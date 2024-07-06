https://ria.ru/20240706/maksimov-1957905615.html

Владимир Максимов встретился с главой делегации Палестины

Владимир Максимов встретился с главой делегации Палестины - РИА Новости, 06.07.2024

Владимир Максимов встретился с главой делегации Палестины

Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов встретился с руководителем делегации, генеральным директором министерства молодежи и спорта... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T18:29

2024-07-06T18:29

2024-07-06T18:29

viii международные спортивные игры "дети азии"

палестина

якутск

россия

владимир максимов

дети азии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов встретился с руководителем делегации, генеральным директором министерства молодежи и спорта Палестины Махерой Алджамал, сообщает пресс-служба Комитета. На встрече также присутствовал заместитель руководителя палестинской делегации, директор национального олимпийского комитета Палестины Сафаа Амро. "Мы очень рады, что, несмотря на все трудности, вызовы нынешнего времени, команда юных спортсменов Палестины смогла принять участие, сделав большой путь в Якутск из своей далекой страны. Наш Комитет поддерживает народ Палестины и страну в это трудное время. Соответственно, для нас честь дать возможность палестинским детям почувствовать праздник спорта и детства на якутской земле", – отметил Владимир Максимов. В свою очередь, Махера Алджамал поблагодарила за приглашение на Игры и за содействие Комитета в перелете делегации. Она напомнила, что на Играх "Дети Азии" Палестина представила порядка 40 юных спортсменов. "Мы впервые участвуем в таком большом проекте. Наши дети очень рады тому, что стали частью этого большого праздника спорта. Для большинства из них это первый международный опыт участия в спортивных мероприятиях, некоторые впервые смогли выехать из своей страны. Мы очень довольны и благодарны за приглашение принять участие в этих Играх", – подчеркнула руководитель делегации Палестины. В оргкомитете пояснили, что сборная Палестины столкнулась с логистическими препятствиями перед отправкой на Игры. Ограничения и расстояния сделали путешествие сложным и дорогостоящим. Олимпийский комитет России, как один из учредителей Международного комитета "Дети Азии", совместно с партнерами взял на себя все расходы, связанные с перелетом делегации.

https://ria.ru/20240706/maksimov-1957848773.html

https://ria.ru/20240706/igry-1957898888.html

палестина

якутск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

палестина, якутск, россия, владимир максимов, дети азии