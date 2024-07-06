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Главы МИД стран ОТГ обсудили в Шуше отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 06.07.2024
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12:26 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/shusha-1957847096.html
Главы МИД стран ОТГ обсудили в Шуше отношения Баку и Еревана
Главы МИД стран ОТГ обсудили в Шуше отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 06.07.2024
Главы МИД стран ОТГ обсудили в Шуше отношения Баку и Еревана
Главы МИД Организации тюркских государств (ОТГ) обсудили в Шуше процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:26
2024-07-06T12:26
в мире
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ереван
джейхун байрамов
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БАКУ, 6 июл – РИА Новости. Главы МИД Организации тюркских государств (ОТГ) обсудили в Шуше процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. В Шуше проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ. "Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше проинформировал коллег о фактическом состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении, где также отмечается, что азербайджанский министр предоставил коллегам "обширную информацию о региональных событиях и масштабных восстановительных работах" в регионе. По данным ведомства, в ходе обсуждений были подчеркнуты инициативы по укреплению ОТГ, перспективы межсекторального сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций, окружающей среды и других сферах. В городе Шуша в субботу состоится неофициальный саммит ОТГ, в котором примут участие президенты Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Турцию будет представлять вице-президент Джевдет Йылмаз. В саммите примут участие также лидеры стран-наблюдателей ОТГ - Туркмении, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Венгрии.
https://ria.ru/20240628/ssha-1956170483.html
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в мире, азербайджан, баку, ереван, джейхун байрамов
В мире, Азербайджан, Баку, Ереван, Джейхун Байрамов
Главы МИД стран ОТГ обсудили в Шуше отношения Баку и Еревана

Главы МИД ОТГ обсудили в Шуше процесс нормализации отношений Баку и Еревана

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Степанакерт
 Степанакерт - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 6 июл – РИА Новости. Главы МИД Организации тюркских государств (ОТГ) обсудили в Шуше процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В Шуше проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ.
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"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше проинформировал коллег о фактическом состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении, где также отмечается, что азербайджанский министр предоставил коллегам "обширную информацию о региональных событиях и масштабных восстановительных работах" в регионе.
По данным ведомства, в ходе обсуждений были подчеркнуты инициативы по укреплению ОТГ, перспективы межсекторального сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций, окружающей среды и других сферах.
В городе Шуша в субботу состоится неофициальный саммит ОТГ, в котором примут участие президенты Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Турцию будет представлять вице-президент Джевдет Йылмаз. В саммите примут участие также лидеры стран-наблюдателей ОТГ - Туркмении, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Венгрии.
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В миреАзербайджанБакуЕреванДжейхун Байрамов
 
 
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