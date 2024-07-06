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Конфликт на Украине может привести к разделению мира на блоки, заявил Орбан - РИА Новости, 06.07.2024
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22:58 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/orban-1957946010.html
Конфликт на Украине может привести к разделению мира на блоки, заявил Орбан
Конфликт на Украине может привести к разделению мира на блоки, заявил Орбан - РИА Новости, 06.07.2024
Конфликт на Украине может привести к разделению мира на блоки, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Организацию тюркских государств (ОТГ) жизненно важной опорой глобального сотрудничества Востока и Запада в условиях... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:58
2024-07-06T22:58
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БУДАПЕШТ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Организацию тюркских государств (ОТГ) жизненно важной опорой глобального сотрудничества Востока и Запада в условиях угрозы повторного распада мира на блоки. "Учитывая печальный исторический опыт, мы бы предпочли видение будущего, основанное на восстановлении интеграции и глобального сотрудничества. Поэтому мы рассматриваем Организацию тюркских государств как жизненно важную опору для поддержания сотрудничества между Востоком и Западом", - приводит слова Орбана на саммите в Шуше агентство MTI. По его словам, одним из последствий конфликта на Украине может стать разделение мира на блоки. "В интересах Венгрии поддерживать открытые, мирные и динамичные экономические отношения со странами мира. Страны ОТГ являются нашими хорошими партнерами в этом", - добавил Орбан. Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока. В городе Шуша в субботу состоялся неофициальный саммит ОТГ, в котором приняли участие президенты Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Турцию представил вице-президент Джевдет Йылмаз. В саммите приняли участие также лидеры стран-наблюдателей ОТГ - Туркмении, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Венгрии.
https://ria.ru/20240305/orban-1931213249.html
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в мире, цены на нефть, венгрия, восток, азия, виктор орбан, петер сийярто
В мире, Цены на нефть, Венгрия, Восток, Азия, Виктор Орбан, Петер Сийярто
Конфликт на Украине может привести к разделению мира на блоки, заявил Орбан

Орбан заявил, что конфликт на Украине грозит повторным распадом мира на блоки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Организацию тюркских государств (ОТГ) жизненно важной опорой глобального сотрудничества Востока и Запада в условиях угрозы повторного распада мира на блоки.
"Учитывая печальный исторический опыт, мы бы предпочли видение будущего, основанное на восстановлении интеграции и глобального сотрудничества. Поэтому мы рассматриваем Организацию тюркских государств как жизненно важную опору для поддержания сотрудничества между Востоком и Западом", - приводит слова Орбана на саммите в Шуше агентство MTI.
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Орбан заявил о конце гегемонии Запада и формировании нового миропорядка
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По его словам, одним из последствий конфликта на Украине может стать разделение мира на блоки.
«
"В интересах Венгрии поддерживать открытые, мирные и динамичные экономические отношения со странами мира. Страны ОТГ являются нашими хорошими партнерами в этом", - добавил Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.
В городе Шуша в субботу состоялся неофициальный саммит ОТГ, в котором приняли участие президенты Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Турцию представил вице-президент Джевдет Йылмаз. В саммите приняли участие также лидеры стран-наблюдателей ОТГ - Туркмении, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Венгрии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
Вчера, 08:00
 
В миреЦены на нефтьВенгрияВостокАзияВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
 
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