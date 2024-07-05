https://ria.ru/20240705/yakutsk-1957760005.html

В Якутске наградили лучших волонтеров VIII Игр "Дети Азии"

В Якутске наградили лучших волонтеров VIII Игр "Дети Азии" - РИА Новости, 05.07.2024

В Якутске наградили лучших волонтеров VIII Игр "Дети Азии"

В пятницу на торжественной церемонии награждения за активную работу и общий вклад в развитие Игр "Дети Азии" президент Международного комитета "Дети Азии"... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T19:14

2024-07-05T19:14

2024-07-05T19:14

viii международные спортивные игры "дети азии"

дети азии

якутск

владимир максимов

екатерина климова

спорт

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В пятницу на торжественной церемонии награждения за активную работу и общий вклад в развитие Игр "Дети Азии" президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов вручил знак отличия волонтерам, сообщает оргкомитет Игр. Знаком отличия награждаются волонтеры, которые принимали участие в нескольких Играх "Дети Азии". Так, бронзовый Знак вручается волонтерам, принимавшим участие в трех Играх, серебряный знак получают за волонтерство в четырех Играх и золотой знак отличия за участие в пяти и более Играх "Дети Азии". Серебряный знак волонтера получили Павел Бондаренко и Мария Емельянова. "Очень волнительно и радостно получить такой значок. На Играх "Дети Азии" мы смотрим, как зарождается наше олимпийское будущее. И мне очень приятно знать и понимать, что мы значимы для Игр", — поделилась Мария Емельянова. Бронзовый знак волонтера получили Екатерина Климова, Вера Тухватуллина, Евдокия Пахомова, Надежда Курманова и победительница конкурса эскиза знака волонтера Марина Вялкова. "Для меня Игры "Дети Азии" — это гордость! Человек по зову сердца становится волонтером. Я присутствовала на I Играх в 1996 году, была волонтером на VI Играх в Якутске, VII Играх во Владивостоке и VIII Играх в Якутске. Уверена, что и в будущих Играх примем участие", — сказала Евдокия Пахомова. В общей сложности на VIII Играх "Дети Азии" задействованы около 1900 тысячи волонтеров. VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. В них принимают участие представители различных стран: Россия, Армения, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Таиланд, Азербайджан, КНДР, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Сирия и пр.

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якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дети азии, якутск, владимир максимов, екатерина климова, спорт