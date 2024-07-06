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Shaman, Лепс и Газманов выступили на закрытии выставки "Россия" - РИА Новости, 06.07.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
20:51 06.07.2024 (обновлено: 21:12 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/vystavka-1957930291.html
Shaman, Лепс и Газманов выступили на закрытии выставки "Россия"
Shaman, Лепс и Газманов выступили на закрытии выставки "Россия" - РИА Новости, 06.07.2024
Shaman, Лепс и Газманов выступили на закрытии выставки "Россия"
Артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители выступили на торжественном концерте "Россия нигде не... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:51
2024-07-06T21:12
выставка-форум "россия"
россия
москва
григорий лепс
олег газманов
shaman (ярослав дронов)
россия
выставка-форум "россия" — радио sputnik
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители выступили на торжественном концерте "Россия нигде не заканчивается", посвящённому завершению выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. "Выставка "Россия" вобрала себя все самое лучшее", - отметили ведущие церемонии. Ещё за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии. Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах. Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная". Публика громко приветствовала одного из главных хедлайнеров закрытия - певца Shaman. Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях. Овациями встретили и народного артиста РФ Григория Лепса. Лирическую песню "Конь" спела Пелагея, а Ислам Итляшев исполнил "Салам алейкум братьям". Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист РФ Олег Газманов. Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп группа Otyken и другие. Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню из рок-оперы "Юнона и Авось" "Аллилуя любви": под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец. Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!". Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты, ее посетили 18 миллионов человек.
https://ria.ru/20240706/vystavka-1957879438.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия" на ВДНХ
Shaman, Лепс, Куртукова и другие исполнители выступили на торжественном концерте, посвященном завершению форума-выставки «Россия» на ВДНХ. На закрытии выставки также выступили рэпер ST, Пелагея, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун и другие артисты
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Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Григорий Лепс, Олег Газманов, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Россия, Выставка-форум "Россия" — радио Sputnik, ВДНХ
Shaman, Лепс и Газманов выступили на закрытии выставки "Россия"

Shaman, Лепс и Газманов выступили на торжественном закрытии выставки "Россия"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители выступили на торжественном концерте "Россия нигде не заканчивается", посвящённому завершению выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Выставка "Россия" вобрала себя все самое лучшее", - отметили ведущие церемонии.
Фестиваль, забег и праздник молодежи: выставка "Россия" в июне
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.

Выставка Россия. Забег Яркие люди

В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.

Выставка Россия. Забег Яркие люди

К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.

Выставка Россия. Финал Марафона зарядок на выставке Россия

Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".

Выставка Россия. Финал Марафона зарядок на выставке Россия

Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.

Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.

Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев. Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня

Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.

Выставка Россия. Панельная дискуссия Военная документалистика

Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.

Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Ещё за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии. Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.
Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".
Публика громко приветствовала одного из главных хедлайнеров закрытия - певца Shaman. Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях. Овациями встретили и народного артиста РФ Григория Лепса. Лирическую песню "Конь" спела Пелагея, а Ислам Итляшев исполнил "Салам алейкум братьям". Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист РФ Олег Газманов.
Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп группа Otyken и другие.
Кириенко: Выставка Россия вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты
Вчера, 16:20
Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню из рок-оперы "Юнона и Авось" "Аллилуя любви": под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец. Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Международная выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты, ее посетили 18 миллионов человек.
Самая красивая: на выставке-форуме "Россия" выбрали "Мисс Москва — 2024"
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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2 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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3 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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4 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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5 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

Лилиана Булатова во время конкурса Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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6 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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7 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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8 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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9 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
10 из 10

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
2 из 10

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
3 из 10

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 10

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
5 из 10

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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