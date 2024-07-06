https://ria.ru/20240706/sk-1957873423.html
СК сообщил предварительную причину взрыва на насосной станции в Волгограде
СК сообщил предварительную причину взрыва на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 06.07.2024
СК сообщил предварительную причину взрыва на насосной станции в Волгограде
Предварительная причина происшествия на насосной станции в Волгограде, где погибли два человека, - нарушения при сварочных работах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:35
2024-07-06T15:35
2024-07-06T15:43
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Предварительная причина происшествия на насосной станции в Волгограде, где погибли два человека, - нарушения при сварочных работах, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По данным ведомства, следователи завели уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ". По информации СК, предварительная причина взрыва на насосной станции в Волгограде - нарушения при сварочных работах.
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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
СК сообщил предварительную причину взрыва на насосной станции в Волгограде
СК завел уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении работ