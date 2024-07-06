https://ria.ru/20240706/muftiy-1957900332.html
Муфтий объяснил ценность первого месяца наступающего нового исламского года
Муфтий объяснил ценность первого месяца наступающего нового исламского года - РИА Новости, 06.07.2024
Муфтий объяснил ценность первого месяца наступающего нового исламского года
С закатом солнца в субботу завершается 1445-й год по мусульманскому летоисчислению и наступает 1446-й год по хиджре (по мусульманскому летоисчислению), первый... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:56
2024-07-06T17:56
2024-07-06T17:56
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. С закатом солнца в субботу завершается 1445-й год по мусульманскому летоисчислению и наступает 1446-й год по хиджре (по мусульманскому летоисчислению), первый месяц – мухаррам - у правоверных считается запретным и заповедным, говорится в заявлении председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтия Равиля Гайнутдина. Новый 1446-й год наступает по исламскому лунному календарю с заходом солнца в субботу. Новый год начинается с месяца мухаррам (в переводе – "запретный"). По мусульманскому летоисчислению, 1446 лет назад состоялось переселение (хиджра) мусульманской общины под руководством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Это один из четырех месяцев, в течение которых, согласно вероучению, любые конфликты, войны и распри запрещены. "Новый 1446 год начинается с месяца мухаррам — одного из заповедных и запретных месяцев мусульманского календаря. Наступление нового года по мусульманскому летоисчислению не несет в себе ни сакрального смысла, ни обрядовой традиции. Установление летоисчисления связано с государственнической деятельностью второго праведного халифа Умара (634–644) и означало хронологическую черту, после которой мусульманская умма сформировалась как субъект общественных отношений, как единое целое", - отмечается в заявлении муфтия Гайнутдина, опубликованного на телеграмм-канале ДУМ РФ. Муфтий отметил, что первый месяц нового года ценен тем, что на 10-е его число приходится день Ашура — день добровольного поста и напоминание о том, что Аллах дарует спасение, избавление, исцеление тем, кто искренне верует в Него и богобоязнен. "Благодаря мудрости и превосходному нраву пророка Мухаммеда на новом месте его проживания сформировалась модель многорелигиозного общества, объединенного общими интересами и стремлением к мирному сосуществованию. Это нашло отражение в документе, получившим позднее название "Мединская конституция", - говорится в сообщении ДУМ РФ. Муфтий Гайнутдин сообщил, что просит Всевышнего принять все благие дела и намерения, ниспослать мира и безопасности, даровать успеха во всех богоугодных делах. "Молитвенно желаю каждому из вас, дорогие единоверцы, провести наступающий год в молитвах и благих поступках, в счастье и благоденствии", - говорится в заявлении председателя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина.
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россия, мекка, медина, равиль гайнутдин
Религия, Россия, Мекка, Медина, Равиль Гайнутдин
Муфтий объяснил ценность первого месяца наступающего нового исламского года
Муфтий: первый месяц наступающего нового исламского года считается заповедным
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. С закатом солнца в субботу завершается 1445-й год по мусульманскому летоисчислению и наступает 1446-й год по хиджре (по мусульманскому летоисчислению), первый месяц – мухаррам - у правоверных считается запретным и заповедным, говорится в заявлении председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтия Равиля Гайнутдина.
Новый 1446-й год наступает по исламскому лунному календарю с заходом солнца в субботу. Новый год начинается с месяца мухаррам (в переводе – "запретный"). По мусульманскому летоисчислению, 1446 лет назад состоялось переселение (хиджра) мусульманской общины под руководством пророка Мухаммеда из Мекки
в Медину
. Это один из четырех месяцев, в течение которых, согласно вероучению, любые конфликты, войны и распри запрещены.
"Новый 1446 год начинается с месяца мухаррам — одного из заповедных и запретных месяцев мусульманского календаря. Наступление нового года по мусульманскому летоисчислению не несет в себе ни сакрального смысла, ни обрядовой традиции. Установление летоисчисления связано с государственнической деятельностью второго праведного халифа Умара (634–644) и означало хронологическую черту, после которой мусульманская умма сформировалась как субъект общественных отношений, как единое целое", - отмечается в заявлении муфтия Гайнутдина, опубликованного на телеграмм-канале ДУМ РФ.
Муфтий отметил, что первый месяц нового года ценен тем, что на 10-е его число приходится день Ашура — день добровольного поста и напоминание о том, что Аллах дарует спасение, избавление, исцеление тем, кто искренне верует в Него и богобоязнен.
"Благодаря мудрости и превосходному нраву пророка Мухаммеда на новом месте его проживания сформировалась модель многорелигиозного общества, объединенного общими интересами и стремлением к мирному сосуществованию. Это нашло отражение в документе, получившим позднее название "Мединская конституция", - говорится в сообщении ДУМ РФ.
Муфтий Гайнутдин сообщил, что просит Всевышнего принять все благие дела и намерения, ниспослать мира и безопасности, даровать успеха во всех богоугодных делах.
"Молитвенно желаю каждому из вас, дорогие единоверцы, провести наступающий год в молитвах и благих поступках, в счастье и благоденствии", - говорится в заявлении председателя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина.