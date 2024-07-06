https://ria.ru/20240706/aktsii-1957932882.html

В Израиле проходят акции протеста с требованием освобождения заложников

В Израиле проходят акции протеста с требованием освобождения заложников - РИА Новости, 06.07.2024

В Израиле проходят акции протеста с требованием освобождения заложников

Тысячи активистов собрались в субботу вечером на антиправительственных митингах во многих городах Израиля с требованием немедленно заключить сделку по... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T21:06

2024-07-06T21:06

2024-07-06T21:24

в мире

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джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в субботу вечером на антиправительственных митингах во многих городах Израиля с требованием немедленно заключить сделку по освобождению израильских заложников, которые ровно девять месяцев удерживаются в секторе Газа, акции протеста, крупнейшая из которых по традиции организована в центре Тель-Авива, проходят на фоне возобновившихся переговоров по сделке с палестинским движением ХАМАС, передает корреспондент РИА Новости. Ставшая еженедельной акция протеста проходит в центре Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели. Митинги проходят также в Иерусалиме, Хайфе, Кейсарии и многих других городах Израиля. Демонстранты в Тель-Авиве традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка. С другой стороны от комплекса правительственных зданий на так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе акции организаторы вывели на экраны видеообращение молодого израильтянина Альмога Меира, который около месяца назад был освобожден из плена ХАМАС в ходе операции израильского спецназа в секторе Газа. Вместе с ним спасли еще троих заложников, включая одного россиянина. "Важно, чтобы мы достигли соглашения, чтобы все матери могли обнять своих детей и мужей, так же, как я теперь обнимаю свою маму каждое утро", - заявил Альмог Меир. Сегодняшние антиправительственные акции приурочены к девяти месяцам с атаки бойцов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта. В тот день радикалы похитили более 250 израильтян из южных районов Израиля в сектор Газа. Ранее на этой неделе в Катаре возобновились переговоры через посредников о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Глава израильской разведывательной службы "Мосад" Давид Барнеа вернулся в пятницу из Дохи с первого раунда переговоров. В офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщали, что на следующей неделе переговоры возобновятся. Там также подчеркивали, что разногласия между сторонами все еще сохраняются. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240706/hamas-1957904239.html

https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html

https://ria.ru/20240706/turtsiya-1957840658.html

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в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году