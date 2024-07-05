Рейтинг@Mail.ru
Украинец, пытаясь сбежать в Польшу, выпрыгнул из поезда и сломал ногу - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957670254.html
Украинец, пытаясь сбежать в Польшу, выпрыгнул из поезда и сломал ногу
Украинец, пытаясь сбежать в Польшу, выпрыгнул из поезда и сломал ногу - РИА Новости, 05.07.2024
Украинец, пытаясь сбежать в Польшу, выпрыгнул из поезда и сломал ногу
Житель Украины, пытаясь незаконно попасть в Польшу, выпрыгнул из поезда в двух километрах от границы и сломал ногу, его нашли пограничники, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:27
2024-07-05T14:27
украина
польша
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149629/92/1496299295_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_16e9762b3b995be3e801d6ff1ecdb0f2.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Житель Украины, пытаясь незаконно попасть в Польшу, выпрыгнул из поезда в двух километрах от границы и сломал ногу, его нашли пограничники, сообщили в госпогранслужбе страны. "Сломал ногу и разбил голову: нарушитель спрыгнул с поезда, чтобы незаконно попасть в Польшу. Травмированного мужчину спасли пограничники - со сломанной ногой и разбитой головой лежал возле железнодорожного пути в двух километрах от границы с Польшей. И уже после оказания медицинской помощи рассказал: спрыгнул с поезда Киев-Чоп, как ему это посоветовали в одном из анонимных Telegram-каналов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы. Накануне председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240503/ukraintsy-1943643876.html
https://radiosputnik.ru/20240228/ukraina-1929979400.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149629/92/1496299295_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_35b3385e2dd0ff2c0c318050333308d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, владимир зеленский, верховная рада украины
Украина, Польша, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Украинец, пытаясь сбежать в Польшу, выпрыгнул из поезда и сломал ногу

Погранслужба: украинец выпрыгнул из поезда недалеко от границы и сломал ногу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПоезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы
Поезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Поезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Житель Украины, пытаясь незаконно попасть в Польшу, выпрыгнул из поезда в двух километрах от границы и сломал ногу, его нашли пограничники, сообщили в госпогранслужбе страны.
«
"Сломал ногу и разбил голову: нарушитель спрыгнул с поезда, чтобы незаконно попасть в Польшу. Травмированного мужчину спасли пограничники - со сломанной ногой и разбитой головой лежал возле железнодорожного пути в двух километрах от границы с Польшей. И уже после оказания медицинской помощи рассказал: спрыгнул с поезда Киев-Чоп, как ему это посоветовали в одном из анонимных Telegram-каналов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Украинцы за границей опасаются "еще более драконовских" мер Киева, пишет WP
3 мая, 11:49
Накануне председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
СМИ: украинец стал "многодетным" ради побега за границу
28 февраля, 17:49
 
УкраинаПольшаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала