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СК установил личности двух погибших при взрыве на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024
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22:46 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/lichnosti-1957944992.html
СК установил личности двух погибших при взрыве на насосной станции
СК установил личности двух погибших при взрыве на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024
СК установил личности двух погибших при взрыве на насосной станции
Личности двух погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде установлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Волгоградской области. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:46
2024-07-06T22:46
происшествия
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Личности двух погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде установлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Волгоградской области. В субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУСК по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. "Установлены личности обоих погибших, тела которых в настоящее время обнаружены и уже осмотрены следователями", - сообщили в СК. Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, речь идет о 51-летнем начальнике смены, который находился в момент взрыва на улице и 61-летнем сварщике – он был внутри здания. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
https://ria.ru/20240706/volgograd-1957943365.html
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волгоград
волгоградская область
красноармейский район
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происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Красноармейский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установил личности двух погибших при взрыве на насосной станции

СК установил личности двух погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Личности двух погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде установлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Волгоградской области.
В субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУСК по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек.
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"Установлены личности обоих погибших, тела которых в настоящее время обнаружены и уже осмотрены следователями", - сообщили в СК.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, речь идет о 51-летнем начальнике смены, который находился в момент взрыва на улице и 61-летнем сварщике – он был внутри здания.
СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьКрасноармейский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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