https://ria.ru/20240706/medvuzy-1957904633.html

Медвузы России и КНР договорились о сотрудничестве в цифровой медицине

Медвузы России и КНР договорились о сотрудничестве в цифровой медицине - РИА Новости, 06.07.2024

Медвузы России и КНР договорились о сотрудничестве в цифровой медицине

Ведущие медвузы России и Китая договорились развивать новые направления сотрудничества в сферах цифровой и персонализированной медицины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T18:32

2024-07-06T18:32

2024-07-06T18:32

россия

китай

гуанчжоу

петр глыбочко

российская академия наук

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ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Ведущие медвузы России и Китая договорились развивать новые направления сотрудничества в сферах цифровой и персонализированной медицины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета. Шестого июля в Гуанчжоу состоялось заседание Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ), в котором приняли участие представители более 70 ведущих медицинских университетов России и Китая. По итогам заседания стороны подписали совместное коммюнике, которое предусматривает целый ряд новых инициатив, в частности, создание ежегодного Российско-Китайского гранта на реализацию совместного проекта Россия-Китай, развитие сотрудничества в сфере цифровой и персонализированной медицины, открытие Российско-Китайского центра двустороннего образования. С российской стороны документ подписал сопредседатель РКАМУ, ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко, с китайской – сопредседатель РКАМУ профессор Харбинского медицинского университета, академик Ян Баофэн. "Стороны договорились о развитии новых направлений сотрудничества в сферах цифровой и персонализированной медицины. Речь, в частности, идет об использовании искусственного интеллекта, больших данных и других передовых технологий для улучшения качества медицинского обслуживания и разработке и внедрении персонализированных методов лечения и профилактики заболеваний", - сообщили в пресс-службе. Помимо этого, университеты, входящие в РКАМУ, продолжат развивать сотрудничество в области борьбы с инфекционными заболеваниями, обеспечении безопасности пищевых продуктов и других глобальных проблем здравоохранения. Вместе с тем отмечается, что стороны выразили удовлетворение плодотворным сотрудничеством в рамках РКАМУ за 10 лет совместной работы и подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию отношений и деятельности Ассоциации. Основные достижения РКАМУ - реализация более 200 крупных совместных исследовательских и научных проектов ежегодно, проведение более 300 научных конференций и семинаров, разработка и реализация совместных образовательных программ, включая программы двойного диплома в том числе по магистратуре и аспирантуре. В программах обмена и летних школах для студентов и преподавателей за время работы Ассоциации приняли участие более 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20240703/rets-1957203457.html

https://ria.ru/20240703/peskov-1957189736.html

https://ria.ru/20240703/putin-1957176674.html

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китай

гуанчжоу

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, гуанчжоу, петр глыбочко, российская академия наук