https://ria.ru/20240706/hasavjurt-1957936200.html

В Хасавюрте более 70 тысяч человек остались без света

В Хасавюрте более 70 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 06.07.2024

В Хасавюрте более 70 тысяч человек остались без света

Более 70 тысяч человек остались без света из-за замыкания на силовом трансформаторе в дагестанском Хасавюрте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T21:29

2024-07-06T21:29

2024-07-06T21:36

происшествия

жкх

хасавюрт

новолакский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Более 70 тысяч человек остались без света из-за замыкания на силовом трансформаторе в дагестанском Хасавюрте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. "По предварительной информации… в результате внештатной ситуации произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА. Трансформатор вышел из строя, параллельно отключились силовые трансформаторы 16 и 25 МВА… В зону отключения попало более 70 тысяч жителей города Хасавюрта и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов (Дагестана)", – говорится в сообщении.В мэрии добавили, что силами подразделений "Дагэнерго" предпринимаются попытки включить трансформаторы 16 и 25 МВА.В пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану сообщили РИА Новости, что произошло "воспламенение" на подстанции "Ярыг-Су"."Пожарные подразделения к тушению пожара не привлекались. Руководство электросетей и бригады на месте. Организованы и проводятся аварийно-восстановительные работы", – рассказали в управлении.

https://ria.ru/20240220/dagestan-1928522765.html

хасавюрт

новолакский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, хасавюрт, новолакский район, республика дагестан