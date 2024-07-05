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Новые контрактники в Татарстане до 31 июля получат до 1,5 млн рублей - РИА Новости, 05.07.2024
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Республика Татарстан
 
18:07 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/tatarstan-1957742199.html
Новые контрактники в Татарстане до 31 июля получат до 1,5 млн рублей
Новые контрактники в Татарстане до 31 июля получат до 1,5 млн рублей - РИА Новости, 05.07.2024
Новые контрактники в Татарстане до 31 июля получат до 1,5 млн рублей
Глава Татарстана Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт, до 31 июля поступившие на контрактную службу в республике могут РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:07
2024-07-05T18:07
республика татарстан
рустам минниханов
сво
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КАЗАНЬ, 5 июл - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт, до 31 июля поступившие на контрактную службу в республике могут получить единовременную выплату до 1,5 миллиона рублей вместо 1 миллиона рублей, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "Раис (глава) Республики Татарстан Рустам Минниханов на республиканском совещании озвучил решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане. Теперь единовременная выплата может доходить до 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Данная сумма складывается из выплат от республики - 1,05 миллиона рублей, Минобороны РФ - 195 тысяч рублей, городов и районов Татарстана – до 300 тысяч рублей. Чтобы получить повышенную выплату, необходимо подписать контракт до 31 июля. Повышенные выплаты получат не только татарстанцы, изъявившие желание пополнить ряды бойцов СВО, но и жители других регионов страны и иностранные граждане, независимо от их фактического места жительства. Кандидатам помогут с проездом до Татарстана и до места несения службы. Также отмечается, что гражданам других стран и их семьям помогут получить ИНН и гражданство РФ. На время заключения контракта и прохождения медосмотра предоставляется жилье и питание. Само оформление на службу занимает от нескольких часов до двух дней. Подписать контракт и получить 1,5 миллиона рублей единовременно смогут также мобилизованные и срочники. По информации властей, на СВО в настоящее время нужны медработники, операторы БПЛА, водители, артиллеристы. В пунктах отбора на контрактную службу желающим помогут выбрать специальность и часть для несения службы. В данный момент продолжается набор в именной батальон "Бытыр", который будет охранять новые регионы. Помимо финансовой помощи новым контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым. Местные власти берут под опеку семьи бойцов. "Мы должны помнить о тех, кто находится на боевом посту. Бойцы на передовой должны быть спокойны за свои семьи, и это наша задача", - подчеркнул Минниханов.
https://ria.ru/20240702/tatarstan-1956807560.html
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рустам минниханов, сво
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, СВО

Новые контрактники в Татарстане до 31 июля получат до 1,5 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 5 июл - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт, до 31 июля поступившие на контрактную службу в республике могут получить единовременную выплату до 1,5 миллиона рублей вместо 1 миллиона рублей, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".
"Раис (глава) Республики Татарстан Рустам Минниханов на республиканском совещании озвучил решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане. Теперь единовременная выплата может доходить до 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Данная сумма складывается из выплат от республики - 1,05 миллиона рублей, Минобороны РФ - 195 тысяч рублей, городов и районов Татарстана – до 300 тысяч рублей. Чтобы получить повышенную выплату, необходимо подписать контракт до 31 июля.
Повышенные выплаты получат не только татарстанцы, изъявившие желание пополнить ряды бойцов СВО, но и жители других регионов страны и иностранные граждане, независимо от их фактического места жительства. Кандидатам помогут с проездом до Татарстана и до места несения службы.
Также отмечается, что гражданам других стран и их семьям помогут получить ИНН и гражданство РФ. На время заключения контракта и прохождения медосмотра предоставляется жилье и питание. Само оформление на службу занимает от нескольких часов до двух дней. Подписать контракт и получить 1,5 миллиона рублей единовременно смогут также мобилизованные и срочники.
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По информации властей, на СВО в настоящее время нужны медработники, операторы БПЛА, водители, артиллеристы. В пунктах отбора на контрактную службу желающим помогут выбрать специальность и часть для несения службы. В данный момент продолжается набор в именной батальон "Бытыр", который будет охранять новые регионы.
Помимо финансовой помощи новым контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым. Местные власти берут под опеку семьи бойцов.
"Мы должны помнить о тех, кто находится на боевом посту. Бойцы на передовой должны быть спокойны за свои семьи, и это наша задача", - подчеркнул Минниханов.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановСВО
 
 
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