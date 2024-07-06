https://ria.ru/20240706/nagrada-1957904105.html

Международный комитет "Дети Азии" награжден за вклад в борьбу с допингом

Международный комитет "Дети Азии" награжден за вклад в борьбу с допингом - РИА Новости, 06.07.2024

Международный комитет "Дети Азии" награжден за вклад в борьбу с допингом

Первую в истории награду от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) "За вклад в борьбу с допингом в спорте" получил президент Международного комитета... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T18:23

2024-07-06T18:23

2024-07-06T18:23

спорт

якутск

дети азии

русада

владимир максимов

viii международные спортивные игры "дети азии"

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первую в истории награду от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) "За вклад в борьбу с допингом в спорте" получил президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов, сообщает Международный комитет. По словам генерального директора РУСАДА Вероники Логиновой, идея вручения подобной награды возникла во время визита на Игры "Дети Азии", а символом борьбы с допингом стал якутский бриллиант. "Идея вручения такой награды возникла во время проведения Игр "Дети Азии" в Якутске после того, как мы познакомились с историей и богатствами республики. Очень символично, что символом награды стал бриллиант, который как раз символизирует твердую, непоколебимую уверенность в необходимости борьбы с допингом и обеспечения честных соревнований. И он такой же чистый, я уверена, как намерения всех спортсменов, принимающих участие в Играх "Дети Азии". В дальнейшем мы будем продолжать эту традицию", – отметила глава ведомства. В свою очередь, Владимир Максимов выразил благодарность за высокую оценку, проведенной работы. Он также отметил вклад РУСАДА в проведении образовательной программы по антидопинговым правилам и викторины "Играй Честно" в рамках VI Международного форума юных олимпийцев, проходившего с 28 по 30 июня в Якутске. Так, их участниками стали около одной тысячи юных спортсменов VIII Игр "Дети Азии". "Это очень хороший показатель и важнейший вклад в формирование культуры нулевой терпимости допинга среди юных спортсменов. Проведение подобных мероприятий со стороны Международного комитета – это огромный вклад в то, чтобы спортсмены чувствовали себя уверенно и были уверены в том, что они соревнуются в рамках честной конкуренции. Мы бесконечно благодарны Комитету за понимание проблемы и внимание к такому вопросу, как формирование нетерпимости к нарушениям антидопинговых правил", – сказала Вероника Логинова. Она также добавила, что на сегодняшний день сотрудничество с Международным комитетом "Дети Азии" является одним из самых плодотворных из числа многих организаторов спортивных мероприятий. Так, с 2022 года совместно с Комитетом были реализованы большое количество проектов для юных спортсменов, включая образовательные программы по антидопинговым правилам.

https://ria.ru/20240706/igry-1957898888.html

https://ria.ru/20240706/maksimov-1957848773.html

якутск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

спорт, якутск, дети азии, русада, владимир максимов