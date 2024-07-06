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Парки в Москве возобновили работу - РИА Новости, 06.07.2024
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08:50 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/parki-1957825876.html
Парки в Москве возобновили работу
Парки в Москве возобновили работу - РИА Новости, 06.07.2024
Парки в Москве возобновили работу
Столичные парки открылись в субботу после непогоды, которая бушевала в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T08:50
2024-07-06T08:50
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
московский зоопарк
мосгорпарк
экология в россии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Столичные парки открылись в субботу после непогоды, которая бушевала в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. В пятницу Москву и область накрыли гроза, ливень и ураганный ветер. Были закрыты крупные городские парки, Московский зоопарк и другие открытые общественные места. "Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок", - говорится в сообщении. Также открыл свои двери Московский зоопарк. Как сообщается в Telegram-канале столичного зоосада, в субботу он будет работать в штатном режиме. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в Москве в этот день выпала четверть осадков от месячной нормы, в Подмосковье местами выпало 66% осадков.
https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, московский зоопарк, мосгорпарк, экология в россии
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Московский зоопарк, Мосгорпарк, Экология в России
Парки в Москве возобновили работу

Парки в Москве открылись после непогоды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди катаются на катамаранах в Парке Горького
Люди катаются на катамаранах в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди катаются на катамаранах в Парке Горького. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Столичные парки открылись в субботу после непогоды, которая бушевала в Москве в пятницу, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка.
В пятницу Москву и область накрыли гроза, ливень и ураганный ветер. Были закрыты крупные городские парки, Московский зоопарк и другие открытые общественные места.
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"Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок", - говорится в сообщении.
Также открыл свои двери Московский зоопарк. Как сообщается в Telegram-канале столичного зоосада, в субботу он будет работать в штатном режиме.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в Москве в этот день выпала четверть осадков от месячной нормы, в Подмосковье местами выпало 66% осадков.
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