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В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации - РИА Новости, 06.07.2024
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19:34 06.07.2024 (обновлено: 19:52 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/nerpy-1957914586.html
В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации
В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации - РИА Новости, 06.07.2024
В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации
Трех ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после пребывания в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:34
2024-07-06T19:52
хорошие новости
общество
репино
ладожское озеро
санкт-петербург
фонд друзей балтийской нерпы
гуп «водоканал санкт-петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Трех ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после пребывания в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". &quot;Фонд друзей балтийской нерпы совместно с петербургским Водоканалом провели очередной &quot;выпускной&quot; в сложнейшем сезоне спасения морских млекопитающих 2024 года. После реабилитации в дикую природу вернулись три ладожские кольчатые нерпы&quot;, — говорится в заявлении.Нерпят — двух самок и одного самца — нашли весной этого года. Нерпу Нику обнаружили недалеко от города Никольское, Осю — в поселке Осиновец, также была найдена малышка Норпа, имя которой происходит от слова "нерпа" на карельском языке. Детенышей привезли в специализированный Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих на территории Водоканала в Репино, они не смогли бы выжить без помощи человека. Задачей специалистов было не просто оказать необходимую медицинскую помощь и провести реабилитацию, но и адаптировать животных к самостоятельной жизни в дикой природе. &quot;Все они очень быстро набрали положенный вес — это около 15-16 килограммов. Мы за них абсолютно не переживаем — они все-таки попали к нам уже подростками и оставались достаточно дикими, осторожными по отношению к нам. Они не испытывали большой привязанности к человеку, что хорошо для жизни в дикой природе и вселяет нам уверенность, что они быстро адаптируются к самостоятельной жизни&quot;, — отметил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За десять лет работы центра специалистам Фонда друзей балтийской нерпы удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания более 160 животных. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240415/nerpa-1940254385.html
https://ria.ru/20240621/cherepakha-1954596613.html
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общество, репино, ладожское озеро, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга
Хорошие новости, Общество, Репино, Ладожское озеро, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
В Ладожское озеро выпустили трех нерп после реабилитации

В Ладожское озеро выпустили трех кольчатых нерп после реабилитации

© ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Трех ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро. Кадр видео
 Трех ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Трех ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Трех ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после пребывания в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
«

"Фонд друзей балтийской нерпы совместно с петербургским Водоканалом провели очередной "выпускной" в сложнейшем сезоне спасения морских млекопитающих 2024 года. После реабилитации в дикую природу вернулись три ладожские кольчатые нерпы", — говорится в заявлении.

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Нерпят — двух самок и одного самца — нашли весной этого года. Нерпу Нику обнаружили недалеко от города Никольское, Осю — в поселке Осиновец, также была найдена малышка Норпа, имя которой происходит от слова "нерпа" на карельском языке. Детенышей привезли в специализированный Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих на территории Водоканала в Репино, они не смогли бы выжить без помощи человека. Задачей специалистов было не просто оказать необходимую медицинскую помощь и провести реабилитацию, но и адаптировать животных к самостоятельной жизни в дикой природе.
«

"Все они очень быстро набрали положенный вес — это около 15-16 килограммов. Мы за них абсолютно не переживаем — они все-таки попали к нам уже подростками и оставались достаточно дикими, осторожными по отношению к нам. Они не испытывали большой привязанности к человеку, что хорошо для жизни в дикой природе и вселяет нам уверенность, что они быстро адаптируются к самостоятельной жизни", — отметил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За десять лет работы центра специалистам Фонда друзей балтийской нерпы удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания более 160 животных.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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