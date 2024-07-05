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Страны НАТО на саммите примут решения по укреплению коллективной обороны
Страны НАТО на саммите примут решения по укреплению коллективной обороны - РИА Новости, 05.07.2024
Страны НАТО на саммите примут решения по укреплению коллективной обороны
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО на саммите в США примут решения по укреплению коллективной обороны и безопасности, включая дальнейшее... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:19
2024-07-05T15:19
2024-07-05T15:19
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО на саммите в США примут решения по укреплению коллективной обороны и безопасности, включая дальнейшее наращивание ПРО. "Мы примем решения по дальнейшему укреплению коллективной обороны и безопасности… Страны намерены одобрить обязательства, которые укрепят трансатлантическое военно-промышленное сотрудничество в целях увеличения производства... Эти решения включат также укрепление противоракетной обороны против баллистических ракет, включая новую базу AEGIS Ashore в Польше", - сказал он.
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В мире, США, Йенс Столтенберг, НАТО
Страны НАТО на саммите примут решения по укреплению коллективной обороны
Столтенберг: на саммите НАТО обсудят укрепление коллективной обороны и ПРО