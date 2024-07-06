https://ria.ru/20240706/okna-1957915511.html

В Волгограде в доме у насосной станции, где был взрыв, повреждены окна

В Волгограде в доме у насосной станции, где был взрыв, повреждены окна - РИА Новости, 06.07.2024

В Волгограде в доме у насосной станции, где был взрыв, повреждены окна

Окна повреждены в 29 квартирах в доме рядом с насосной станцией в Волгограде, где произошел взрыв, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T19:41

2024-07-06T19:41

2024-07-06T19:50

происшествия

волгоград

красноармейский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. Окна повреждены в 29 квартирах в доме рядом с насосной станцией в Волгограде, где произошел взрыв, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале."В результате поквартирного обхода дома, находящегося рядом с канализационной насосной станцией, управляющая компания установила, что в 29 квартирах повреждено остекление окон", - говорится в сообщении мэрии Волгограда.Отмечается, что временно работники управляющей компании закроют окна пленкой, а затем в квартирах бесплатно заменят стеклопакеты.В субботу днем, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240706/voda-1957915169.html

волгоград

красноармейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоград, красноармейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)