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Ушаков прокомментировал статус Орбана в поездке в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
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16:12 05.07.2024 (обновлено: 17:02 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/ushakov-1957704013.html
Ушаков прокомментировал статус Орбана в поездке в Москву
Ушаков прокомментировал статус Орбана в поездке в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Ушаков прокомментировал статус Орбана в поездке в Москву
Российская сторона воспринимает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе его визита в Москву прежде всего как руководителя Венгрии, но с него никто не... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:12
2024-07-05T17:02
москва
россия
венгрия
евросоюз
виктор орбан
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская сторона воспринимает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе его визита в Москву прежде всего как руководителя Венгрии, но с него никто не снимал полномочий председателя совета Европейского союза, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Прежде всего, как премьера Венгрии. А потом, с него же никто не снимал обязанности человека, который это полугодие возглавляет (совет) Евросоюза", - сказал Ушаков журналистам на вопрос о том, как РФ воспринимает Орбана в его визите, учитывая заявления из Евросоюза о том, что поездка в Москву - частная инициатива премьера Венгрии и он в этой поездке не представляет ЕС.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
https://ria.ru/20240705/putin-1957653564.html
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москва, россия, венгрия, евросоюз, виктор орбан, юрий ушаков, владимир путин, в мире, визит орбана в россию
Москва, Россия, Венгрия, Евросоюз, Виктор Орбан, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире, Визит Орбана в Россию
Ушаков прокомментировал статус Орбана в поездке в Москву

Ушаков: Россия воспринимает Орбана как премьера, но он и глава Совета ЕС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская сторона воспринимает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе его визита в Москву прежде всего как руководителя Венгрии, но с него никто не снимал полномочий председателя совета Европейского союза, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Прежде всего, как премьера Венгрии. А потом, с него же никто не снимал обязанности человека, который это полугодие возглавляет (совет) Евросоюза", - сказал Ушаков журналистам на вопрос о том, как РФ воспринимает Орбана в его визите, учитывая заявления из Евросоюза о том, что поездка в Москву - частная инициатива премьера Венгрии и он в этой поездке не представляет ЕС.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. 5 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву
Вчера, 13:58
 
МоскваРоссияВенгрияЕвросоюзВиктор ОрбанЮрий УшаковВладимир ПутинВ миреВизит Орбана в Россию
 
 
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