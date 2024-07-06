https://ria.ru/20240706/opershtab-1957878772.html

В Волгограде создали оперштаб после взрыва газа на насосной станции

В Волгограде создали оперштаб после взрыва газа на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024

В Волгограде создали оперштаб после взрыва газа на насосной станции

Оперативный штаб создан после взрыва газа на канализационно-насосной станции в Волгограде, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:16

2024-07-06T16:16

2024-07-06T16:16

происшествия

волгоград

красноармейский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. Оперативный штаб создан после взрыва газа на канализационно-насосной станции в Волгограде, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. "В связи с инцидентом на канализационной насосной станции в Красноармейском районе, в Волгограде создан оперативный штаб под руководством главы города Владимира Марченко. На место происшествия в Красноармейском районе оперативно выехали представители всех необходимых служб", - говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что специалисты разрабатывают решение, чтобы минимизировать последствия ЧП. В субботу, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240704/vzryv-1957354481.html

волгоград

красноармейский район

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происшествия, волгоград, красноармейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)