Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 06.07.2024 (обновлено: 15:24 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/vzryv-1957868182.html
В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв
В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв - РИА Новости, 06.07.2024
В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв
На насосной станции в Волгограде произошел взрыв газа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:52
2024-07-06T15:24
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
красноармейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957869772_0:158:850:636_1920x0_80_0_0_324de75614ea41f2431b4c355e26aa6c.jpg
ВОЛГОГРАД, 6 июл — РИА Новости. На насосной станции в Волгограде произошел взрыв газа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.&quot;Поступила информация, &lt;…&gt; что в Красноармейском районе города Волгограда в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции&quot;, — уточнили в ведомстве.По информации концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, во время ЧП на станции находились восемь работников. При обрушения несущих конструкций пострадали три человека. В компании отметили, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.
https://ria.ru/20240702/avtobus-1956860980.html
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957869772_0:78:850:716_1920x0_80_0_0_727e6f221cbff8bd6cf317800c048346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, красноармейский район
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волгоградская область, Красноармейский район
В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв

МЧС: в Волгограде на насосной станции взорвался газ, пострадали три человека

© Фото очевидцаВзрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото очевидца
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 июл — РИА Новости. На насосной станции в Волгограде произошел взрыв газа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
«

"Поступила информация, <…> что в Красноармейском районе города Волгограда в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции", — уточнили в ведомстве.

По информации концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, во время ЧП на станции находились восемь работников. При обрушения несущих конструкций пострадали три человека.
В компании отметили, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.
Автобус, на крыше которого взорвался газовый баллон в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В Москве водитель пострадал при взрыве газа на крыше автобуса
2 июля, 14:05
 
ПроисшествияВолгоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьКрасноармейский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала