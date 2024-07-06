https://ria.ru/20240706/vizit-1957934886.html

Белый дом отказался связывать визит невролога с состоянием здоровья Байдена

Белый дом отказался связывать визит невролога с состоянием здоровья Байдена - РИА Новости, 06.07.2024

Белый дом отказался связывать визит невролога с состоянием здоровья Байдена

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в субботу отказался связывать визит в президентскую администрацию одного из ведущих американских неврологов... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T21:18

2024-07-06T21:18

2024-07-06T21:18

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в субботу отказался связывать визит в президентскую администрацию одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда для встречи с лечащим врачем американского президента с состоянием здоровья Джо Байдена. "Множество различных специалистов из системы (медицинского центра - ред.) Уолтера Рида посещают комплекс Белого дома, чтобы иметь дело с тысячами военного персонала, который работает в нем", - заявил Бейтс телеканалу Fox News, комментируя сообщения о имевшей место встрече. Ранее в субботу газета New York Post со ссылкой на данные из журнала визитов сообщила, что лечащий врач президента Кевин О'Коннор в январе принимал в Белом доме доктора Каннарда, кардиолога Джона Этвуда и еще одного неустановленного гостя. Каннард считается специалистом в области неврологии с более чем двадцатилетним стажем, который также поддерживает президентскую администрацию. В Белом доме ранее не сообщали о визите Каннарда и не давали информации о том, чему была посвящена встреча, однако по оценке бывшего врача экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексона, который в настоящее время представляет Техас в палате представителей, совещание вероятнее всего было посвящено состоянию американского лидера Джо Байдена. В феврале 2024 года О'Коннор по итогам регулярного осмотра Джо Байдена заявил, что здоровье нынешнего президента позволяет ему в полной мере и далее исполнять обязанности президента США. В Белом доме в ответ на многочисленные призывы включить в оценку состояния здоровья Байдена тест на умственные способности заявили, что такая проверка не требуется, поскольку глава администрации "контролирует ситуацию" и демонстрирует работоспособность. В июле пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. По данным газеты New York Times, ссылающейся на источники в окружении главы государства, ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров". Более того, примеры таких неприятных ситуаций трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240706/bayden-1957814238.html

https://ria.ru/20240605/bayden-1950792786.html

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в мире, сша, техас, джо байден, дональд трамп, барак обама, предвыборные дебаты трампа и байдена