https://ria.ru/20240706/lichnosti-1957944992.html

СК установил личности двух погибших при взрыве на насосной станции

СК установил личности двух погибших при взрыве на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024

СК установил личности двух погибших при взрыве на насосной станции

Личности двух погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде установлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Волгоградской области. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T22:46

2024-07-06T22:46

2024-07-06T22:46

происшествия

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Личности двух погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде установлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Волгоградской области. В субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУСК по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. "Установлены личности обоих погибших, тела которых в настоящее время обнаружены и уже осмотрены следователями", - сообщили в СК. Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, речь идет о 51-летнем начальнике смены, который находился в момент взрыва на улице и 61-летнем сварщике – он был внутри здания. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240706/volgograd-1957943365.html

https://ria.ru/20240706/sk-1957873423.html

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

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происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)