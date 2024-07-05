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Ушаков прокомментировал статус Орбана в поездке в Москву
Ушаков прокомментировал статус Орбана в поездке в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Ушаков прокомментировал статус Орбана в поездке в Москву
Российская сторона воспринимает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе его визита в Москву прежде всего как руководителя Венгрии, но с него никто не... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:12
2024-07-05T16:12
2024-07-05T17:02
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская сторона воспринимает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе его визита в Москву прежде всего как руководителя Венгрии, но с него никто не снимал полномочий председателя совета Европейского союза, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Прежде всего, как премьера Венгрии. А потом, с него же никто не снимал обязанности человека, который это полугодие возглавляет (совет) Евросоюза", - сказал Ушаков журналистам на вопрос о том, как РФ воспринимает Орбана в его визите, учитывая заявления из Евросоюза о том, что поездка в Москву - частная инициатива премьера Венгрии и он в этой поездке не представляет ЕС.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
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москва, россия, венгрия, евросоюз, виктор орбан, юрий ушаков, владимир путин, в мире, визит орбана в россию
Москва, Россия, Венгрия, Евросоюз, Виктор Орбан, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире, Визит Орбана в Россию
Ушаков прокомментировал статус Орбана в поездке в Москву
Ушаков: Россия воспринимает Орбана как премьера, но он и глава Совета ЕС