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В Волгограде создали оперштаб после взрыва газа на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024
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16:16 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/opershtab-1957878772.html
В Волгограде создали оперштаб после взрыва газа на насосной станции
В Волгограде создали оперштаб после взрыва газа на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024
В Волгограде создали оперштаб после взрыва газа на насосной станции
Оперативный штаб создан после взрыва газа на канализационно-насосной станции в Волгограде, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:16
2024-07-06T16:16
происшествия
волгоград
красноармейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. Оперативный штаб создан после взрыва газа на канализационно-насосной станции в Волгограде, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. "В связи с инцидентом на канализационной насосной станции в Красноармейском районе, в Волгограде создан оперативный штаб под руководством главы города Владимира Марченко. На место происшествия в Красноармейском районе оперативно выехали представители всех необходимых служб", - говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что специалисты разрабатывают решение, чтобы минимизировать последствия ЧП. В субботу, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
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волгоград
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происшествия, волгоград, красноармейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Красноармейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде создали оперштаб после взрыва газа на насосной станции

В Волгограде создали оперативный штаб после взрыва газа на насосной станции

© Фото очевидцаВзрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото очевидца
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. Оперативный штаб создан после взрыва газа на канализационно-насосной станции в Волгограде, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале.
«
"В связи с инцидентом на канализационной насосной станции в Красноармейском районе, в Волгограде создан оперативный штаб под руководством главы города Владимира Марченко. На место происшествия в Красноармейском районе оперативно выехали представители всех необходимых служб", - говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что специалисты разрабатывают решение, чтобы минимизировать последствия ЧП.
В субботу, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
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ПроисшествияВолгоградКрасноармейский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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