Посол России в Казахстане вручил орден Дружбы архимандриту Сергию
Посол России в Казахстане Бородавкин вручил орден Дружбы архимандриту Сергию
© Фото : пресс-служба посольства России в КазахстанеПосол России в Казахстане Алексей Бородавкин вручил орден Дружбы Архимандриту Сергию
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин вручил орден Дружбы Архимандриту Сергию
АЛМА-АТА, 6 июл – РИА Новости. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин вручил орден Дружбы архимандриту Сергию - благочинному Астанайского церковного округа Астанайской и Алма-Атинской епархии Русской православной церкви в республике, сообщает в субботу пресс-служба посольства России в Казахстане.
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"Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в соответствии с указом президента России вручил орден Дружбы архимандриту Сергию (С.Л. Карамышеву) - благочинному Астанайского церковного округа Астанайской и Алма-Атинской епархии. Высокой награды архимандрит был удостоен за большой вклад в развитие духовных связей, укрепление дружбы и сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.
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Сообщается, что посол выразил архимандриту Сергию благодарность за многолетний труд, способствующий углублению межрелигиозного и межкультурного диалога между Россией и Казахстаном. Также Бородавкин отметил значимый вклад священнослужителя в сохранение традиций Русской православной церкви и усилия, направленный на сплочение российских соотечественников в Казахстане.
В свою очередь, отец Сергий сказал, что расценивает эту награду как знак внимания со стороны президента России к деятельности российской православной церкви в Казахстане. Также он выразил уверенность, что деятельность РПЦ на казахстанской земле и дальше будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между Россией и Казахстаном.
В 1871 году в городе Верном (Алма-Ата - ред.) образовали Туркестанскую епархию. В 1999 году после множественных преобразований она получила название - Астанайская и Алма-Атинская. Епархия объединяет приходы и монастыри на территории городов Астана и Алма-Ата, а также Алма-Атинской области. Сегодня в пределах епархии проживают более 4,2 миллиона человек.
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