https://ria.ru/20240705/svo-1957712517.html

"Должны паниковать": в США рассказали, что случилось в зоне СВО

"Должны паниковать": в США рассказали, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 05.07.2024

"Должны паниковать": в США рассказали, что случилось в зоне СВО

ВСУ уже не способны обеспечивать защиту своих аэродромов из-за недостатка средств ПВО, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:35

2024-07-05T16:35

2024-07-05T20:06

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ВСУ уже не способны обеспечивать защиту своих аэродромов из-за недостатка средств ПВО, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс."Украинские ВВС и армия с трудом одновременно прикрывают города, крупные скопления войск и передовые базы, такие как аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево", — говорится в публикации.По словам Экса, недостаточная защита аэродромов и недавние удары России по ним привели к кризису украинской авиации. Как утверждает обозреватель, российский беспилотник, который вел наблюдение за аэродромом Полтава за три часа до удара, был виден обычным украинцам с земли, но ВСУ все равно не могли его сбить."Украинским командирам следует паниковать из-за громкого звука во время налетов на аэродромы", — отметил он.В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте самолета, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где ликвидировали вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.

https://ria.ru/20240705/vsu-1957767742.html

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