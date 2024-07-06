https://ria.ru/20240706/uran-1957823510.html

США нарастили закупки урана из России до годового максимума

США нарастили закупки урана из России до годового максимума - РИА Новости, 06.07.2024

США нарастили закупки урана из России до годового максимума

США в мае приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов — это максимум с марта прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T08:09

2024-07-06T08:09

2024-07-06T09:17

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США в мае приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов — это максимум с марта прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным американского статбюро. Москва в конце весны возобновила поставки урана Штатам после перерыва в апреле: за месяц объем экспорта составил 91,1 тонны на 209,5 миллиона долларов. Это стало максимумом с марта 2023 года, когда было поставлено обогащенного урана на 245,9 миллиона долларов. При этом в целом США приобрели обогащенного урана на максимальную за все время сумму — 987 миллионов долларов. При этом впервые с июля 2015 года покупки были у всех основных поставщиков. Главным экспортером урана в Штаты в мае стал Китай, получивший 323,6 миллиона долларов, при этом четыре месяца до этого поставок не было. Далее идет Франция с 245,4 миллиона долларов, которая возобновила поставки после трехмесячного перерыва. Тройку лидеров замыкала Россия. Далее идут Германия (96,8 миллиона долларов) и Нидерланды (63,3 миллиона), Британия (38 миллионов). Небольшие поставки даже были из Казахстана (восемь миллионов долларов) и Бельгии (2,6 миллиона).

https://ria.ru/20240629/kitay-1956277936.html

https://ria.ru/20231208/uran-1914509325.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, китай