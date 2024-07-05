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В канцелярии Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
В канцелярии Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию - РИА Новости, 05.07.2024
В канцелярии Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
Конкретная дата планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определилась, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:21
2024-07-05T09:21
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АНКАРА, 5 июл - РИА Новости. Конкретная дата планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определилась, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Астане заявил, что ожидает его с визитом в ближайшее время."Нет, пока речи о какой-либо конкретной дате не идёт. Мы сообщим", - сообщили в канцелярии.Точных сроков встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, они будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, В мире
В канцелярии Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
Канцелярия Эрдогана: конкретной даты возможного визита Путина в Турцию нет
АНКАРА, 5 июл - РИА Новости. Конкретная дата планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определилась, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Астане заявил, что ожидает его с визитом в ближайшее время.
"Нет, пока речи о какой-либо конкретной дате не идёт. Мы сообщим", - сообщили в канцелярии.
Точных сроков встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, они будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.