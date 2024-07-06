https://ria.ru/20240706/sk-1957873423.html

СК сообщил предварительную причину взрыва на насосной станции в Волгограде

СК сообщил предварительную причину взрыва на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 06.07.2024

СК сообщил предварительную причину взрыва на насосной станции в Волгограде

Предварительная причина происшествия на насосной станции в Волгограде, где погибли два человека, - нарушения при сварочных работах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:35

2024-07-06T15:35

2024-07-06T15:43

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957869772_0:158:850:636_1920x0_80_0_0_324de75614ea41f2431b4c355e26aa6c.jpg

ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Предварительная причина происшествия на насосной станции в Волгограде, где погибли два человека, - нарушения при сварочных работах, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По данным ведомства, следователи завели уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ". По информации СК, предварительная причина взрыва на насосной станции в Волгограде - нарушения при сварочных работах.

https://ria.ru/20240630/pozhar-1956416474.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)