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Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/stubb-1957696933.html
Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине
Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине
Президент Финляндии Александер Стубб в интервью американской газете Wall Street Journal признал, что Запад ничего не может сделать для мирного решения конфликта РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:45
2024-07-05T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
китай
александер стубб
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб в интервью американской газете Wall Street Journal признал, что Запад ничего не может сделать для мирного решения конфликта на Украине. "У председателя (КНР) Си Цзиньпина есть ключи к мирному урегулированию этого конфликта... Мы на Западе, даже США, не можем такого сделать. Все, что мы можем делать, это поставлять Украине оружие", - заявил Стубб. Ранее президент Финляндии утверждал, что Китай может решить конфликт на Украине одним телефонным звонком в РФ, так как Москва, по его мнению, якобы зависит от Пекина. Россия и Китай неоднократно заявляли, что придерживаются принципов взаимоуважительного и равноправного сотрудничества. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957082347.html
https://ria.ru/20240703/kitay-1957078856.html
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в мире, россия, украина, китай, александер стубб, си цзиньпин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Китай, Александер Стубб, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине

Стубб: Запад ничего не может сделать для мирного решения конфликта на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб в интервью американской газете Wall Street Journal признал, что Запад ничего не может сделать для мирного решения конфликта на Украине.
"У председателя (КНР) Си Цзиньпина есть ключи к мирному урегулированию этого конфликта... Мы на Западе, даже США, не можем такого сделать. Все, что мы можем делать, это поставлять Украине оружие", - заявил Стубб.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Госдуме прокомментировали слова Стубба о роли Китая на Украине
3 июля, 13:19
Ранее президент Финляндии утверждал, что Китай может решить конфликт на Украине одним телефонным звонком в РФ, так как Москва, по его мнению, якобы зависит от Пекина. Россия и Китай неоднократно заявляли, что придерживаются принципов взаимоуважительного и равноправного сотрудничества.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
МИД Китая отреагировал на слова Стубба о конфликте на Украине
3 июля, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКитайАлександер СтуббСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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