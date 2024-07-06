https://ria.ru/20240706/posol-1957915637.html

Посол России в Казахстане вручил орден Дружбы архимандриту Сергию

Посол России в Казахстане вручил орден Дружбы архимандриту Сергию - РИА Новости, 06.07.2024

Посол России в Казахстане вручил орден Дружбы архимандриту Сергию

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин вручил орден Дружбы архимандриту Сергию - благочинному Астанайского церковного округа Астанайской и Алма-Атинской... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T19:41

2024-07-06T19:41

2024-07-06T19:45

религия

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алма-ата

алексей бородавкин

русская православная церковь

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АЛМА-АТА, 6 июл – РИА Новости. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин вручил орден Дружбы архимандриту Сергию - благочинному Астанайского церковного округа Астанайской и Алма-Атинской епархии Русской православной церкви в республике, сообщает в субботу пресс-служба посольства России в Казахстане. "Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в соответствии с указом президента России вручил орден Дружбы архимандриту Сергию (С.Л. Карамышеву) - благочинному Астанайского церковного округа Астанайской и Алма-Атинской епархии. Высокой награды архимандрит был удостоен за большой вклад в развитие духовных связей, укрепление дружбы и сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства. Сообщается, что посол выразил архимандриту Сергию благодарность за многолетний труд, способствующий углублению межрелигиозного и межкультурного диалога между Россией и Казахстаном. Также Бородавкин отметил значимый вклад священнослужителя в сохранение традиций Русской православной церкви и усилия, направленный на сплочение российских соотечественников в Казахстане. В свою очередь, отец Сергий сказал, что расценивает эту награду как знак внимания со стороны президента России к деятельности российской православной церкви в Казахстане. Также он выразил уверенность, что деятельность РПЦ на казахстанской земле и дальше будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между Россией и Казахстаном. В 1871 году в городе Верном (Алма-Ата - ред.) образовали Туркестанскую епархию. В 1999 году после множественных преобразований она получила название - Астанайская и Алма-Атинская. Епархия объединяет приходы и монастыри на территории городов Астана и Алма-Ата, а также Алма-Атинской области. Сегодня в пределах епархии проживают более 4,2 миллиона человек.

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html

https://ria.ru/20231106/rpts-1907706135.html

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россия, казахстан, алма-ата, алексей бородавкин, русская православная церковь