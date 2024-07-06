Рейтинг@Mail.ru
Международный комитет "Дети Азии" награжден за вклад в борьбу с допингом - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дети Азии - РИА Новости, 1920
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"
 
18:23 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/nagrada-1957904105.html
Международный комитет "Дети Азии" награжден за вклад в борьбу с допингом
Международный комитет "Дети Азии" награжден за вклад в борьбу с допингом - РИА Новости, 06.07.2024
Международный комитет "Дети Азии" награжден за вклад в борьбу с допингом
Первую в истории награду от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) "За вклад в борьбу с допингом в спорте" получил президент Международного комитета... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T18:23
2024-07-06T18:23
спорт
якутск
дети азии
русада
владимир максимов
viii международные спортивные игры "дети азии"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957894762_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_a8552894753c6583aae0b7f2d0e335eb.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первую в истории награду от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) "За вклад в борьбу с допингом в спорте" получил президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов, сообщает Международный комитет. По словам генерального директора РУСАДА Вероники Логиновой, идея вручения подобной награды возникла во время визита на Игры "Дети Азии", а символом борьбы с допингом стал якутский бриллиант. "Идея вручения такой награды возникла во время проведения Игр "Дети Азии" в Якутске после того, как мы познакомились с историей и богатствами республики. Очень символично, что символом награды стал бриллиант, который как раз символизирует твердую, непоколебимую уверенность в необходимости борьбы с допингом и обеспечения честных соревнований. И он такой же чистый, я уверена, как намерения всех спортсменов, принимающих участие в Играх "Дети Азии". В дальнейшем мы будем продолжать эту традицию", – отметила глава ведомства. В свою очередь, Владимир Максимов выразил благодарность за высокую оценку, проведенной работы. Он также отметил вклад РУСАДА в проведении образовательной программы по антидопинговым правилам и викторины "Играй Честно" в рамках VI Международного форума юных олимпийцев, проходившего с 28 по 30 июня в Якутске. Так, их участниками стали около одной тысячи юных спортсменов VIII Игр "Дети Азии". "Это очень хороший показатель и важнейший вклад в формирование культуры нулевой терпимости допинга среди юных спортсменов. Проведение подобных мероприятий со стороны Международного комитета – это огромный вклад в то, чтобы спортсмены чувствовали себя уверенно и были уверены в том, что они соревнуются в рамках честной конкуренции. Мы бесконечно благодарны Комитету за понимание проблемы и внимание к такому вопросу, как формирование нетерпимости к нарушениям антидопинговых правил", – сказала Вероника Логинова. Она также добавила, что на сегодняшний день сотрудничество с Международным комитетом "Дети Азии" является одним из самых плодотворных из числа многих организаторов спортивных мероприятий. Так, с 2022 года совместно с Комитетом были реализованы большое количество проектов для юных спортсменов, включая образовательные программы по антидопинговым правилам.
https://ria.ru/20240706/igry-1957898888.html
https://ria.ru/20240706/maksimov-1957848773.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957894762_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_1ba55b934baeb07ad1ea7d8ac63cba3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, якутск, дети азии, русада, владимир максимов
Спорт, Якутск, Дети Азии, РУСАДА, Владимир Максимов, VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"

Международный комитет "Дети Азии" награжден за вклад в борьбу с допингом

© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Игры "Дети Азии" в Якутске
Игры Дети Азии в Якутске - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Игры "Дети Азии" в Якутске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первую в истории награду от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) "За вклад в борьбу с допингом в спорте" получил президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов, сообщает Международный комитет.
По словам генерального директора РУСАДА Вероники Логиновой, идея вручения подобной награды возникла во время визита на Игры "Дети Азии", а символом борьбы с допингом стал якутский бриллиант.
Игры Дети Азии в Якутске - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоялась в Якутске
Вчера, 17:45
"Идея вручения такой награды возникла во время проведения Игр "Дети Азии" в Якутске после того, как мы познакомились с историей и богатствами республики. Очень символично, что символом награды стал бриллиант, который как раз символизирует твердую, непоколебимую уверенность в необходимости борьбы с допингом и обеспечения честных соревнований. И он такой же чистый, я уверена, как намерения всех спортсменов, принимающих участие в Играх "Дети Азии". В дальнейшем мы будем продолжать эту традицию", – отметила глава ведомства.
В свою очередь, Владимир Максимов выразил благодарность за высокую оценку, проведенной работы. Он также отметил вклад РУСАДА в проведении образовательной программы по антидопинговым правилам и викторины "Играй Честно" в рамках VI Международного форума юных олимпийцев, проходившего с 28 по 30 июня в Якутске. Так, их участниками стали около одной тысячи юных спортсменов VIII Игр "Дети Азии".
«
"Это очень хороший показатель и важнейший вклад в формирование культуры нулевой терпимости допинга среди юных спортсменов. Проведение подобных мероприятий со стороны Международного комитета – это огромный вклад в то, чтобы спортсмены чувствовали себя уверенно и были уверены в том, что они соревнуются в рамках честной конкуренции. Мы бесконечно благодарны Комитету за понимание проблемы и внимание к такому вопросу, как формирование нетерпимости к нарушениям антидопинговых правил", – сказала Вероника Логинова.
Она также добавила, что на сегодняшний день сотрудничество с Международным комитетом "Дети Азии" является одним из самых плодотворных из числа многих организаторов спортивных мероприятий. Так, с 2022 года совместно с Комитетом были реализованы большое количество проектов для юных спортсменов, включая образовательные программы по антидопинговым правилам.
Президент Международного комитета Дети Азии Владимир Максимов - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Владимир Максимов: "Дети Азии" - одна большая семья
Вчера, 12:41
 
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"СпортЯкутскДети АзииРУСАДАВладимир Максимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала