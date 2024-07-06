https://ria.ru/20240706/dnr-1957950923.html

ДНР готова привлечь белорусских строителей для восстановления республики

ДНР готова привлечь белорусских строителей для восстановления республики - РИА Новости, 06.07.2024

ДНР готова привлечь белорусских строителей для восстановления республики

ДНР заинтересована развивать сотрудничество с Белоруссией, в том числе заинтересована в белорусских технологиях в сфере строительства жилья и инженерных... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T23:58

2024-07-06T23:58

2024-07-06T23:59

белоруссия

донбасс

донецк

александр волошин

совет федерации рф

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. ДНР заинтересована развивать сотрудничество с Белоруссией, в том числе заинтересована в белорусских технологиях в сфере строительства жилья и инженерных объектов, сообщил сенатор Совета Федерации от ДНР Александр Волошин. "В непростой геополитической ситуации мы в абсолютно разных сферах сотрудничества стараемся подставить друг другу плечо. Сегодня проводится огромная работа в экономике, промышленном секторе", - сказал сенатор телеканалу "Беларусь 1", говоря о сотрудничестве с Белоруссией. По его словам, в настоящее время восстанавливаются нарушенные ранее цепочки сотрудничества. "Идет большая планомерная работа, когда по каждой отрасли, каждому ведомству, группе предприятий выстраиваются экономические, логистические связи. Многое сделано, но и многое еще предстоит сделать", - сказал Волошин. Он подчеркнул, что Белоруссия открыта для сотрудничества по любому направлению." Это бесценный ресурс для нашего региона", - отметил сенатор. Он подчеркнул, что, хотя боевые действия еще продолжаются, идет системное и активное восстановление Донбасса, и Белоруссия могла бы быть полезна и в этой работе. "Мы приглашаем строителей из Беларуси, нам интересны ваши технологии по малоэтажному строительству, по очистке воды, инженерным сооружениям. Большое поле для работы", - подчеркнул Волошин. Он поблагодарил белорусскую сторону за гуманитарную поддержку, в том числе за организацию оздоровления и реабилитации в Белоруссии детей Донбасса. Сенатор рассказал, что в июле в Белоруссию приедет группа молодежи Донецка, которая расскажет о событиях на Донбассе своим сверстникам. "Зачастую ребята смотрят различные новости, в основной массе фейковые, и не могут разобраться, что происходит на Донбассе, кто кого бомбит. И если для молодежи Донецка это очевидно и понятно, они с этим живут каждый день, то в Минске у молодежи разные настроения... Не вся молодежь может разобраться... Группа молодежи Донецка будет приезжать в разные города, в том числе белорусские, чтобы на своем языке рассказать молодежи Беларуси, какие ошибки точно не стоит совершать и какие ужасы в реальности происходят там в регионе", - сказал он.

https://ria.ru/20240628/donbass--1955992558.html

https://ria.ru/20240705/pravitelstvo-1957555256.html

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донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, донбасс, донецк, александр волошин, совет федерации рф