https://ria.ru/20240706/dtp-1957929717.html
На скоростной дороге в Петербурге столкнулись два автомобиля
На скоростной дороге в Петербурге столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 06.07.2024
На скоростной дороге в Петербурге столкнулись два автомобиля
Легковой и грузовой автомобили столкнулись на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Курортном районе Санкт-Петербурга, у грузовика загорелась кабина, сообщило... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:50
2024-07-06T20:50
2024-07-06T20:53
происшествия
авто
курортный район
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Легковой и грузовой автомобили столкнулись на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Курортном районе Санкт-Петербурга, у грузовика загорелась кабина, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информирует ведомство, сообщение об аварии на западном скоростном диаметре в районе Белоострова поступило в 19.31 мск. "Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате аварии у грузового автомобиля произошло возгорание кабины на площади 12 квадратных метров. В 20.26 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате аварии пострадал мужчина, он госпитализирован. По данным ряда региональных СМИ, из-за аварии на ЗСД возникла пробка протяженностью около 4,5 километров.
https://ria.ru/20240706/moskva-1957918731.html
курортный район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, авто, курортный район, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Курортный район, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На скоростной дороге в Петербурге столкнулись два автомобиля
На западном скоростном диаметре в Петербурге столкнулись легковушка и грузовик