https://ria.ru/20240706/pobediteli-1957906781.html

В парке "Патриот" наградили победителей военно-спортивной игры "Победа"

В парке "Патриот" наградили победителей военно-спортивной игры "Победа" - РИА Новости, 06.07.2024

В парке "Патриот" наградили победителей военно-спортивной игры "Победа"

Победителей Всероссийской военно-спортивной игры "Победа" наградили в подмосковном парке "Патриот", об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T18:37

2024-07-06T18:37

2024-07-06T18:37

россия

кубинка

ярославская область

никита нагорный

вячеслав бочаров

юнармия

патриот

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576467789_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d0d3eb14cba9e028ad6c72001ee5c63.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Победителей Всероссийской военно-спортивной игры "Победа" наградили в подмосковном парке "Патриот", об этом сообщили в Минобороны России. "В подмосковной Кубинке наградили победителей финала Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". Торжественная церемония закрытия состоялась в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", - сказали в военном ведомстве. Почетными гостями церемонии стали первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Гусев, заместитель председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев, первый заместитель секретаря ОП РФ, Герой России Вячеслав Бочаров, начальник Главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный, заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина, а также Герои России - участники СВО подполковник Сергей Демьянеко и капитан Андрей Соловьев и другие. "Проделана очень большая работа, и, на наш общий взгляд, игры действительно получились хорошими, красивыми, интересными, какими они и должны быть. Я хочу поздравить победителей, призёров этой игры и всех тех, кто в этом году не занял призовые места, но в любом случае одержал свою маленькую красивую победу. Победу над собой, которая в дальнейшем поможет вам достичь новых рубежей и успехов. Объявляю юнормейскую игру "Победа" закрытой", - сказал Гусев. В 2024 году участниками финала стали команды-победители региональных этапов из всех субъектов РФ, а их общая численность составила более тысячи человек. Всего в муниципальных и региональных отборочных этапах приняли участие более 140 тысяч юношей и девушек. Программа соревнований включала различные конкурсы и состязания: квест "Ратные страницы истории Отечества", творческий конкурс "Визитка", смотр-конкурс строевой выучки "Статен в строю - силен в бою", соревнования "Огневой рубеж", "Военизированная эстафета" и тактическая игра на местности "Дорога победителей". "Я хочу выразить слова благодарности Министерству обороны за поддержку и наставничество, Министерству просвещения и "Движению первых" за то, что мы совместно развиваем военно-патриотическое воспитание молодежи", - отметил Нагорный. Игра "Победа"За семь дней Всероссийской игры "Победа" для участников была подготовлена спортивная программа от олимпийских чемпионов и встречи с героями специальной военной операции. Военнослужащие, награжденные высокими государственными наградами, рассказали ребятам о долге, чести, мужестве и важном значении детских писем для поддержки участников СВО. Также участники спецоперации провели для ребят занятия и мастер-классы по начальной военной подготовке, где они смогли получить навыки управления БПЛА, работы со средствами связи, тактической медицины. Для всех участников игры была организована обширная познавательная и культурная программа с экскурсиями в Музейно-храмовый комплекс ВС РФ. Обладателями первого места в общекомандном зачете стала команда из Ярославской области, второе место заняли юнармейцы из Вологодской области, третье - школьники из Нижегородской области, четвертыми стали ребята из Волгоградской области, на пятом месте - участники из Красноярского края. Торжественная церемония завершилась праздничным концертом с участием популярных российских актеров и певцов, а также пролетом вертолетной группы с государственным флагом России и флагом Минобороны РФ. Игра "Победа" ежегодно проводится движением "Юнармия" при поддержке МО РФ, Министерства просвещения РФ и Российского движения детей и молодежи "Движение первых". На протяжении многих лет она является самой масштабной молодежной военно-спортивной игрой.

https://ria.ru/20240504/medali-1943815557.html

https://ria.ru/20240622/kontsert-spektakl-1954795155.html

https://ria.ru/20231225/nagrady-1918006481.html

россия

кубинка

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, кубинка, ярославская область, никита нагорный, вячеслав бочаров, юнармия, патриот, совет федерации рф