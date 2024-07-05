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"Десять лет". На Западе сделали неожиданное предсказание по Украине - РИА Новости, 05.07.2024
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11:30 05.07.2024 (обновлено: 11:48 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957602509.html
"Десять лет". На Западе сделали неожиданное предсказание по Украине
"Десять лет". На Западе сделали неожиданное предсказание по Украине - РИА Новости, 05.07.2024
"Десять лет". На Западе сделали неожиданное предсказание по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется на вступление Украины к альянсу за десять лет, пишет Westfälische Nachrichten. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:30
2024-07-05T11:48
в мире
украина
киев
йенс столтенберг
наталья галибаренко
майкл карпентер
нато
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется на вступление Украины к альянсу за десять лет, пишет Westfälische Nachrichten."Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хотел бы, чтобы Украина присоединилась к оборонному альянсу в течение следующего десятилетия", — приводит его слова издание.Столтенберг добавил, что "хочет видеть Киев союзником НАТО".Накануне глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Украина хочет получить обещания того, что станет членом НАТО, на саммите альянса в Вашингтоне 9-11 июля.Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина не получит приглашения в альянс на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики, в свою очередь, призвали страны - члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в блоке — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что именно это стало одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240703/ukraina-1956990383.html
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в мире, украина, киев, йенс столтенберг, наталья галибаренко, майкл карпентер, нато
В мире, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, Наталья Галибаренко, Майкл Карпентер, НАТО
"Десять лет". На Западе сделали неожиданное предсказание по Украине

Столтенберг надеется, что Украина вступит в НАТО в течение десяти лет

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется на вступление Украины к альянсу за десять лет, пишет Westfälische Nachrichten.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хотел бы, чтобы Украина присоединилась к оборонному альянсу в течение следующего десятилетия", — приводит его слова издание.
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Столтенберг добавил, что "хочет видеть Киев союзником НАТО".
Накануне глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Украина хочет получить обещания того, что станет членом НАТО, на саммите альянса в Вашингтоне 9-11 июля.
Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина не получит приглашения в альянс на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики, в свою очередь, призвали страны - члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в блоке — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что именно это стало одной из причин начала специальной военной операции.
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В миреУкраинаКиевЙенс СтолтенбергНаталья ГалибаренкоМайкл КарпентерНАТО
 
 
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