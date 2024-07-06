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В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв
В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв - РИА Новости, 06.07.2024
В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв
На насосной станции в Волгограде произошел взрыв газа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:52
2024-07-06T14:52
2024-07-06T15:24
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
красноармейский район
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ВОЛГОГРАД, 6 июл — РИА Новости. На насосной станции в Волгограде произошел взрыв газа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области."Поступила информация, <…> что в Красноармейском районе города Волгограда в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции", — уточнили в ведомстве.По информации концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, во время ЧП на станции находились восемь работников. При обрушения несущих конструкций пострадали три человека. В компании отметили, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.
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волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, красноармейский район
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волгоградская область, Красноармейский район
В Волгограде на насосной станции прогремел взрыв
МЧС: в Волгограде на насосной станции взорвался газ, пострадали три человека