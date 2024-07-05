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Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоится 6 июля - РИА Новости, 05.07.2024
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Дети Азии - РИА Новости, 1920
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"
 
11:09 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/tseremoniya-1957580700.html
Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоится 6 июля
Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоится 6 июля - РИА Новости, 05.07.2024
Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоится 6 июля
Официальная церемония закрытия VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" пройдет 6 июля на стадионе "Туймаада" в Якутске, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:09
2024-07-05T11:09
viii международные спортивные игры "дети азии"
дети азии
якутск
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальная церемония закрытия VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" пройдет 6 июля на стадионе "Туймаада" в Якутске, сообщается на официальном сайте мероприятия. В церемонии примут участие чемпионы и призеры Игр. В этот день пройдет финальное шоу спортивного события "Мы — дети Азии! Мы — дети Солнца!". В музыкальном проекте примут участие популярные артисты и музыканты, композиторы, диджеи и хореографические коллективы. Специально для шоу церемонии закрытия созданы новые композиции и аранжировки любимых хитов зарубежной, российской и якутской музыки. Хедлайнером шоу закрытия станет певец NILETTO. Сбор зрителей в 19:00. Прямую трансляцию церемонии можно посмотреть на сайте Международного комитета "Дети Азии". VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. В них принимают участие представители различных стран: Россия, Армения, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Таиланд, Азербайджан, КНДР, Кыргыстан, Монголия, Таджикистан, Сирия и пр.
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дети азии, якутск, россия
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", Дети Азии, Якутск, Россия

Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоится 6 июля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" на стадионе "Туймаада" в Якутске
Церемония открытия VIII Международных спортивных игр Дети Азии на стадионе Туймаада в Якутске - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Церемония открытия VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" на стадионе "Туймаада" в Якутске
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальная церемония закрытия VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" пройдет 6 июля на стадионе "Туймаада" в Якутске, сообщается на официальном сайте мероприятия.
В церемонии примут участие чемпионы и призеры Игр. В этот день пройдет финальное шоу спортивного события "Мы — дети Азии! Мы — дети Солнца!".
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В музыкальном проекте примут участие популярные артисты и музыканты, композиторы, диджеи и хореографические коллективы.
Специально для шоу церемонии закрытия созданы новые композиции и аранжировки любимых хитов зарубежной, российской и якутской музыки.
Хедлайнером шоу закрытия станет певец NILETTO. Сбор зрителей в 19:00.
Прямую трансляцию церемонии можно посмотреть на сайте Международного комитета "Дети Азии".
VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. В них принимают участие представители различных стран: Россия, Армения, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Таиланд, Азербайджан, КНДР, Кыргыстан, Монголия, Таджикистан, Сирия и пр.
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