https://ria.ru/20240705/ushakov-1957704013.html

Ушаков прокомментировал статус Орбана в поездке в Москву

Ушаков прокомментировал статус Орбана в поездке в Москву - РИА Новости, 05.07.2024

Ушаков прокомментировал статус Орбана в поездке в Москву

Российская сторона воспринимает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе его визита в Москву прежде всего как руководителя Венгрии, но с него никто не... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:12

2024-07-05T16:12

2024-07-05T17:02

москва

россия

венгрия

евросоюз

виктор орбан

юрий ушаков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская сторона воспринимает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе его визита в Москву прежде всего как руководителя Венгрии, но с него никто не снимал полномочий председателя совета Европейского союза, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Прежде всего, как премьера Венгрии. А потом, с него же никто не снимал обязанности человека, который это полугодие возглавляет (совет) Евросоюза", - сказал Ушаков журналистам на вопрос о том, как РФ воспринимает Орбана в его визите, учитывая заявления из Евросоюза о том, что поездка в Москву - частная инициатива премьера Венгрии и он в этой поездке не представляет ЕС.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.

https://ria.ru/20240705/putin-1957653564.html

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