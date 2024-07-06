https://ria.ru/20240706/dtp-1957929717.html

На скоростной дороге в Петербурге столкнулись два автомобиля

На скоростной дороге в Петербурге столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 06.07.2024

На скоростной дороге в Петербурге столкнулись два автомобиля

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Курортном районе Санкт-Петербурга, у грузовика загорелась кабина, сообщило... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:50

2024-07-06T20:50

2024-07-06T20:53

происшествия

авто

курортный район

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Легковой и грузовой автомобили столкнулись на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Курортном районе Санкт-Петербурга, у грузовика загорелась кабина, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информирует ведомство, сообщение об аварии на западном скоростном диаметре в районе Белоострова поступило в 19.31 мск. "Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате аварии у грузового автомобиля произошло возгорание кабины на площади 12 квадратных метров. В 20.26 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате аварии пострадал мужчина, он госпитализирован. По данным ряда региональных СМИ, из-за аварии на ЗСД возникла пробка протяженностью около 4,5 километров.

https://ria.ru/20240706/moskva-1957918731.html

курортный район

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, курортный район, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)