https://ria.ru/20240705/vzvod-1957549223.html
В ЛНР рассказали о попытке украинского взвода дезертировать с позиций
В ЛНР рассказали о попытке украинского взвода дезертировать с позиций - РИА Новости, 05.07.2024
В ЛНР рассказали о попытке украинского взвода дезертировать с позиций
Украинский взвод попытался дезертировать с позиций под Купянском и был обстрелян минометом ВСУ, в результате "дружественного" огня среди военных были потери,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:07
2024-07-05T08:07
2024-07-05T08:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
ЛУГАНСК, 5 июл – РИА Новости. Украинский взвод попытался дезертировать с позиций под Купянском и был обстрелян минометом ВСУ, в результате "дружественного" огня среди военных были потери, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении зафиксирован очередной случай дезертирства в вооруженных формированиях Украины. В районе населенного пункта Стельмаховка после непродолжительного боестолкновения украинские боевики в количестве до взвода самовольно оставили позиции и попытались организованно отойти в северо-западном направлении. Однако по ним был нанесен минометный удар со стороны украинских позиций", - сообщил Марочко агентству. С его слов, взвод ВСУ скрылся в ближайшей лесополосе. В радиоэфире на открытых частотах военные запросили эвакуацию раненых, но им было отказано абонентом с позывным "Дикий", сообщил он.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о попытке украинского взвода дезертировать с позиций
Марочко: украинский взвод попытался дезертировать с позиций под Купянском