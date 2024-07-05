https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам

"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам - РИА Новости, 05.07.2024

"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам

Нехватка рабочей силы, сложность доступа к технологиям и "длинным" инвестициям — эти факторы, по мнению главы ЦБ, тормозят российскую экономику. Эльвира... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:00

2024-07-05T08:00

2024-07-05T08:03

экономика

россия

эльвира набиуллина

герман греф

владимир верхошинский

ключевая ставка

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Нехватка рабочей силы, сложность доступа к технологиям и "длинным" инвестициям — эти факторы, по мнению главы ЦБ, тормозят российскую экономику. Эльвира Набиуллина предупредила, что в июле возможно существенное повышение ключевой ставки. Руководители крупнейших банков высказались в поддержку такой политики. Однако представители бизнеса и экономисты обеспокоены.Нашли крайнихВ Санкт-Петербурге проходит финансовый конгресс Банка России. На пленарном заседании участники обсудили состояние национальной экономики и ее развитие в условиях жестких ограничений. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что непростые времена переживает не только Россия, но и весь мир. "Налицо фрагментация", — пояснила она.Геополитическая нестабильность приводит к нарушениям логистики, напряженным торговым отношениям и формированию замкнутых экономических блоков. О рисках фрагментации говорили весь прошлый год. Тогда Международный валютный фонд (МВФ) оценил вероятные потери в семь процентов от мирового ВВП. Теперь главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша отмечает, что некоторые страны могут извлечь выгоду из перестройки, однако глобальный эффект будет отрицательным.Что касается России, Набиуллина признает: благодаря резервам и антикризисным мерам экономике удалось вернуться в "исходное состояние". Однако смена рынков сбыта, логистики и сложности с трансграничными платежами создают "новую ситуацию", которая требует системных преобразований.В числе основных стопоров развития глава ЦБ назвала недостаток рабочей силы и добавила, что расти только за счет увеличения производительности не получится. Серьезное препятствие, по ее словам, — затрудненный доступ к технологиям, а для их развития нужны долгосрочные вложения. "Конечно, на эти вопросы есть простые ответы: напечатать денег, раздать дешевые кредиты — и будут и технологии, и инвестиции, и производительность, — отметила она. — Однако эти ответы ошибочны".Набиуллина объяснила, что речь идет не о "коротком забеге", а о "марафонской дистанции, причем по пересеченной местности и с препятствиями", поэтому необходимо рассчитать силы и понимать, как работать с ограничениями.Голоса поддержкиСмягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ждать не приходится. Более того, ключевую ставку могут поднять в июле более чем на один процент."Мы сохраняем приверженность возвращению инфляции к четырем процентам. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели", — указала председатель Центробанка.На конференции она предложила участникам спрогнозировать развитие ситуации, если ЦБ примет решение снизить ставку до четырех-пяти процентов. Представители банковского сектора высказали серьезные опасения.Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский уверен, что ожидаемого удешевления кредитов не произойдет, а на рынке начнется паника. "И лучше так не делать вообще. Рынок должен понимать происходящее: если он не понимает, он волнуется. Когда он волнуется — ставки еще хуже, риски растут", — отметил он."Да ужас будет. Я вообще считаю, что все правильно. <…> Потому что инфляция — большая беда действительно", — высказался председатель правления ВТБ Андрей Костин.Глава Сбербанка Герман Греф ответил, что расценил бы такой шаг как сбой в работе "последнего здравомыслящего института" и приостановил бы выдачу кредитов. "Потому что непонятно, что делать в таких условиях, — пояснил он. — Это очевидно противоречит — я уж не говорю макроэкономической теории — здравому смыслу. Ответом может быть только одно: страх. А когда человеку страшно, он что делает? Он перестает выдавать деньги вообще"."Я хотел бы пожелать Центральному банку скорейшей победы в этой спецоперации по борьбе с инфляцией", — добавил Греф.Марш несогласныхТем не менее представители бизнеса настроены скептически. Так, Олег Дерипаска заметил, что при вкладах под 16 процентов и укрепляющемся рубле фондовый рынок не вызывает доверия. При этом на долговом все не так плохо и ставку вполне можно снизить.При гарантированном и безопасном доходе от депозитов вкладчики не станут смотреть на рисковые инструменты вроде акций компаний, у которых сейчас еще и ниже доходность, соглашаются экономисты.Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что инфляцию разгоняет не повышенный спрос, а монополистическое ценообразование: "Это типично для всех экономически развитых стран. Крупные компании диктуют цены, поэтому монетаристские методы не работают, а просто бьют по промышленности".Предприятия вынуждены пользоваться заемным средствами не только для расширения и модернизации, но и в операционной деятельности: всегда возникают какие-то сложности, например разрывы в платежах, дополнительные закупки или небольшие усовершенствования. Приходится брать кредит под оборотные средства. При текущей ставке это очень дорого."При политике дорогих денег бизнесу невыгодно занимать, а потребителям — покупать, таким образом промышленность отрезают от кредитов и спроса, а значит, и производить становится невыгодно", — подчеркивает эксперт.Тем не менее он уверен, что экономика "выкрутится" — скорее всего, за счет вынужденных исключений, таких как льготное кредитование или расширение свободных экономических зон.

https://ria.ru/20240703/inflyatsiya-1957156797.html

https://ria.ru/20240703/deripaska-1957154577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, эльвира набиуллина, герман греф, владимир верхошинский, ключевая ставка