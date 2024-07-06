Владимир Максимов встретился с главой делегации Палестины
© Фото : Международный комитет "Дети Азии"Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов
© Фото : Международный комитет "Дети Азии"
Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов встретился с руководителем делегации, генеральным директором министерства молодежи и спорта Палестины Махерой Алджамал, сообщает пресс-служба Комитета.
На встрече также присутствовал заместитель руководителя палестинской делегации, директор национального олимпийского комитета Палестины Сафаа Амро.
"Мы очень рады, что, несмотря на все трудности, вызовы нынешнего времени, команда юных спортсменов Палестины смогла принять участие, сделав большой путь в Якутск из своей далекой страны. Наш Комитет поддерживает народ Палестины и страну в это трудное время. Соответственно, для нас честь дать возможность палестинским детям почувствовать праздник спорта и детства на якутской земле", – отметил Владимир Максимов.
В свою очередь, Махера Алджамал поблагодарила за приглашение на Игры и за содействие Комитета в перелете делегации.
Она напомнила, что на Играх "Дети Азии" Палестина представила порядка 40 юных спортсменов.
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"Мы впервые участвуем в таком большом проекте. Наши дети очень рады тому, что стали частью этого большого праздника спорта. Для большинства из них это первый международный опыт участия в спортивных мероприятиях, некоторые впервые смогли выехать из своей страны. Мы очень довольны и благодарны за приглашение принять участие в этих Играх", – подчеркнула руководитель делегации Палестины.
В оргкомитете пояснили, что сборная Палестины столкнулась с логистическими препятствиями перед отправкой на Игры. Ограничения и расстояния сделали путешествие сложным и дорогостоящим. Олимпийский комитет России, как один из учредителей Международного комитета "Дети Азии", совместно с партнерами взял на себя все расходы, связанные с перелетом делегации.