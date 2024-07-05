Рейтинг@Mail.ru
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 05.07.2024 (обновлено: 08:03 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам - РИА Новости, 05.07.2024
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам
Нехватка рабочей силы, сложность доступа к технологиям и "длинным" инвестициям — эти факторы, по мнению главы ЦБ, тормозят российскую экономику. Эльвира... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:00
2024-07-05T08:03
экономика
россия
эльвира набиуллина
герман греф
владимир верхошинский
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/11/1555451101_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b17547a6eebceead6268eb19ecf46eb.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Нехватка рабочей силы, сложность доступа к технологиям и "длинным" инвестициям — эти факторы, по мнению главы ЦБ, тормозят российскую экономику. Эльвира Набиуллина предупредила, что в июле возможно существенное повышение ключевой ставки. Руководители крупнейших банков высказались в поддержку такой политики. Однако представители бизнеса и экономисты обеспокоены.Нашли крайнихВ Санкт-Петербурге проходит финансовый конгресс Банка России. На пленарном заседании участники обсудили состояние национальной экономики и ее развитие в условиях жестких ограничений. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что непростые времена переживает не только Россия, но и весь мир. "Налицо фрагментация", — пояснила она.Геополитическая нестабильность приводит к нарушениям логистики, напряженным торговым отношениям и формированию замкнутых экономических блоков. О рисках фрагментации говорили весь прошлый год. Тогда Международный валютный фонд (МВФ) оценил вероятные потери в семь процентов от мирового ВВП. Теперь главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша отмечает, что некоторые страны могут извлечь выгоду из перестройки, однако глобальный эффект будет отрицательным.Что касается России, Набиуллина признает: благодаря резервам и антикризисным мерам экономике удалось вернуться в "исходное состояние". Однако смена рынков сбыта, логистики и сложности с трансграничными платежами создают "новую ситуацию", которая требует системных преобразований.В числе основных стопоров развития глава ЦБ назвала недостаток рабочей силы и добавила, что расти только за счет увеличения производительности не получится. Серьезное препятствие, по ее словам, — затрудненный доступ к технологиям, а для их развития нужны долгосрочные вложения. "Конечно, на эти вопросы есть простые ответы: напечатать денег, раздать дешевые кредиты — и будут и технологии, и инвестиции, и производительность, — отметила она. — Однако эти ответы ошибочны".Набиуллина объяснила, что речь идет не о "коротком забеге", а о "марафонской дистанции, причем по пересеченной местности и с препятствиями", поэтому необходимо рассчитать силы и понимать, как работать с ограничениями.Голоса поддержкиСмягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ждать не приходится. Более того, ключевую ставку могут поднять в июле более чем на один процент."Мы сохраняем приверженность возвращению инфляции к четырем процентам. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели", — указала председатель Центробанка.На конференции она предложила участникам спрогнозировать развитие ситуации, если ЦБ примет решение снизить ставку до четырех-пяти процентов. Представители банковского сектора высказали серьезные опасения.Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский уверен, что ожидаемого удешевления кредитов не произойдет, а на рынке начнется паника. "И лучше так не делать вообще. Рынок должен понимать происходящее: если он не понимает, он волнуется. Когда он волнуется — ставки еще хуже, риски растут", — отметил он."Да ужас будет. Я вообще считаю, что все правильно. &lt;…&gt; Потому что инфляция — большая беда действительно", — высказался председатель правления ВТБ Андрей Костин.Глава Сбербанка Герман Греф ответил, что расценил бы такой шаг как сбой в работе "последнего здравомыслящего института" и приостановил бы выдачу кредитов. "Потому что непонятно, что делать в таких условиях, — пояснил он. — Это очевидно противоречит — я уж не говорю макроэкономической теории — здравому смыслу. Ответом может быть только одно: страх. А когда человеку страшно, он что делает? Он перестает выдавать деньги вообще"."Я хотел бы пожелать Центральному банку скорейшей победы в этой спецоперации по борьбе с инфляцией", — добавил Греф.Марш несогласныхТем не менее представители бизнеса настроены скептически. Так, Олег Дерипаска заметил, что при вкладах под 16 процентов и укрепляющемся рубле фондовый рынок не вызывает доверия. При этом на долговом все не так плохо и ставку вполне можно снизить.При гарантированном и безопасном доходе от депозитов вкладчики не станут смотреть на рисковые инструменты вроде акций компаний, у которых сейчас еще и ниже доходность, соглашаются экономисты.Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что инфляцию разгоняет не повышенный спрос, а монополистическое ценообразование: "Это типично для всех экономически развитых стран. Крупные компании диктуют цены, поэтому монетаристские методы не работают, а просто бьют по промышленности".Предприятия вынуждены пользоваться заемным средствами не только для расширения и модернизации, но и в операционной деятельности: всегда возникают какие-то сложности, например разрывы в платежах, дополнительные закупки или небольшие усовершенствования. Приходится брать кредит под оборотные средства. При текущей ставке это очень дорого."При политике дорогих денег бизнесу невыгодно занимать, а потребителям — покупать, таким образом промышленность отрезают от кредитов и спроса, а значит, и производить становится невыгодно", — подчеркивает эксперт.Тем не менее он уверен, что экономика "выкрутится" — скорее всего, за счет вынужденных исключений, таких как льготное кредитование или расширение свободных экономических зон.
https://ria.ru/20240703/inflyatsiya-1957156797.html
https://ria.ru/20240703/deripaska-1957154577.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/11/1555451101_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2e1915e5fad2176533757be988c6429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, герман греф, владимир верхошинский, ключевая ставка
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Владимир Верхошинский, Ключевая ставка
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам

Глава ЦБ: дешевые кредиты не решат проблемы экономики

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Нехватка рабочей силы, сложность доступа к технологиям и "длинным" инвестициям — эти факторы, по мнению главы ЦБ, тормозят российскую экономику. Эльвира Набиуллина предупредила, что в июле возможно существенное повышение ключевой ставки. Руководители крупнейших банков высказались в поддержку такой политики. Однако представители бизнеса и экономисты обеспокоены.

Нашли крайних

В Санкт-Петербурге проходит финансовый конгресс Банка России. На пленарном заседании участники обсудили состояние национальной экономики и ее развитие в условиях жестких ограничений. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что непростые времена переживает не только Россия, но и весь мир. "Налицо фрагментация", — пояснила она.
Геополитическая нестабильность приводит к нарушениям логистики, напряженным торговым отношениям и формированию замкнутых экономических блоков. О рисках фрагментации говорили весь прошлый год. Тогда Международный валютный фонд (МВФ) оценил вероятные потери в семь процентов от мирового ВВП. Теперь главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша отмечает, что некоторые страны могут извлечь выгоду из перестройки, однако глобальный эффект будет отрицательным.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель ЦБ Эльвира Набиуллина в пресс-центре Банка России в Москве
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в пресс-центре Банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в пресс-центре Банка России в Москве
Что касается России, Набиуллина признает: благодаря резервам и антикризисным мерам экономике удалось вернуться в "исходное состояние". Однако смена рынков сбыта, логистики и сложности с трансграничными платежами создают "новую ситуацию", которая требует системных преобразований.
В числе основных стопоров развития глава ЦБ назвала недостаток рабочей силы и добавила, что расти только за счет увеличения производительности не получится. Серьезное препятствие, по ее словам, — затрудненный доступ к технологиям, а для их развития нужны долгосрочные вложения. "Конечно, на эти вопросы есть простые ответы: напечатать денег, раздать дешевые кредиты — и будут и технологии, и инвестиции, и производительность, — отметила она. — Однако эти ответы ошибочны".
Набиуллина объяснила, что речь идет не о "коротком забеге", а о "марафонской дистанции, причем по пересеченной местности и с препятствиями", поэтому необходимо рассчитать силы и понимать, как работать с ограничениями.
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф во время пленарной сессии в рамках финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"Дорого стоит". Греф процитировал главу ЦБ Германии, говоря об инфляции
3 июля, 16:29

Голоса поддержки

Смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ждать не приходится. Более того, ключевую ставку могут поднять в июле более чем на один процент.
"Мы сохраняем приверженность возвращению инфляции к четырем процентам. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели", — указала председатель Центробанка.
На конференции она предложила участникам спрогнозировать развитие ситуации, если ЦБ примет решение снизить ставку до четырех-пяти процентов. Представители банковского сектора высказали серьезные опасения.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСессия на тему "Рост в условиях ограничений" в рамках финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге
Сессия на тему: Рост в условиях ограничений в рамках финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сессия на тему "Рост в условиях ограничений" в рамках финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге
Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский уверен, что ожидаемого удешевления кредитов не произойдет, а на рынке начнется паника. "И лучше так не делать вообще. Рынок должен понимать происходящее: если он не понимает, он волнуется. Когда он волнуется — ставки еще хуже, риски растут", — отметил он.
"Да ужас будет. Я вообще считаю, что все правильно. <…> Потому что инфляция — большая беда действительно", — высказался председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Глава Сбербанка Герман Греф ответил, что расценил бы такой шаг как сбой в работе "последнего здравомыслящего института" и приостановил бы выдачу кредитов. "Потому что непонятно, что делать в таких условиях, — пояснил он. — Это очевидно противоречит — я уж не говорю макроэкономической теории — здравому смыслу. Ответом может быть только одно: страх. А когда человеку страшно, он что делает? Он перестает выдавать деньги вообще".
"Я хотел бы пожелать Центральному банку скорейшей победы в этой спецоперации по борьбе с инфляцией", — добавил Греф.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Дерипаска не верит в российский фондовый рынок
3 июля, 16:24

Марш несогласных

Тем не менее представители бизнеса настроены скептически. Так, Олег Дерипаска заметил, что при вкладах под 16 процентов и укрепляющемся рубле фондовый рынок не вызывает доверия. При этом на долговом все не так плохо и ставку вполне можно снизить.
При гарантированном и безопасном доходе от депозитов вкладчики не станут смотреть на рисковые инструменты вроде акций компаний, у которых сейчас еще и ниже доходность, соглашаются экономисты.
Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что инфляцию разгоняет не повышенный спрос, а монополистическое ценообразование: "Это типично для всех экономически развитых стран. Крупные компании диктуют цены, поэтому монетаристские методы не работают, а просто бьют по промышленности".
© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике "Россия" в Самаре
Сотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике Россия в Самаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Сотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике "Россия" в Самаре
Предприятия вынуждены пользоваться заемным средствами не только для расширения и модернизации, но и в операционной деятельности: всегда возникают какие-то сложности, например разрывы в платежах, дополнительные закупки или небольшие усовершенствования. Приходится брать кредит под оборотные средства. При текущей ставке это очень дорого.
"При политике дорогих денег бизнесу невыгодно занимать, а потребителям — покупать, таким образом промышленность отрезают от кредитов и спроса, а значит, и производить становится невыгодно", — подчеркивает эксперт.
Тем не менее он уверен, что экономика "выкрутится" — скорее всего, за счет вынужденных исключений, таких как льготное кредитование или расширение свободных экономических зон.
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаГерман ГрефВладимир ВерхошинскийКлючевая ставка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала