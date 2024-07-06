В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава ОВА Лукашук заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Никополе
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные в Полтаве
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные в Полтаве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в субботу в результате ударов был поврежден объект инфраструктуры в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, город Никополь подвергся ударам, в результате "поврежден инфраструктурный объект". При этом Лукашук не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Ранее в ночь на субботу тревога звучала в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Сумская областная военная администрация заявила о поражении энергетического объекта в Сумской области, часть населенных пунктов осталась без света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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