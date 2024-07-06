https://ria.ru/20240706/muftiy-1957900332.html

Муфтий объяснил ценность первого месяца наступающего нового исламского года

Муфтий объяснил ценность первого месяца наступающего нового исламского года - РИА Новости, 06.07.2024

Муфтий объяснил ценность первого месяца наступающего нового исламского года

С закатом солнца в субботу завершается 1445-й год по мусульманскому летоисчислению и наступает 1446-й год по хиджре (по мусульманскому летоисчислению), первый... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:56

2024-07-06T17:56

2024-07-06T17:56

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. С закатом солнца в субботу завершается 1445-й год по мусульманскому летоисчислению и наступает 1446-й год по хиджре (по мусульманскому летоисчислению), первый месяц – мухаррам - у правоверных считается запретным и заповедным, говорится в заявлении председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтия Равиля Гайнутдина. Новый 1446-й год наступает по исламскому лунному календарю с заходом солнца в субботу. Новый год начинается с месяца мухаррам (в переводе – "запретный"). По мусульманскому летоисчислению, 1446 лет назад состоялось переселение (хиджра) мусульманской общины под руководством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Это один из четырех месяцев, в течение которых, согласно вероучению, любые конфликты, войны и распри запрещены. "Новый 1446 год начинается с месяца мухаррам — одного из заповедных и запретных месяцев мусульманского календаря. Наступление нового года по мусульманскому летоисчислению не несет в себе ни сакрального смысла, ни обрядовой традиции. Установление летоисчисления связано с государственнической деятельностью второго праведного халифа Умара (634–644) и означало хронологическую черту, после которой мусульманская умма сформировалась как субъект общественных отношений, как единое целое", - отмечается в заявлении муфтия Гайнутдина, опубликованного на телеграмм-канале ДУМ РФ. Муфтий отметил, что первый месяц нового года ценен тем, что на 10-е его число приходится день Ашура — день добровольного поста и напоминание о том, что Аллах дарует спасение, избавление, исцеление тем, кто искренне верует в Него и богобоязнен. "Благодаря мудрости и превосходному нраву пророка Мухаммеда на новом месте его проживания сформировалась модель многорелигиозного общества, объединенного общими интересами и стремлением к мирному сосуществованию. Это нашло отражение в документе, получившим позднее название "Мединская конституция", - говорится в сообщении ДУМ РФ. Муфтий Гайнутдин сообщил, что просит Всевышнего принять все благие дела и намерения, ниспослать мира и безопасности, даровать успеха во всех богоугодных делах. "Молитвенно желаю каждому из вас, дорогие единоверцы, провести наступающий год в молитвах и благих поступках, в счастье и благоденствии", - говорится в заявлении председателя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина.

https://ria.ru/20240321/muftiy-1934541691.html

https://ria.ru/20240307/ramadan-1931796166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мекка, медина, равиль гайнутдин