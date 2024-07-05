https://ria.ru/20240705/sud-1957714269.html

СПЧ назвал перенос дела о беспорядках из Махачкалы целесообразным

СПЧ назвал перенос дела о беспорядках из Махачкалы целесообразным - РИА Новости, 05.07.2024

СПЧ назвал перенос дела о беспорядках из Махачкалы целесообразным

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал целесообразным перенос рассмотрения дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в суд города Армавира, поскольку "такие... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:39

2024-07-05T16:39

2024-07-05T18:05

происшествия

валерий фадеев

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал целесообразным перенос рассмотрения дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в суд города Армавира, поскольку "такие острые" дела лучше рассматривать в других регионах. "Считаю целесообразным (перенос рассмотрения дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в Армавир - ред.), потому что люди всегда остаются людьми… На таких сложных процессах, о которых мы говорим, всегда будут те, кто захочет на них повлиять. Такие острые дела лучше, конечно, переносить в другие регионы", - сказал Фадеев на пресс-конференции в Махачкале, отвечая на соответствующий вопрос. На переносе слушаний из Дагестана в другой регион для большей объективности процесса настояла Генпрокуратура РФ, обвиняемые и их адвокаты были против, сообщал ранее "Коммерсант". Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. Руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что по меньшей мере 44 человека заключены под стражу в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту.

https://ria.ru/20240705/derbent-1957689981.html

https://ria.ru/20231116/sud-1909870810.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, валерий фадеев, республика дагестан