https://ria.ru/20240705/vzvod-1957549223.html

В ЛНР рассказали о попытке украинского взвода дезертировать с позиций

В ЛНР рассказали о попытке украинского взвода дезертировать с позиций - РИА Новости, 05.07.2024

В ЛНР рассказали о попытке украинского взвода дезертировать с позиций

Украинский взвод попытался дезертировать с позиций под Купянском и был обстрелян минометом ВСУ, в результате "дружественного" огня среди военных были потери,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:07

2024-07-05T08:07

2024-07-05T08:17

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 июл – РИА Новости. Украинский взвод попытался дезертировать с позиций под Купянском и был обстрелян минометом ВСУ, в результате "дружественного" огня среди военных были потери, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении зафиксирован очередной случай дезертирства в вооруженных формированиях Украины. В районе населенного пункта Стельмаховка после непродолжительного боестолкновения украинские боевики в количестве до взвода самовольно оставили позиции и попытались организованно отойти в северо-западном направлении. Однако по ним был нанесен минометный удар со стороны украинских позиций", - сообщил Марочко агентству. С его слов, взвод ВСУ скрылся в ближайшей лесополосе. В радиоэфире на открытых частотах военные запросили эвакуацию раненых, но им было отказано абонентом с позывным "Дикий", сообщил он.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины