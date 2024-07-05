https://ria.ru/20240705/vystavka-1957658202.html

В Москве открылась выставка классиков советской фотографии

В Москве открылась выставка классиков советской фотографии - РИА Новости, 05.07.2024

В Москве открылась выставка классиков советской фотографии

Выставка "Истоки советской фотографии. 1920–1930-е годы" из собрания "Галереи Люмьер", в экспозицию которой вошли работы Якова Халипа, Эммануила Евзерихина и... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:09

2024-07-05T14:09

2024-07-05T14:09

культура

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790779224_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_eaf5616abfac9707e42ea2c8f64a3515.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Выставка "Истоки советской фотографии. 1920–1930-е годы" из собрания "Галереи Люмьер", в экспозицию которой вошли работы Якова Халипа, Эммануила Евзерихина и Михаила Прехнера, открылась в Еврейском музее и центре толерантности в рамках фестиваля фотографии "Скрытая перспектива", сообщила пресс-служба музея. "Выставочный проект объединяет знаменитые и малоизвестные кадры классиков фоторепортажа: Аркадия Шайхета, Якова Халипа, Марка Маркова-Гринберга, Эммануила Евзерихина, Михаила Прехнера, Наума Грановского. Выставка состоит из шести монографических разделов, раскрывающих творчество каждого фотографа. Всего в экспозицию вошло более 200 уникальных фотографий", - рассказали в пресс-службе. Экспозиция посвящена первым десятилетиям истории советского фотоискусства — периоду смелых экспериментов, когда новаторские решения в области композиции, ракурсной съемки, кадрирования, фотоколлажа стали основой нового визуального языка, отвечали всему спектру агитационных задач советского государства. В это время стремительно развивалась репортажная фотосъемка — фотокорреспонденты становились главным рупором перемен. Выставка состоит из шести разделов, раскрывающих творчество каждого фотографа посредством серий и фотоочерков — ведущей жанровой формы советской фотожурналистики середины 1930-х годов. Ставшие хрестоматийными, кадры посвящены ярким историческим событиям из жизни страны (встреча челюскинцев в объективе Марка Маркова-Гринберга, спасение героев-папанинцев с арктической станции "Северный полюс — 1" в работах Якова Халипа), быту города и деревни (Аркадий Шайхет), сельскому хозяйству и производству (Марк Марков-Гринберг), меняющемуся образу Москвы (Наум Грановский, Михаил Прехнер) и будням юного поколения (Эммануил Евзерихин). В экспозиции также представлены известные портреты-плакаты, воплотившие собирательный образ советского человека: "Комсомолец за штурвалом бумагоделательной машины" (1929) Аркадия Шайхета, "Знатный шахтер Никита Изотов" (1934) и "Повариха" (1930) Марка Маркова-Гринберга. Выставка позволяет проследить формирование индивидуальных стилей каждого автора, их творческое развитие и поиски, оценить вклад советских репортеров в создание нового визуального высказывания на стыке идеологического и художественного эксперимента. Выставка будет открыта для публики с 5 июля по 29 сентября.

https://ria.ru/20240603/vystavki-1949413515.html

https://ria.ru/20240528/vystavka-1948979078.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва