https://ria.ru/20240706/vystavka-1957930291.html

Shaman, Лепс и Газманов выступили на закрытии выставки "Россия"

Shaman, Лепс и Газманов выступили на закрытии выставки "Россия" - РИА Новости, 06.07.2024

Shaman, Лепс и Газманов выступили на закрытии выставки "Россия"

Артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители выступили на торжественном концерте "Россия нигде не... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:51

2024-07-06T20:51

2024-07-06T21:12

выставка-форум "россия"

россия

москва

григорий лепс

олег газманов

shaman (ярослав дронов)

россия

выставка-форум "россия" — радио sputnik

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители выступили на торжественном концерте "Россия нигде не заканчивается", посвящённому завершению выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. "Выставка "Россия" вобрала себя все самое лучшее", - отметили ведущие церемонии. Ещё за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии. Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах. Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная". Публика громко приветствовала одного из главных хедлайнеров закрытия - певца Shaman. Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях. Овациями встретили и народного артиста РФ Григория Лепса. Лирическую песню "Конь" спела Пелагея, а Ислам Итляшев исполнил "Салам алейкум братьям". Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист РФ Олег Газманов. Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп группа Otyken и другие. Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню из рок-оперы "Юнона и Авось" "Аллилуя любви": под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец. Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!". Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты, ее посетили 18 миллионов человек.

https://ria.ru/20240706/vystavka-1957879438.html

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Торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия" на ВДНХ Shaman, Лепс, Куртукова и другие исполнители выступили на торжественном концерте, посвященном завершению форума-выставки «Россия» на ВДНХ. На закрытии выставки также выступили рэпер ST, Пелагея, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун и другие артисты 2024-07-06T20:51 true PT0M42S

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