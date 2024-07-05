В Сириусе началась подготовка к Большому летнему музыкальному фестивалю
В Сириусе 13 июля начинается Большой летний музыкальный фестиваль
© КБ СтрелкаФедеральная территория "Сириус"
© КБ Стрелка
Федеральная территория "Сириус". Архивное фото
СИРИУС, 5 июл – РИА Новости. Подготовка к Большому летнему фестивалю началась в Сириусе, он пройдет с 13 июля по 25 августа, на концертных площадках соберутся известные артисты классической музыки, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Талант и успех".
Как уточнили в фонде, сейчас специалисты работают над сборкой сцены, установкой технических элементов и аппаратуры.
"В "Сириусе" открывается Большой летний музыкальный фестиваль. Самое крупное музыкальное событие федеральной территории пройдет в период с 13 июля по 25 августа. Традиционно, в программе фестиваля – концерты артистов первой величины: всемирно известных музыкантов, вокалистов, дирижеров, артистов балета, ведущих симфонических и камерных коллективов страны", - сказала собеседница агентства.
На фестивале соберутся звезды классической сцены - Валерий Гергиев, Сергей Ролдугин, Светлана Захарова, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Дмитрий Корчак, Елена Стихина, Ильдар Абдразаков, Ольга Перетятько.
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"Мы очень рады, что наравне с выдающимися артистами России в фестивале примут участие зарубежные гости – аргентинский пианист Мигель Шебба, всемирно известный Юстус Франтц даст серию концертов, китайские музыканты познакомят нашу публику с традиционными китайскими инструментами и произведениями", – отметил художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.
В фонде уточнили, что открывать фестиваль будет руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. В первые два дня прозвучат сразу две программы – симфонический гала-концерт и опера Рахманинова "Алеко".
Большой летний фестиваль в Сириусе проводится третий год с участием известных музыкантов классической музыки. В этом году для выступления артистов определены несколько площадок: Медальная площадь, территория Олимпийского парка, Большой зал, зал "Атом" в университете "Сириус", внутренний дворик Образовательного центра "Сириус". В рамках фестиваля проведут просветительские мероприятия, творческие встречи.