https://ria.ru/20240705/stoltenberg-1957693621.html

Столтенберг рассказал о "мосте в НАТО" для Украины

Столтенберг рассказал о "мосте в НАТО" для Украины - РИА Новости, 05.07.2024

Столтенберг рассказал о "мосте в НАТО" для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить на саммите в Вашингтоне на следующей неделе, а также... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:32

2024-07-05T15:32

2024-07-05T15:33

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владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить на саммите в Вашингтоне на следующей неделе, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Столтенберг выступил на пресс-конференции перед саммитом НАТО, который пройдет в США 9-11 июля. "Мы договорились с Зеленским, что поддержка от НАТО, больше подготовки, большая совместимость, больше финансирования - все эти элементы станут мостом к членству в НАТО, потому что место Украины - в НАТО", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов об обещаниях Украине по членству в альянсе.Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны-члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Киева в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240705/nato-1957671250.html

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в мире, украина, киев, россия, йенс столтенберг, майкл карпентер, владимир путин, нато