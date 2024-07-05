https://ria.ru/20240705/tseremoniya-1957580700.html

Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоится 6 июля

Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоится 6 июля - РИА Новости, 05.07.2024

Церемония закрытия VIII Игр "Дети Азии" состоится 6 июля

Официальная церемония закрытия VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" пройдет 6 июля на стадионе "Туймаада" в Якутске, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:09

2024-07-05T11:09

2024-07-05T11:09

viii международные спортивные игры "дети азии"

дети азии

якутск

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальная церемония закрытия VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" пройдет 6 июля на стадионе "Туймаада" в Якутске, сообщается на официальном сайте мероприятия. В церемонии примут участие чемпионы и призеры Игр. В этот день пройдет финальное шоу спортивного события "Мы — дети Азии! Мы — дети Солнца!". В музыкальном проекте примут участие популярные артисты и музыканты, композиторы, диджеи и хореографические коллективы. Специально для шоу церемонии закрытия созданы новые композиции и аранжировки любимых хитов зарубежной, российской и якутской музыки. Хедлайнером шоу закрытия станет певец NILETTO. Сбор зрителей в 19:00. Прямую трансляцию церемонии можно посмотреть на сайте Международного комитета "Дети Азии". VIII Игры "Дети Азии" открылись в Якутске 26 июня. В них принимают участие представители различных стран: Россия, Армения, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Таиланд, Азербайджан, КНДР, Кыргыстан, Монголия, Таджикистан, Сирия и пр.

https://ria.ru/20240703/baatbatar-1957170863.html

https://rsport.ria.ru/20240703/master-klass-1957170112.html

якутск

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дети азии, якутск, россия