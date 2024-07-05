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"Должны паниковать": в США рассказали, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 05.07.2024 (обновлено: 20:06 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/svo-1957712517.html
"Должны паниковать": в США рассказали, что случилось в зоне СВО
"Должны паниковать": в США рассказали, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 05.07.2024
"Должны паниковать": в США рассказали, что случилось в зоне СВО
ВСУ уже не способны обеспечивать защиту своих аэродромов из-за недостатка средств ПВО, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:35
2024-07-05T20:06
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ВСУ уже не способны обеспечивать защиту своих аэродромов из-за недостатка средств ПВО, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс."Украинские ВВС и армия с трудом одновременно прикрывают города, крупные скопления войск и передовые базы, такие как аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево", — говорится в публикации.По словам Экса, недостаточная защита аэродромов и недавние удары России по ним привели к кризису украинской авиации. Как утверждает обозреватель, российский беспилотник, который вел наблюдение за аэродромом Полтава за три часа до удара, был виден обычным украинцам с земли, но ВСУ все равно не могли его сбить.&quot;Украинским командирам следует паниковать из-за громкого звука во время налетов на аэродромы&quot;, — отметил он.В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте самолета, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где ликвидировали вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.
https://ria.ru/20240705/vsu-1957767742.html
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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, forbes, миг-29, су-27
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"Должны паниковать": в США рассказали, что случилось в зоне СВО

Forbes: украинские аэродромы остались без защиты ПВО

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта
Украинские солдаты на линии фронта - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ВСУ уже не способны обеспечивать защиту своих аэродромов из-за недостатка средств ПВО, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
"Украинские ВВС и армия с трудом одновременно прикрывают города, крупные скопления войск и передовые базы, такие как аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево", — говорится в публикации.
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По словам Экса, недостаточная защита аэродромов и недавние удары России по ним привели к кризису украинской авиации. Как утверждает обозреватель, российский беспилотник, который вел наблюдение за аэродромом Полтава за три часа до удара, был виден обычным украинцам с земли, но ВСУ все равно не могли его сбить.
«

"Украинским командирам следует паниковать из-за громкого звука во время налетов на аэродромы", — отметил он.

В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте самолета, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где ликвидировали вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.
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