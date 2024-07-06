В Хасавюрте более 70 тысяч человек остались без света
В Дагестане из-за замыкания на трансформаторе 70 тыс человек остались без света
© Фото : Информационный центр Национального антитеррористического комитетаГород Хасавюрт
© Фото : Информационный центр Национального антитеррористического комитета
Город Хасавюрт. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Более 70 тысяч человек остались без света из-за замыкания на силовом трансформаторе в дагестанском Хасавюрте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
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"По предварительной информации… в результате внештатной ситуации произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА. Трансформатор вышел из строя, параллельно отключились силовые трансформаторы 16 и 25 МВА… В зону отключения попало более 70 тысяч жителей города Хасавюрта и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов (Дагестана)", – говорится в сообщении.
В мэрии добавили, что силами подразделений "Дагэнерго" предпринимаются попытки включить трансформаторы 16 и 25 МВА.
В пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану сообщили РИА Новости, что произошло "воспламенение" на подстанции "Ярыг-Су".
"Пожарные подразделения к тушению пожара не привлекались. Руководство электросетей и бригады на месте. Организованы и проводятся аварийно-восстановительные работы", – рассказали в управлении.