Столтенберг рассказал о "мосте в НАТО" для Украины
Столтенберг: новый пакет помощи Украине станет мостом к членству в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoЙенс Столтенберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить на саммите в Вашингтоне на следующей неделе, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Столтенберг выступил на пресс-конференции перед саммитом НАТО, который пройдет в США 9-11 июля.
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"Мы договорились с Зеленским, что поддержка от НАТО, больше подготовки, большая совместимость, больше финансирования - все эти элементы станут мостом к членству в НАТО, потому что место Украины - в НАТО", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов об обещаниях Украине по членству в альянсе.
Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны-члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Киева в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.