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США нарастили закупки урана из России до годового максимума - РИА Новости, 06.07.2024
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08:09 06.07.2024 (обновлено: 09:17 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/uran-1957823510.html
США нарастили закупки урана из России до годового максимума
США нарастили закупки урана из России до годового максимума - РИА Новости, 06.07.2024
США нарастили закупки урана из России до годового максимума
США в мае приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов — это максимум с марта прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T08:09
2024-07-06T09:17
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США в мае приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов — это максимум с марта прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным американского статбюро. Москва в конце весны возобновила поставки урана Штатам после перерыва в апреле: за месяц объем экспорта составил 91,1 тонны на 209,5 миллиона долларов. Это стало максимумом с марта 2023 года, когда было поставлено обогащенного урана на 245,9 миллиона долларов. При этом в целом США приобрели обогащенного урана на максимальную за все время сумму — 987 миллионов долларов. При этом впервые с июля 2015 года покупки были у всех основных поставщиков. Главным экспортером урана в Штаты в мае стал Китай, получивший 323,6 миллиона долларов, при этом четыре месяца до этого поставок не было. Далее идет Франция с 245,4 миллиона долларов, которая возобновила поставки после трехмесячного перерыва. Тройку лидеров замыкала Россия. Далее идут Германия (96,8 миллиона долларов) и Нидерланды (63,3 миллиона), Британия (38 миллионов). Небольшие поставки даже были из Казахстана (восемь миллионов долларов) и Бельгии (2,6 миллиона).
https://ria.ru/20240629/kitay-1956277936.html
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экономика, россия, сша, китай
Экономика, Россия, США, Китай
США нарастили закупки урана из России до годового максимума

США в мае купили у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДобыча природного урана
Добыча природного урана - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Добыча природного урана. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США в мае приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов — это максимум с марта прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным американского статбюро.
Москва в конце весны возобновила поставки урана Штатам после перерыва в апреле: за месяц объем экспорта составил 91,1 тонны на 209,5 миллиона долларов. Это стало максимумом с марта 2023 года, когда было поставлено обогащенного урана на 245,9 миллиона долларов.
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При этом в целом США приобрели обогащенного урана на максимальную за все время сумму — 987 миллионов долларов. При этом впервые с июля 2015 года покупки были у всех основных поставщиков.
Главным экспортером урана в Штаты в мае стал Китай, получивший 323,6 миллиона долларов, при этом четыре месяца до этого поставок не было. Далее идет Франция с 245,4 миллиона долларов, которая возобновила поставки после трехмесячного перерыва. Тройку лидеров замыкала Россия.
Далее идут Германия (96,8 миллиона долларов) и Нидерланды (63,3 миллиона), Британия (38 миллионов). Небольшие поставки даже были из Казахстана (восемь миллионов долларов) и Бельгии (2,6 миллиона).
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