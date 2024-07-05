https://ria.ru/20240705/tatarstan-1957742199.html

Новые контрактники в Татарстане до 31 июля получат до 1,5 млн рублей

Новые контрактники в Татарстане до 31 июля получат до 1,5 млн рублей - РИА Новости, 05.07.2024

Новые контрактники в Татарстане до 31 июля получат до 1,5 млн рублей

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт, до 31 июля поступившие на контрактную службу в республике могут РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:07

2024-07-05T18:07

2024-07-05T18:07

республика татарстан

рустам минниханов

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

КАЗАНЬ, 5 июл - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт, до 31 июля поступившие на контрактную службу в республике могут получить единовременную выплату до 1,5 миллиона рублей вместо 1 миллиона рублей, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "Раис (глава) Республики Татарстан Рустам Минниханов на республиканском совещании озвучил решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане. Теперь единовременная выплата может доходить до 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Данная сумма складывается из выплат от республики - 1,05 миллиона рублей, Минобороны РФ - 195 тысяч рублей, городов и районов Татарстана – до 300 тысяч рублей. Чтобы получить повышенную выплату, необходимо подписать контракт до 31 июля. Повышенные выплаты получат не только татарстанцы, изъявившие желание пополнить ряды бойцов СВО, но и жители других регионов страны и иностранные граждане, независимо от их фактического места жительства. Кандидатам помогут с проездом до Татарстана и до места несения службы. Также отмечается, что гражданам других стран и их семьям помогут получить ИНН и гражданство РФ. На время заключения контракта и прохождения медосмотра предоставляется жилье и питание. Само оформление на службу занимает от нескольких часов до двух дней. Подписать контракт и получить 1,5 миллиона рублей единовременно смогут также мобилизованные и срочники. По информации властей, на СВО в настоящее время нужны медработники, операторы БПЛА, водители, артиллеристы. В пунктах отбора на контрактную службу желающим помогут выбрать специальность и часть для несения службы. В данный момент продолжается набор в именной батальон "Бытыр", который будет охранять новые регионы. Помимо финансовой помощи новым контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым. Местные власти берут под опеку семьи бойцов. "Мы должны помнить о тех, кто находится на боевом посту. Бойцы на передовой должны быть спокойны за свои семьи, и это наша задача", - подчеркнул Минниханов.

https://ria.ru/20240702/tatarstan-1956807560.html

https://ria.ru/20240628/tatarstan-1956186503.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов, сво