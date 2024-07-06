https://ria.ru/20240706/parki-1957825876.html

Парки в Москве возобновили работу

Парки в Москве возобновили работу - РИА Новости, 06.07.2024

Парки в Москве возобновили работу

Столичные парки открылись в субботу после непогоды, которая бушевала в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T08:50

2024-07-06T08:50

2024-07-06T08:50

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

московский зоопарк

мосгорпарк

экология в россии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Столичные парки открылись в субботу после непогоды, которая бушевала в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. В пятницу Москву и область накрыли гроза, ливень и ураганный ветер. Были закрыты крупные городские парки, Московский зоопарк и другие открытые общественные места. "Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок", - говорится в сообщении. Также открыл свои двери Московский зоопарк. Как сообщается в Telegram-канале столичного зоосада, в субботу он будет работать в штатном режиме. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в Москве в этот день выпала четверть осадков от месячной нормы, в Подмосковье местами выпало 66% осадков.

https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html

https://ria.ru/20240703/gastroenterolog-1957000473.html

москва

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, московский зоопарк, мосгорпарк, экология в россии