https://ria.ru/20240705/tseremoniya-1957580700.html
Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоится 6 июля
Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоится 6 июля - РИА Новости, 05.07.2024
Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоится 6 июля
Официальная церемония закрытия VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" пройдет 6 июля на стадионе "Туймаада" в Якутске, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:09
2024-07-05T11:09
2024-07-05T11:09
viii международные спортивные игры "дети азии"
дети азии
якутск
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальная церемония закрытия VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" пройдет 6 июля на стадионе "Туймаада" в Якутске, сообщается на официальном сайте мероприятия. В церемонии примут участие чемпионы и призеры Игр. В этот день пройдет финальное шоу спортивного события "Мы — дети Азии! Мы — дети Солнца!". В музыкальном проекте примут участие популярные артисты и музыканты, композиторы, диджеи и хореографические коллективы. Специально для шоу церемонии закрытия созданы новые композиции и аранжировки любимых хитов зарубежной, российской и якутской музыки. Хедлайнером шоу закрытия станет певец NILETTO. Сбор зрителей в 19:00. Прямую трансляцию церемонии можно посмотреть на сайте Международного комитета "Дети Азии". VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. В них принимают участие представители различных стран: Россия, Армения, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Таиланд, Азербайджан, КНДР, Кыргыстан, Монголия, Таджикистан, Сирия и пр.
https://ria.ru/20240703/baatbatar-1957170863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети азии, якутск, россия
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", Дети Азии, Якутск, Россия
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальная церемония закрытия VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" пройдет 6 июля на стадионе "Туймаада" в Якутске, сообщается на официальном сайте мероприятия.
В церемонии примут участие чемпионы и призеры Игр. В этот день пройдет финальное шоу спортивного события "Мы — дети Азии! Мы — дети Солнца!".
В музыкальном проекте примут участие популярные артисты и музыканты, композиторы, диджеи и хореографические коллективы.
Специально для шоу церемонии закрытия созданы новые композиции и аранжировки любимых хитов зарубежной, российской и якутской музыки.
Хедлайнером шоу закрытия станет певец NILETTO. Сбор зрителей в 19:00.
Прямую трансляцию церемонии можно посмотреть на сайте Международного комитета "Дети Азии".
VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. В них принимают участие представители различных стран: Россия
, Армения
, Беларусь
, Узбекистан
, Казахстан
, Таиланд
, Азербайджан
, КНДР, Кыргыстан, Монголия
, Таджикистан
, Сирия
и пр.