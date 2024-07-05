Украинец, пытаясь сбежать в Польшу, выпрыгнул из поезда и сломал ногу
Погранслужба: украинец выпрыгнул из поезда недалеко от границы и сломал ногу
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПоезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы
Поезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Житель Украины, пытаясь незаконно попасть в Польшу, выпрыгнул из поезда в двух километрах от границы и сломал ногу, его нашли пограничники, сообщили в госпогранслужбе страны.
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"Сломал ногу и разбил голову: нарушитель спрыгнул с поезда, чтобы незаконно попасть в Польшу. Травмированного мужчину спасли пограничники - со сломанной ногой и разбитой головой лежал возле железнодорожного пути в двух километрах от границы с Польшей. И уже после оказания медицинской помощи рассказал: спрыгнул с поезда Киев-Чоп, как ему это посоветовали в одном из анонимных Telegram-каналов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.
Накануне председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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