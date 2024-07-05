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В Якутске наградили лучших волонтеров VIII Игр "Дети Азии"
В Якутске наградили лучших волонтеров VIII Игр "Дети Азии" - РИА Новости, 05.07.2024
В Якутске наградили лучших волонтеров VIII Игр "Дети Азии"
В пятницу на торжественной церемонии награждения за активную работу и общий вклад в развитие Игр "Дети Азии" президент Международного комитета "Дети Азии"... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:14
2024-07-05T19:14
2024-07-05T19:14
viii международные спортивные игры "дети азии"
дети азии
якутск
владимир максимов
екатерина климова
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В пятницу на торжественной церемонии награждения за активную работу и общий вклад в развитие Игр "Дети Азии" президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов вручил знак отличия волонтерам, сообщает оргкомитет Игр. Знаком отличия награждаются волонтеры, которые принимали участие в нескольких Играх "Дети Азии". Так, бронзовый Знак вручается волонтерам, принимавшим участие в трех Играх, серебряный знак получают за волонтерство в четырех Играх и золотой знак отличия за участие в пяти и более Играх "Дети Азии". Серебряный знак волонтера получили Павел Бондаренко и Мария Емельянова. "Очень волнительно и радостно получить такой значок. На Играх "Дети Азии" мы смотрим, как зарождается наше олимпийское будущее. И мне очень приятно знать и понимать, что мы значимы для Игр", — поделилась Мария Емельянова. Бронзовый знак волонтера получили Екатерина Климова, Вера Тухватуллина, Евдокия Пахомова, Надежда Курманова и победительница конкурса эскиза знака волонтера Марина Вялкова. "Для меня Игры "Дети Азии" — это гордость! Человек по зову сердца становится волонтером. Я присутствовала на I Играх в 1996 году, была волонтером на VI Играх в Якутске, VII Играх во Владивостоке и VIII Играх в Якутске. Уверена, что и в будущих Играх примем участие", — сказала Евдокия Пахомова. В общей сложности на VIII Играх "Дети Азии" задействованы около 1900 тысячи волонтеров. VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. В них принимают участие представители различных стран: Россия, Армения, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Таиланд, Азербайджан, КНДР, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Сирия и пр.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети азии, якутск, владимир максимов, екатерина климова, спорт
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", Дети Азии, Якутск, Владимир Максимов, Екатерина Климова, Спорт
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости
. В пятницу на торжественной церемонии награждения за активную работу и общий вклад в развитие Игр "Дети Азии" президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов
вручил знак отличия волонтерам, сообщает оргкомитет Игр.
Знаком отличия награждаются волонтеры, которые принимали участие в нескольких Играх "Дети Азии". Так, бронзовый Знак вручается волонтерам, принимавшим участие в трех Играх, серебряный знак получают за волонтерство в четырех Играх и золотой знак отличия за участие в пяти и более Играх "Дети Азии".
Серебряный знак волонтера получили Павел Бондаренко и Мария Емельянова.
"Очень волнительно и радостно получить такой значок. На Играх "Дети Азии" мы смотрим, как зарождается наше олимпийское будущее. И мне очень приятно знать и понимать, что мы значимы для Игр", — поделилась Мария Емельянова.
Бронзовый знак волонтера получили Екатерина Климова
, Вера Тухватуллина, Евдокия Пахомова, Надежда Курманова и победительница конкурса эскиза знака волонтера Марина Вялкова.
"Для меня Игры "Дети Азии" — это гордость! Человек по зову сердца становится волонтером. Я присутствовала на I Играх в 1996 году, была волонтером на VI Играх в Якутске, VII Играх во Владивостоке и VIII Играх в Якутске. Уверена, что и в будущих Играх примем участие", — сказала Евдокия Пахомова.
В общей сложности на VIII Играх "Дети Азии" задействованы около 1900 тысячи волонтеров.
VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. В них принимают участие представители различных стран: Россия, Армения, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Таиланд, Азербайджан, КНДР, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Сирия и пр.