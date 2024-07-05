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СПЧ назвал перенос дела о беспорядках из Махачкалы целесообразным - РИА Новости, 05.07.2024
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16:39 05.07.2024 (обновлено: 18:05 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/sud-1957714269.html
СПЧ назвал перенос дела о беспорядках из Махачкалы целесообразным
СПЧ назвал перенос дела о беспорядках из Махачкалы целесообразным - РИА Новости, 05.07.2024
СПЧ назвал перенос дела о беспорядках из Махачкалы целесообразным
Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал целесообразным перенос рассмотрения дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в суд города Армавира, поскольку "такие... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:39
2024-07-05T18:05
происшествия
валерий фадеев
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал целесообразным перенос рассмотрения дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в суд города Армавира, поскольку "такие острые" дела лучше рассматривать в других регионах. "Считаю целесообразным (перенос рассмотрения дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в Армавир - ред.), потому что люди всегда остаются людьми… На таких сложных процессах, о которых мы говорим, всегда будут те, кто захочет на них повлиять. Такие острые дела лучше, конечно, переносить в другие регионы", - сказал Фадеев на пресс-конференции в Махачкале, отвечая на соответствующий вопрос. На переносе слушаний из Дагестана в другой регион для большей объективности процесса настояла Генпрокуратура РФ, обвиняемые и их адвокаты были против, сообщал ранее "Коммерсант". Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. Руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что по меньшей мере 44 человека заключены под стражу в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту.
https://ria.ru/20240705/derbent-1957689981.html
https://ria.ru/20231116/sud-1909870810.html
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происшествия, валерий фадеев, республика дагестан
Происшествия, Валерий Фадеев, Республика Дагестан
СПЧ назвал перенос дела о беспорядках из Махачкалы целесообразным

Фадеев предложил перенести рассмотрение дела о беспорядках в Махачкале в Армавир

© РИА НовостиСитуация на Университетской площади в Махачкале, где полиция проводила проверку после сообщения о вооруженном человеке
Ситуация на Университетской площади в Махачкале, где полиция проводила проверку после сообщения о вооруженном человеке - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости
Ситуация на Университетской площади в Махачкале, где полиция проводила проверку после сообщения о вооруженном человеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал целесообразным перенос рассмотрения дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в суд города Армавира, поскольку "такие острые" дела лучше рассматривать в других регионах.
"Считаю целесообразным (перенос рассмотрения дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в Армавир - ред.), потому что люди всегда остаются людьми… На таких сложных процессах, о которых мы говорим, всегда будут те, кто захочет на них повлиять. Такие острые дела лучше, конечно, переносить в другие регионы", - сказал Фадеев на пресс-конференции в Махачкале, отвечая на соответствующий вопрос.
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На переносе слушаний из Дагестана в другой регион для большей объективности процесса настояла Генпрокуратура РФ, обвиняемые и их адвокаты были против, сообщал ранее "Коммерсант".
Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
Руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что по меньшей мере 44 человека заключены под стражу в рамках уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту.
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