https://ria.ru/20240706/shusha-1957847096.html

Главы МИД стран ОТГ обсудили в Шуше отношения Баку и Еревана

Главы МИД стран ОТГ обсудили в Шуше отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 06.07.2024

Главы МИД стран ОТГ обсудили в Шуше отношения Баку и Еревана

Главы МИД Организации тюркских государств (ОТГ) обсудили в Шуше процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:26

2024-07-06T12:26

2024-07-06T12:26

в мире

азербайджан

баку

ереван

джейхун байрамов

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БАКУ, 6 июл – РИА Новости. Главы МИД Организации тюркских государств (ОТГ) обсудили в Шуше процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. В Шуше проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ. "Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше проинформировал коллег о фактическом состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении, где также отмечается, что азербайджанский министр предоставил коллегам "обширную информацию о региональных событиях и масштабных восстановительных работах" в регионе. По данным ведомства, в ходе обсуждений были подчеркнуты инициативы по укреплению ОТГ, перспективы межсекторального сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций, окружающей среды и других сферах. В городе Шуша в субботу состоится неофициальный саммит ОТГ, в котором примут участие президенты Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Турцию будет представлять вице-президент Джевдет Йылмаз. В саммите примут участие также лидеры стран-наблюдателей ОТГ - Туркмении, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Венгрии.

https://ria.ru/20240628/ssha-1956170483.html

https://ria.ru/20240511/armeniya-1945234174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, баку, ереван, джейхун байрамов