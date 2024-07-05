https://ria.ru/20240705/strany-1957688946.html

Страны НАТО на саммите примут решения по укреплению коллективной обороны

Страны НАТО на саммите примут решения по укреплению коллективной обороны - РИА Новости, 05.07.2024

Страны НАТО на саммите примут решения по укреплению коллективной обороны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО на саммите в США примут решения по укреплению коллективной обороны и безопасности, включая дальнейшее... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:19

2024-07-05T15:19

2024-07-05T15:19

в мире

сша

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО на саммите в США примут решения по укреплению коллективной обороны и безопасности, включая дальнейшее наращивание ПРО. "Мы примем решения по дальнейшему укреплению коллективной обороны и безопасности… Страны намерены одобрить обязательства, которые укрепят трансатлантическое военно-промышленное сотрудничество в целях увеличения производства... Эти решения включат также укрепление противоракетной обороны против баллистических ракет, включая новую базу AEGIS Ashore в Польше", - сказал он.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957680675.html

сша

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в мире, сша, йенс столтенберг, нато