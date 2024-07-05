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На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 05.07.2024
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:31
2024-07-05T05:31
2024-07-05T05:31
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июл – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, эксплозии подняли пепел Эбеко на 2,5 километра над уровнем моря, шлейф протянулся на 3 километра на север от вулкана. "Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", – отмечают ученые в сообщении в Telegram-канале. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240621/vulkan-1954434573.html
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эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук, происшествия, россия
Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Российская академия наук, Происшествия, Россия
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра