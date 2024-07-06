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В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 06.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 06.07.2024 (обновлено: 07:54 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/ukraina-1957822630.html
В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 06.07.2024
В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в субботу в результате ударов был поврежден объект инфраструктуры в городе Никополе,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T07:53
2024-07-06T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
россия
николай лукашук
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в субботу в результате ударов был поврежден объект инфраструктуры в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, город Никополь подвергся ударам, в результате "поврежден инфраструктурный объект". При этом Лукашук не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Ранее в ночь на субботу тревога звучала в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Сумская областная военная администрация заявила о поражении энергетического объекта в Сумской области, часть населенных пунктов осталась без света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровская область, украина, россия, николай лукашук, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Россия, Николай Лукашук, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава ОВА Лукашук заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Никополе

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные в Полтаве
Украинские пожарные в Полтаве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные в Полтаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в субботу в результате ударов был поврежден объект инфраструктуры в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, город Никополь подвергся ударам, в результате "поврежден инфраструктурный объект". При этом Лукашук не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Сокрушительные удары": в ВСУ раскрыли, что произошло в Часовом Яре
01:50
Ранее в ночь на субботу тревога звучала в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Сумская областная военная администрация заявила о поражении энергетического объекта в Сумской области, часть населенных пунктов осталась без света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаРоссияНиколай ЛукашукДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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