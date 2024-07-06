Рейтинг@Mail.ru
В Хасавюрте более 70 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 06.07.2024 (обновлено: 21:36 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/hasavjurt-1957936200.html
В Хасавюрте более 70 тысяч человек остались без света
В Хасавюрте более 70 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 06.07.2024
В Хасавюрте более 70 тысяч человек остались без света
Более 70 тысяч человек остались без света из-за замыкания на силовом трансформаторе в дагестанском Хасавюрте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:29
2024-07-06T21:36
происшествия
жкх
хасавюрт
новолакский район
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97278/03/972780315_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_3a0916ede0349b4462e2a35ef1421eb5.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Более 70 тысяч человек остались без света из-за замыкания на силовом трансформаторе в дагестанском Хасавюрте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. "По предварительной информации… в результате внештатной ситуации произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА. Трансформатор вышел из строя, параллельно отключились силовые трансформаторы 16 и 25 МВА… В зону отключения попало более 70 тысяч жителей города Хасавюрта и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов (Дагестана)", – говорится в сообщении.В мэрии добавили, что силами подразделений "Дагэнерго" предпринимаются попытки включить трансформаторы 16 и 25 МВА.В пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану сообщили РИА Новости, что произошло "воспламенение" на подстанции "Ярыг-Су"."Пожарные подразделения к тушению пожара не привлекались. Руководство электросетей и бригады на месте. Организованы и проводятся аварийно-восстановительные работы", – рассказали в управлении.
https://ria.ru/20240220/dagestan-1928522765.html
хасавюрт
новолакский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97278/03/972780315_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_628cee1c7826da131f1d2067018d53a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, хасавюрт, новолакский район, республика дагестан
Происшествия, ЖКХ, Хасавюрт, Новолакский район, Республика Дагестан
В Хасавюрте более 70 тысяч человек остались без света

В Дагестане из-за замыкания на трансформаторе 70 тыс человек остались без света

© Фото : Информационный центр Национального антитеррористического комитетаГород Хасавюрт
Город Хасавюрт - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : Информационный центр Национального антитеррористического комитета
Город Хасавюрт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Более 70 тысяч человек остались без света из-за замыкания на силовом трансформаторе в дагестанском Хасавюрте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
«
"По предварительной информации… в результате внештатной ситуации произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА. Трансформатор вышел из строя, параллельно отключились силовые трансформаторы 16 и 25 МВА… В зону отключения попало более 70 тысяч жителей города Хасавюрта и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов (Дагестана)", – говорится в сообщении.
В мэрии добавили, что силами подразделений "Дагэнерго" предпринимаются попытки включить трансформаторы 16 и 25 МВА.
В пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану сообщили РИА Новости, что произошло "воспламенение" на подстанции "Ярыг-Су".
"Пожарные подразделения к тушению пожара не привлекались. Руководство электросетей и бригады на месте. Организованы и проводятся аварийно-восстановительные работы", – рассказали в управлении.
Электрик восстанавливает линию электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В Дагестане энергетики восстановили электроснабжение четырех горных районов
20 февраля, 16:58
 
ПроисшествияЖКХХасавюртНоволакский районРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала