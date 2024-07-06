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Выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты - РИА Новости, 06.07.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
16:20 06.07.2024 (обновлено: 21:23 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/vystavka-1957879438.html
Выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты
Выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты - РИА Новости, 06.07.2024
Выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты
Международная выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:20
2024-07-06T21:23
выставка-форум "россия"
россия
сергей кириенко
москва
вднх
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения ее участников.&quot;Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка &quot;Россия&quot; за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты&quot;, — подчеркнул он.В минувший четверг организаторы выставки сообщили, что ее посетили уже 18 миллионов посетителей. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Для гостей организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Всего на выставке представлены экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
https://ria.ru/20240706/rossija-1957864232.html
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Кириенко: "Выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты"
Международная выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты, сообщил первый замруководителя администрации президента Кириенко.
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Торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия" на ВДНХ
Shaman, Лепс, Куртукова и другие исполнители выступили на торжественном концерте, посвященном завершению форума-выставки «Россия» на ВДНХ. На закрытии выставки также выступили рэпер ST, Пелагея, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун и другие артисты
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россия, сергей кириенко, москва, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Сергей Кириенко, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
Выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты

Кириенко: выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения ее участников.
«

"Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты", — подчеркнул он.

В минувший четверг организаторы выставки сообщили, что ее посетили уже 18 миллионов посетителей.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Для гостей организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.
Всего на выставке представлены экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Награждение представителей СМИ на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Россия сегодня" получило награду за освещение выставки-форума "Россия"
Вчера, 14:29
 
Выставка-форум "Россия"РоссияСергей КириенкоМоскваВДНХВыставка-форум "Россия"
 
 
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