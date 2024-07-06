В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации
В Ладожское озеро выпустили трех кольчатых нерп после реабилитации
© ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Трех ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро. Кадр видео
Трех ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро. Кадр видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Трех ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после пребывания в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
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"Фонд друзей балтийской нерпы совместно с петербургским Водоканалом провели очередной "выпускной" в сложнейшем сезоне спасения морских млекопитающих 2024 года. После реабилитации в дикую природу вернулись три ладожские кольчатые нерпы", — говорится в заявлении.
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Нерпят — двух самок и одного самца — нашли весной этого года. Нерпу Нику обнаружили недалеко от города Никольское, Осю — в поселке Осиновец, также была найдена малышка Норпа, имя которой происходит от слова "нерпа" на карельском языке. Детенышей привезли в специализированный Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих на территории Водоканала в Репино, они не смогли бы выжить без помощи человека. Задачей специалистов было не просто оказать необходимую медицинскую помощь и провести реабилитацию, но и адаптировать животных к самостоятельной жизни в дикой природе.
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"Все они очень быстро набрали положенный вес — это около 15-16 килограммов. Мы за них абсолютно не переживаем — они все-таки попали к нам уже подростками и оставались достаточно дикими, осторожными по отношению к нам. Они не испытывали большой привязанности к человеку, что хорошо для жизни в дикой природе и вселяет нам уверенность, что они быстро адаптируются к самостоятельной жизни", — отметил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.
Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За десять лет работы центра специалистам Фонда друзей балтийской нерпы удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания более 160 животных.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.