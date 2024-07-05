https://ria.ru/20240705/ukraina-1957717471.html

"Где все эти люди?". В Раде пришли к неутешительному выводу о потерях в ВСУ

"Где все эти люди?". В Раде пришли к неутешительному выводу о потерях в ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024

"Где все эти люди?". В Раде пришли к неутешительному выводу о потерях в ВСУ

Призыв доукомплектовать подразделения ВСУ до конца года 200 тысячами человек говорит о том, что официальные данные потерь не соответствуют действительности,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:49

2024-07-05T16:49

2024-07-05T16:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Призыв доукомплектовать подразделения ВСУ до конца года 200 тысячами человек говорит о том, что официальные данные потерь не соответствуют действительности, написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.Ранее 2 июля в Раде заявили, что в ряды ВСУ до конца 2024 года могут призвать порядка 200 тысяч человек."Доукомплектование — это замена выбывших. И 250 тысяч никак не соответствует официальным данным потерь", — заметил Дубинский, напомнив, что за май-июнь удалось призвать 50 тысяч человек.Депутат добавил, что до обновления закона о мобилизации каждый месяц призывали 15-20 тысяч человек, а значит, за все время продолжения конфликта в ряды ВСУ вступили 420 тысяч бойцов."Где все эти люди?" — задался вопросом депутат.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запреще. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе проставили штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что вызвало негодование у некоторых депутатов Рады.

https://ria.ru/20240705/zelenskiy-1957689237.html

https://ria.ru/20240620/poteri-1954286985.html

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украина, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский, в мире