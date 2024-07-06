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В парке "Патриот" наградили победителей военно-спортивной игры "Победа" - РИА Новости, 06.07.2024
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18:37 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/pobediteli-1957906781.html
В парке "Патриот" наградили победителей военно-спортивной игры "Победа"
В парке "Патриот" наградили победителей военно-спортивной игры "Победа" - РИА Новости, 06.07.2024
В парке "Патриот" наградили победителей военно-спортивной игры "Победа"
Победителей Всероссийской военно-спортивной игры "Победа" наградили в подмосковном парке "Патриот", об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T18:37
2024-07-06T18:37
россия
кубинка
ярославская область
никита нагорный
вячеслав бочаров
юнармия
патриот
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Победителей Всероссийской военно-спортивной игры "Победа" наградили в подмосковном парке "Патриот", об этом сообщили в Минобороны России. "В подмосковной Кубинке наградили победителей финала Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". Торжественная церемония закрытия состоялась в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", - сказали в военном ведомстве. Почетными гостями церемонии стали первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Гусев, заместитель председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев, первый заместитель секретаря ОП РФ, Герой России Вячеслав Бочаров, начальник Главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный, заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина, а также Герои России - участники СВО подполковник Сергей Демьянеко и капитан Андрей Соловьев и другие. "Проделана очень большая работа, и, на наш общий взгляд, игры действительно получились хорошими, красивыми, интересными, какими они и должны быть. Я хочу поздравить победителей, призёров этой игры и всех тех, кто в этом году не занял призовые места, но в любом случае одержал свою маленькую красивую победу. Победу над собой, которая в дальнейшем поможет вам достичь новых рубежей и успехов. Объявляю юнормейскую игру "Победа" закрытой", - сказал Гусев. В 2024 году участниками финала стали команды-победители региональных этапов из всех субъектов РФ, а их общая численность составила более тысячи человек. Всего в муниципальных и региональных отборочных этапах приняли участие более 140 тысяч юношей и девушек. Программа соревнований включала различные конкурсы и состязания: квест "Ратные страницы истории Отечества", творческий конкурс "Визитка", смотр-конкурс строевой выучки "Статен в строю - силен в бою", соревнования "Огневой рубеж", "Военизированная эстафета" и тактическая игра на местности "Дорога победителей". "Я хочу выразить слова благодарности Министерству обороны за поддержку и наставничество, Министерству просвещения и "Движению первых" за то, что мы совместно развиваем военно-патриотическое воспитание молодежи", - отметил Нагорный. Игра "Победа"За семь дней Всероссийской игры "Победа" для участников была подготовлена спортивная программа от олимпийских чемпионов и встречи с героями специальной военной операции. Военнослужащие, награжденные высокими государственными наградами, рассказали ребятам о долге, чести, мужестве и важном значении детских писем для поддержки участников СВО. Также участники спецоперации провели для ребят занятия и мастер-классы по начальной военной подготовке, где они смогли получить навыки управления БПЛА, работы со средствами связи, тактической медицины. Для всех участников игры была организована обширная познавательная и культурная программа с экскурсиями в Музейно-храмовый комплекс ВС РФ. Обладателями первого места в общекомандном зачете стала команда из Ярославской области, второе место заняли юнармейцы из Вологодской области, третье - школьники из Нижегородской области, четвертыми стали ребята из Волгоградской области, на пятом месте - участники из Красноярского края. Торжественная церемония завершилась праздничным концертом с участием популярных российских актеров и певцов, а также пролетом вертолетной группы с государственным флагом России и флагом Минобороны РФ. Игра "Победа" ежегодно проводится движением "Юнармия" при поддержке МО РФ, Министерства просвещения РФ и Российского движения детей и молодежи "Движение первых". На протяжении многих лет она является самой масштабной молодежной военно-спортивной игрой.
https://ria.ru/20240504/medali-1943815557.html
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россия, кубинка, ярославская область, никита нагорный, вячеслав бочаров, юнармия, патриот, совет федерации рф
Россия, Кубинка, Ярославская область, Никита Нагорный, Вячеслав Бочаров, Юнармия, Патриот, Совет Федерации РФ
В парке "Патриот" наградили победителей военно-спортивной игры "Победа"

Победителей Всероссийской военно-спортивной игры "Победа" наградили в Кубинке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВ военно-патриотическом парке "Патриот"
В военно-патриотическом парке Патриот - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В военно-патриотическом парке "Патриот". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Победителей Всероссийской военно-спортивной игры "Победа" наградили в подмосковном парке "Патриот", об этом сообщили в Минобороны России.
"В подмосковной Кубинке наградили победителей финала Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". Торжественная церемония закрытия состоялась в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", - сказали в военном ведомстве.
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Почетными гостями церемонии стали первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Гусев, заместитель председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев, первый заместитель секретаря ОП РФ, Герой России Вячеслав Бочаров, начальник Главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный, заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина, а также Герои России - участники СВО подполковник Сергей Демьянеко и капитан Андрей Соловьев и другие.
"Проделана очень большая работа, и, на наш общий взгляд, игры действительно получились хорошими, красивыми, интересными, какими они и должны быть. Я хочу поздравить победителей, призёров этой игры и всех тех, кто в этом году не занял призовые места, но в любом случае одержал свою маленькую красивую победу. Победу над собой, которая в дальнейшем поможет вам достичь новых рубежей и успехов. Объявляю юнормейскую игру "Победа" закрытой", - сказал Гусев.
В 2024 году участниками финала стали команды-победители региональных этапов из всех субъектов РФ, а их общая численность составила более тысячи человек. Всего в муниципальных и региональных отборочных этапах приняли участие более 140 тысяч юношей и девушек.
Программа соревнований включала различные конкурсы и состязания: квест "Ратные страницы истории Отечества", творческий конкурс "Визитка", смотр-конкурс строевой выучки "Статен в строю - силен в бою", соревнования "Огневой рубеж", "Военизированная эстафета" и тактическая игра на местности "Дорога победителей".
"Я хочу выразить слова благодарности Министерству обороны за поддержку и наставничество, Министерству просвещения и "Движению первых" за то, что мы совместно развиваем военно-патриотическое воспитание молодежи", - отметил Нагорный.
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Участники СВО приняли участие в концерте-спектакле в парке "Патриот"
22 июня, 22:51

Игра "Победа"

За семь дней Всероссийской игры "Победа" для участников была подготовлена спортивная программа от олимпийских чемпионов и встречи с героями специальной военной операции. Военнослужащие, награжденные высокими государственными наградами, рассказали ребятам о долге, чести, мужестве и важном значении детских писем для поддержки участников СВО.
Также участники спецоперации провели для ребят занятия и мастер-классы по начальной военной подготовке, где они смогли получить навыки управления БПЛА, работы со средствами связи, тактической медицины.
Для всех участников игры была организована обширная познавательная и культурная программа с экскурсиями в Музейно-храмовый комплекс ВС РФ.
Обладателями первого места в общекомандном зачете стала команда из Ярославской области, второе место заняли юнармейцы из Вологодской области, третье - школьники из Нижегородской области, четвертыми стали ребята из Волгоградской области, на пятом месте - участники из Красноярского края. Торжественная церемония завершилась праздничным концертом с участием популярных российских актеров и певцов, а также пролетом вертолетной группы с государственным флагом России и флагом Минобороны РФ.
Игра "Победа" ежегодно проводится движением "Юнармия" при поддержке МО РФ, Министерства просвещения РФ и Российского движения детей и молодежи "Движение первых". На протяжении многих лет она является самой масштабной молодежной военно-спортивной игрой.
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РоссияКубинкаЯрославская областьНикита НагорныйВячеслав БочаровЮнармияПатриотСовет Федерации РФ
 
 
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