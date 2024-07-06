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Выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты
Выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты - РИА Новости, 06.07.2024
Выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты
Международная выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:20
2024-07-06T16:20
2024-07-06T21:23
выставка-форум "россия"
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сергей кириенко
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выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения ее участников."Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты", — подчеркнул он.В минувший четверг организаторы выставки сообщили, что ее посетили уже 18 миллионов посетителей. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Для гостей организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Всего на выставке представлены экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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Кириенко: "Выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты"
Международная выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты, сообщил первый замруководителя администрации президента Кириенко.
2024-07-06T16:20
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Торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия" на ВДНХ
Shaman, Лепс, Куртукова и другие исполнители выступили на торжественном концерте, посвященном завершению форума-выставки «Россия» на ВДНХ. На закрытии выставки также выступили рэпер ST, Пелагея, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун и другие артисты
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россия, сергей кириенко, москва, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Сергей Кириенко, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
Выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты
Кириенко: выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты