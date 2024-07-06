https://ria.ru/20240706/vzryv-1957868182.html

В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв

В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв - РИА Новости, 06.07.2024

В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв

На насосной станции в Волгограде произошел взрыв газа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:52

2024-07-06T14:52

2024-07-06T15:24

происшествия

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоградская область

красноармейский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957869772_0:158:850:636_1920x0_80_0_0_324de75614ea41f2431b4c355e26aa6c.jpg

ВОЛГОГРАД, 6 июл — РИА Новости. На насосной станции в Волгограде произошел взрыв газа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области."Поступила информация, <…> что в Красноармейском районе города Волгограда в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции", — уточнили в ведомстве.По информации концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, во время ЧП на станции находились восемь работников. При обрушения несущих конструкций пострадали три человека. В компании отметили, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.

https://ria.ru/20240702/avtobus-1956860980.html

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, красноармейский район