https://ria.ru/20240706/nerpy-1957914586.html

В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации

В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации - РИА Новости, 06.07.2024

В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации

Трех ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после пребывания в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T19:34

2024-07-06T19:34

2024-07-06T19:52

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общество

репино

ладожское озеро

санкт-петербург

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Трех ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после пребывания в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Фонд друзей балтийской нерпы совместно с петербургским Водоканалом провели очередной "выпускной" в сложнейшем сезоне спасения морских млекопитающих 2024 года. После реабилитации в дикую природу вернулись три ладожские кольчатые нерпы", — говорится в заявлении.Нерпят — двух самок и одного самца — нашли весной этого года. Нерпу Нику обнаружили недалеко от города Никольское, Осю — в поселке Осиновец, также была найдена малышка Норпа, имя которой происходит от слова "нерпа" на карельском языке. Детенышей привезли в специализированный Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих на территории Водоканала в Репино, они не смогли бы выжить без помощи человека. Задачей специалистов было не просто оказать необходимую медицинскую помощь и провести реабилитацию, но и адаптировать животных к самостоятельной жизни в дикой природе. "Все они очень быстро набрали положенный вес — это около 15-16 килограммов. Мы за них абсолютно не переживаем — они все-таки попали к нам уже подростками и оставались достаточно дикими, осторожными по отношению к нам. Они не испытывали большой привязанности к человеку, что хорошо для жизни в дикой природе и вселяет нам уверенность, что они быстро адаптируются к самостоятельной жизни", — отметил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За десять лет работы центра специалистам Фонда друзей балтийской нерпы удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания более 160 животных. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240415/nerpa-1940254385.html

https://ria.ru/20240621/cherepakha-1954596613.html

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общество, репино, ладожское озеро, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга