https://ria.ru/20240705/ukraina-1957680675.html

НАТО не нужен Минск-3, заявил Столтенберг

НАТО не нужен Минск-3, заявил Столтенберг - РИА Новости, 05.07.2024

НАТО не нужен Минск-3, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условия мира на Украине должен определять Киев, но альянсу в конфликте на Украине "не нужен Минск-3", необходимы... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:51

2024-07-05T14:51

2024-07-05T15:17

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БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условия мира на Украине должен определять Киев, но альянсу в конфликте на Украине "не нужен Минск-3", необходимы гарантии безопасности для Киева на будущее."Украина сама должна решать, какие условия приемлемы для нее для начала мирных переговоров. Мы должны помогать Украине стать сильнее, так как ситуация за столом переговоров сильно зависит от ситуации на поле боя. Мы должны больше помогать Украине в военной плане", - сказал он на пресс-конференции перед саммитом стран блока, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.По его утверждению, НАТО "не нужен Минск-3". "Нам нужно что-то, что гарантировало бы прекращение агрессии со стороны России. Поэтому после завершения боевых действий надо обеспечить безопасность, чтобы Украина могла сдерживать, чтобы были гарантии безопасности для Украины. Именно поэтому члены альянса заявили, что Украина станет членом НАТО", - пояснил свою позицию генсек альянса.Он также назвал "неприемлемыми" для НАТО последние российские предложения по урегулированию украинского конфликта.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html

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украина, нато, йенс столтенберг, киев, россия