https://ria.ru/20240706/vystavka-1957879438.html

Выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты

Выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты - РИА Новости, 06.07.2024

Выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты

Международная выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:20

2024-07-06T16:20

2024-07-06T21:23

выставка-форум "россия"

россия

сергей кириенко

москва

вднх

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест планеты, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения ее участников."Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты", — подчеркнул он.В минувший четверг организаторы выставки сообщили, что ее посетили уже 18 миллионов посетителей. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Для гостей организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Всего на выставке представлены экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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россия

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Кириенко: "Выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты" Международная выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты, сообщил первый замруководителя администрации президента Кириенко. 2024-07-06T16:20 true PT0M21S

Торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия" на ВДНХ Shaman, Лепс, Куртукова и другие исполнители выступили на торжественном концерте, посвященном завершению форума-выставки «Россия» на ВДНХ. На закрытии выставки также выступили рэпер ST, Пелагея, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун и другие артисты 2024-07-06T16:20 true PT0M42S

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россия, сергей кириенко, москва, вднх, выставка-форум "россия"