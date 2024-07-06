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В Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа
В Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа - РИА Новости, 06.07.2024
В Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа
На насосной станции в Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:38
2024-07-06T16:38
2024-07-06T17:13
волгоград
происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На насосной станции в Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, еще трое могут оставаться под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде", — сказал собеседник агентства.Эту информацию подтвердили власти региона. Там добавили, что, предварительно, два человека погибли.Сегодня на станции в Красноармейском районе произошел взрыв газа, из-за которого обрушились железобетонные перекрытия. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь работников.Предварительно, инцидент произошел из-за нарушения при сварочных работах.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.
https://ria.ru/20240405/gaz-1938130472.html
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волгоград, происшествия
В Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа
Под завалами после взрыва газа на насосной станции могут оставаться три человека
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На насосной станции в Волгограде три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Предварительно, еще трое могут оставаться под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде", — сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердили власти региона. Там добавили, что, предварительно, два человека погибли.
Сегодня на станции в Красноармейском районе произошел взрыв газа, из-за которого обрушились железобетонные перекрытия.
По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь работников.
Предварительно, инцидент произошел из-за нарушения при сварочных работах.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.