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Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине
Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине
Президент Финляндии Александер Стубб в интервью американской газете Wall Street Journal признал, что Запад ничего не может сделать для мирного решения конфликта РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:45
2024-07-05T15:45
2024-07-05T15:45
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб в интервью американской газете Wall Street Journal признал, что Запад ничего не может сделать для мирного решения конфликта на Украине. "У председателя (КНР) Си Цзиньпина есть ключи к мирному урегулированию этого конфликта... Мы на Западе, даже США, не можем такого сделать. Все, что мы можем делать, это поставлять Украине оружие", - заявил Стубб. Ранее президент Финляндии утверждал, что Китай может решить конфликт на Украине одним телефонным звонком в РФ, так как Москва, по его мнению, якобы зависит от Пекина. Россия и Китай неоднократно заявляли, что придерживаются принципов взаимоуважительного и равноправного сотрудничества. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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в мире, россия, украина, китай, александер стубб, си цзиньпин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Китай, Александер Стубб, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине
Стубб: Запад ничего не может сделать для мирного решения конфликта на Украине
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Президент Финляндии Александер Стубб в интервью
американской газете Wall Street Journal признал, что Запад ничего не может сделать для мирного решения конфликта на Украине.
"У председателя (КНР) Си Цзиньпина есть ключи к мирному урегулированию этого конфликта... Мы на Западе, даже США, не можем такого сделать. Все, что мы можем делать, это поставлять Украине оружие", - заявил Стубб.
Ранее президент Финляндии утверждал, что Китай может решить конфликт на Украине одним телефонным звонком в РФ, так как Москва, по его мнению, якобы зависит от Пекина. Россия и Китай неоднократно заявляли, что придерживаются принципов взаимоуважительного и равноправного сотрудничества.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.