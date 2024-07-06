https://ria.ru/20240706/igry-1957898888.html

Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоялась в Якутске

Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоялась в Якутске - РИА Новости, 06.07.2024

Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоялась в Якутске

Официальная церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" прошла в субботу в Якутске на стадионе "Туймаада" имени Николая Тарского, сообщает оргкомитет Игр. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:45

2024-07-06T17:45

2024-07-06T17:45

viii международные спортивные игры "дети азии"

общество

якутск

дмитрий чернышенко

дети азии

айсен николаев

владимир максимов

узбекистан

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальная церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" прошла в субботу в Якутске на стадионе "Туймаада" имени Николая Тарского, сообщает оргкомитет Игр. Она началась с парада победителей и призеров соревнований. В течение 11 дней 707 судей из 17 стран следили за спортивными баталиями. Соревнования проходили по 24 видам спорта, в которых приняли участие 30 команд из 24 стран. Среди спортсменов было разыграно 239 комплектов медалей. От имени участников VIII Игр "Дети Азии" выступил чемпион VIII Игр "Дети Азии" по тхэквондо из Узбекистана Салимов Бехруз. Спортсмен выразил благодарность всем, кто принимал участие в спортивном празднике. "Вот и закончились эти замечательные дни, они пролетели как одно мгновенье. Мы, юные спортсмены – участники VIII Игр "Дети Азии", запомним их на всю жизнь. Дорогие жители Республики Саха (Якутия), спасибо вам за этот праздник спорта, дружбы и радости, которые вы устроили для всех нас. Многие из нас вернутся домой с медалями, и все мы увезем домой незабываемые впечатления о гостеприимной якутской земле. Жаль, что некоторые из нас вырастут, и уже в следующих Играх будут принимать участие другие дети. Но мы никогда не забудем Якутию, "Дети Азии" и новых друзей. Я горжусь тем, что являюсь выпускником Игр ”Дети Азии”", - сказал Салимов Бехруз. В качестве почетных гостей в церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. "В течении всех дней проведения Игр рядом со спортсменами были старшие товарищи. Очень рад, что мы продолжаем наше общение, которое теперь уже проходит в формате плодотворного сотрудничества в "Союзе выпускников". Ваши знания, опыт и доверие – тот фундамент, на котором строится воспитание и подготовка будущих чемпионов. Теперь наш "Союз" стал на 1930 выпускников больше и, уверен, уже через несколько лет они тоже вернутся на Игры как большие победители и чемпионы, чтобы также учить и тренировать подрастающих атлетов. Эта неразрывная связь поколений в нашей большой семье "Дети Азии" – то, что особенно ценно и дорого для нас", - сказал Владимир Максимов. В свою очередь, Дмитрий Чернышенко отметил, что VIII Игры "Дети Азии" подошли к концу. По его словам, турнир подтверждает стремление стран строить равноправное международное спортивное сотрудничество. Игры стали бесценным опытом выступления на самом высоком уровне для юных спортсменов. Атлеты показали прекрасные результаты, продемонстрировали силу, выносливость и волю к победе. Он также поблагодарил всех причастных к соревнованиям. "Вот и наступили завершающие мгновения VIII Игр "Дети Азии". 11 дней пролетели стремительно. Сегодня меня переполняет гордость за юных спортсменов, за их волю к победе, за стремление достойно защищать спортивную честь своей страны, своего региона. Меня переполняет благодарность к организаторам и волонтерам, тренерам и судьям, участникам культурной программы, всем, кто болел душой и сердцем, кто сделал все, чтобы Игры "Дети Азии" в Якутске стали настоящим праздником спорта, детства и дружбы. Сегодня вся Якутия говорит вам до новых встреч!" - сказал Айсен Николаев. В оргкомитете отметили, что по итогам соревнований сборная Узбекистана стала лидером общекомандного медального зачета, завоевав 36 золотых, 31 серебряную и 21 бронзовую награды. Сборная Сибирского федерального округа заняла второе место (31-31-32), а сборная Республики Беларусь - третье (27-21-30). В программу VIII Игр "Дети Азии" вошли: легкая атлетика, баскетбол 3×3, танцевальный спорт "брейкинг" и "двоеборье", мас-рестлинг, художественная гимнастика, бокс, скалолазание, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, дзюдо, кураш, плавание, самбо, спортивная борьба, алыш, хапсагай, пулевая стрельба, стрельба из лука, шахматы, го, настольный теннис, кикбоксинг, стендовая стрельба.

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якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, якутск, дмитрий чернышенко, дети азии, айсен николаев, владимир максимов, узбекистан, международные спортивные игры (мси) "дети азии"