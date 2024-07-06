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Медвузы России и КНР договорились о сотрудничестве в цифровой медицине - РИА Новости, 06.07.2024
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18:32 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/medvuzy-1957904633.html
Медвузы России и КНР договорились о сотрудничестве в цифровой медицине
Медвузы России и КНР договорились о сотрудничестве в цифровой медицине - РИА Новости, 06.07.2024
Медвузы России и КНР договорились о сотрудничестве в цифровой медицине
Ведущие медвузы России и Китая договорились развивать новые направления сотрудничества в сферах цифровой и персонализированной медицины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T18:32
2024-07-06T18:32
россия
китай
гуанчжоу
петр глыбочко
российская академия наук
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ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Ведущие медвузы России и Китая договорились развивать новые направления сотрудничества в сферах цифровой и персонализированной медицины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета. Шестого июля в Гуанчжоу состоялось заседание Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ), в котором приняли участие представители более 70 ведущих медицинских университетов России и Китая. По итогам заседания стороны подписали совместное коммюнике, которое предусматривает целый ряд новых инициатив, в частности, создание ежегодного Российско-Китайского гранта на реализацию совместного проекта Россия-Китай, развитие сотрудничества в сфере цифровой и персонализированной медицины, открытие Российско-Китайского центра двустороннего образования. С российской стороны документ подписал сопредседатель РКАМУ, ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко, с китайской – сопредседатель РКАМУ профессор Харбинского медицинского университета, академик Ян Баофэн. "Стороны договорились о развитии новых направлений сотрудничества в сферах цифровой и персонализированной медицины. Речь, в частности, идет об использовании искусственного интеллекта, больших данных и других передовых технологий для улучшения качества медицинского обслуживания и разработке и внедрении персонализированных методов лечения и профилактики заболеваний", - сообщили в пресс-службе. Помимо этого, университеты, входящие в РКАМУ, продолжат развивать сотрудничество в области борьбы с инфекционными заболеваниями, обеспечении безопасности пищевых продуктов и других глобальных проблем здравоохранения. Вместе с тем отмечается, что стороны выразили удовлетворение плодотворным сотрудничеством в рамках РКАМУ за 10 лет совместной работы и подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию отношений и деятельности Ассоциации. Основные достижения РКАМУ - реализация более 200 крупных совместных исследовательских и научных проектов ежегодно, проведение более 300 научных конференций и семинаров, разработка и реализация совместных образовательных программ, включая программы двойного диплома в том числе по магистратуре и аспирантуре. В программах обмена и летних школах для студентов и преподавателей за время работы Ассоциации приняли участие более 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20240703/rets-1957203457.html
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россия, китай, гуанчжоу, петр глыбочко, российская академия наук
Россия, Китай, Гуанчжоу, Петр Глыбочко, Российская академия наук
Медвузы России и КНР договорились о сотрудничестве в цифровой медицине

Медвузы России и Китая договорились развивать новые направления сотрудничества

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Ведущие медвузы России и Китая договорились развивать новые направления сотрудничества в сферах цифровой и персонализированной медицины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.
Шестого июля в Гуанчжоу состоялось заседание Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ), в котором приняли участие представители более 70 ведущих медицинских университетов России и Китая.
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По итогам заседания стороны подписали совместное коммюнике, которое предусматривает целый ряд новых инициатив, в частности, создание ежегодного Российско-Китайского гранта на реализацию совместного проекта Россия-Китай, развитие сотрудничества в сфере цифровой и персонализированной медицины, открытие Российско-Китайского центра двустороннего образования.
С российской стороны документ подписал сопредседатель РКАМУ, ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко, с китайской – сопредседатель РКАМУ профессор Харбинского медицинского университета, академик Ян Баофэн.
"Стороны договорились о развитии новых направлений сотрудничества в сферах цифровой и персонализированной медицины. Речь, в частности, идет об использовании искусственного интеллекта, больших данных и других передовых технологий для улучшения качества медицинского обслуживания и разработке и внедрении персонализированных методов лечения и профилактики заболеваний", - сообщили в пресс-службе.
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Помимо этого, университеты, входящие в РКАМУ, продолжат развивать сотрудничество в области борьбы с инфекционными заболеваниями, обеспечении безопасности пищевых продуктов и других глобальных проблем здравоохранения.
Вместе с тем отмечается, что стороны выразили удовлетворение плодотворным сотрудничеством в рамках РКАМУ за 10 лет совместной работы и подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию отношений и деятельности Ассоциации. Основные достижения РКАМУ - реализация более 200 крупных совместных исследовательских и научных проектов ежегодно, проведение более 300 научных конференций и семинаров, разработка и реализация совместных образовательных программ, включая программы двойного диплома в том числе по магистратуре и аспирантуре. В программах обмена и летних школах для студентов и преподавателей за время работы Ассоциации приняли участие более 10 тысяч человек.
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