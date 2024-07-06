https://ria.ru/20240706/ukraina-1957808640.html

В ГД рассказали о мошеннических украинских колл-центрах, атакующих россиян

В ГД рассказали о мошеннических украинских колл-центрах, атакующих россиян - РИА Новости, 06.07.2024

В ГД рассказали о мошеннических украинских колл-центрах, атакующих россиян

На Украине работают более тысячи мошеннических колл-центров, атакующих россиян, за день из каждого совершается до 10 тысяч звонков, сообщил член комитета... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T02:29

2024-07-06T02:29

2024-07-06T02:43

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. На Украине работают более тысячи мошеннических колл-центров, атакующих россиян, за день из каждого совершается до 10 тысяч звонков, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "К сожалению, многочисленные "колл-центры" на территории Украины по-прежнему действуют – так как они находятся в юрисдикции другого государства, повлиять на их закрытие мы не можем. В день из каждого такого "офиса" совершается в среднем до 10 тысяч звонков, а планы "заработка" превышают сотни тысяч долларов. Притом появились такие "колл-центры" далеко не в последние годы. Например, в Бердянске, до того, как город вошел в состав России, базировался офис одного из старейших в Восточной Украине мошеннических колл-центров, который работал не одно десятилетие", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что в 2022 году сотрудниками Росгвардии в Бердянске было обнаружено пустующее помещение, оснащенное компьютерной техникой и телефонией. Эксперты "Сбера" тогда проанализировали более десятка терабайт информации, собранной̆ с компьютерной техники колл-центра, это позволило определить организованную структуру, каналы получения данных о гражданах РФ, сценарии разговора, применяемые технологии и другую информацию. Немкин пояснил, что с июля 2021 года сотрудники бердянского колл-центра участвовали в совершении серии дистанционных хищений со счетов наших граждан. Тогда общая сумма доказанного ущерба, согласно открытым источникам, превысила 300 миллионов рублей. "По результатам проведённого исследования было предварительно установлено, что колл-центр относился к большой сети, принадлежащей одному организатору. Там работало до 300 сотрудников, которые работали по сменам и совершали около 5 тысяч звонков в сутки. Основной объём звонков приходился на клиентов основных российских банков. Для обмана граждан использовалось более 150 различных скриптов разговора, специальные методички и так далее", - подчеркнул депутат. Он отметил, что таких колл-центров на Украине – более тысячи. "Столицей" телефонного мошенничества считается Днепропетровск, также большая часть из них находится в Киеве. При этом их деятельность нацелена не только на россиян – страдают также жители Казахстана, Польши, Чехии, Латвии и англоязычных стран. Немкин добавил, что украинская полиция пытается бороться с мошенниками, но делает это, видимо, неохотно. Зато, отметил он, российские правоохранительные органы работают четко: например, в апреле этого года сотрудники ФСБ и МВД задержали преступную группировку, которая создала в России виртуальный узел связи. Их используют украинские колл-центры для прозвона и выманивания денег у россиян. С помощью одного такого узла связи злоумышленники смогли похитить более семи миллиардов рублей, рассказал депутат. "Сегодня в России прорабатывается дополнительный комплекс мер, который наконец положит конец атакам на наших граждан. Например, Роскомнадзор прорабатывает вопрос введения автоматической блокировки всех звонков из-за границы как раз на фоне увеличения количества мошеннических звонков из Украины и других стран россиянам", - заключил депутат. Парламентарий отметил, что также рассматривается введение запрета на совершение голосовых вызовов через те мессенджеры, которые откажутся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240413/avdeev-1939850032.html

https://ria.ru/20240605/moshenniki-1950789097.html

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технологии, россия, украина, бердянск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сбер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, госдума рф