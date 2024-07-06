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В Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа - РИА Новости, 06.07.2024
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16:38 06.07.2024 (обновлено: 17:13 06.07.2024)
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В Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа
В Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа - РИА Новости, 06.07.2024
В Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа
На насосной станции в Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:38
2024-07-06T17:13
волгоград
происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На насосной станции в Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах.&quot;Предварительно, еще трое могут оставаться под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде&quot;, — сказал собеседник агентства.Эту информацию подтвердили власти региона. Там добавили, что, предварительно, два человека погибли.Сегодня на станции в Красноармейском районе произошел взрыв газа, из-за которого обрушились железобетонные перекрытия. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь работников.Предварительно, инцидент произошел из-за нарушения при сварочных работах.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.
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волгоград, происшествия
Волгоград, Происшествия
В Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа

Под завалами после взрыва газа на насосной станции могут оставаться три человека

© Фото очевидцаПоследствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Последствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото очевидца
Последствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На насосной станции в Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«

"Предварительно, еще трое могут оставаться под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде", — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердили власти региона. Там добавили, что, предварительно, два человека погибли.
Сегодня на станции в Красноармейском районе произошел взрыв газа, из-за которого обрушились железобетонные перекрытия.
По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь работников.
Предварительно, инцидент произошел из-за нарушения при сварочных работах.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.
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