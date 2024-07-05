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В ЛНР рассказали о попытке украинского взвода дезертировать с позиций - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 05.07.2024 (обновлено: 08:17 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/vzvod-1957549223.html
В ЛНР рассказали о попытке украинского взвода дезертировать с позиций
В ЛНР рассказали о попытке украинского взвода дезертировать с позиций - РИА Новости, 05.07.2024
В ЛНР рассказали о попытке украинского взвода дезертировать с позиций
Украинский взвод попытался дезертировать с позиций под Купянском и был обстрелян минометом ВСУ, в результате "дружественного" огня среди военных были потери,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:07
2024-07-05T08:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 июл – РИА Новости. Украинский взвод попытался дезертировать с позиций под Купянском и был обстрелян минометом ВСУ, в результате "дружественного" огня среди военных были потери, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении зафиксирован очередной случай дезертирства в вооруженных формированиях Украины. В районе населенного пункта Стельмаховка после непродолжительного боестолкновения украинские боевики в количестве до взвода самовольно оставили позиции и попытались организованно отойти в северо-западном направлении. Однако по ним был нанесен минометный удар со стороны украинских позиций", - сообщил Марочко агентству. С его слов, взвод ВСУ скрылся в ближайшей лесополосе. В радиоэфире на открытых частотах военные запросили эвакуацию раненых, но им было отказано абонентом с позывным "Дикий", сообщил он.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о попытке украинского взвода дезертировать с позиций

Марочко: украинский взвод попытался дезертировать с позиций под Купянском

© AP Photo / Alastair GrantУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июл – РИА Новости. Украинский взвод попытался дезертировать с позиций под Купянском и был обстрелян минометом ВСУ, в результате "дружественного" огня среди военных были потери, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На купянском направлении зафиксирован очередной случай дезертирства в вооруженных формированиях Украины. В районе населенного пункта Стельмаховка после непродолжительного боестолкновения украинские боевики в количестве до взвода самовольно оставили позиции и попытались организованно отойти в северо-западном направлении. Однако по ним был нанесен минометный удар со стороны украинских позиций", - сообщил Марочко агентству.
С его слов, взвод ВСУ скрылся в ближайшей лесополосе. В радиоэфире на открытых частотах военные запросили эвакуацию раненых, но им было отказано абонентом с позывным "Дикий", сообщил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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