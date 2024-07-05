https://ria.ru/20240705/stubb-1957696933.html

Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине

Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине - РИА Новости, 05.07.2024

Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью американской газете Wall Street Journal признал, что Запад ничего не может сделать для мирного решения конфликта РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:45

2024-07-05T15:45

2024-07-05T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб в интервью американской газете Wall Street Journal признал, что Запад ничего не может сделать для мирного решения конфликта на Украине. "У председателя (КНР) Си Цзиньпина есть ключи к мирному урегулированию этого конфликта... Мы на Западе, даже США, не можем такого сделать. Все, что мы можем делать, это поставлять Украине оружие", - заявил Стубб. Ранее президент Финляндии утверждал, что Китай может решить конфликт на Украине одним телефонным звонком в РФ, так как Москва, по его мнению, якобы зависит от Пекина. Россия и Китай неоднократно заявляли, что придерживаются принципов взаимоуважительного и равноправного сотрудничества. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957082347.html

https://ria.ru/20240703/kitay-1957078856.html

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в мире, россия, украина, китай, александер стубб, си цзиньпин, владимир путин