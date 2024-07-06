Shaman, Лепс и Газманов выступили на закрытии выставки "Россия"

Shaman, Лепс и Газманов выступили на торжественном закрытии выставки "Россия"
В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.
В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.
К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.
К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.
Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.
Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.
На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.
На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.
На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.
На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.
На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.
На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.
Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".
Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".
Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.
Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.
Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".
Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".
В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.
Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".
В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.
Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".
За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.
За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.
Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.
Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.
В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.
В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.
Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.
Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.
В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.
К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.
Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.
На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.
На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.
На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.
Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".
Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.
Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".
В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.
Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".
За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.
Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.
В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.
Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.
Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.
Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.
В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.
В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.
Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.
Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.
Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.
Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.
Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.
Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.
Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.
Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.
Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.
Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.
Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".
Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".
На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.
На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.
Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.
Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.
Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.
В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.
Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.
Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.
Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.
Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.
Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.
Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".
На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.
Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.