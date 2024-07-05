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В Сириусе началась подготовка к Большому летнему музыкальному фестивалю - РИА Новости, 05.07.2024
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Культура
 
18:00 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/sirius-1957740582.html
В Сириусе началась подготовка к Большому летнему музыкальному фестивалю
В Сириусе началась подготовка к Большому летнему музыкальному фестивалю - РИА Новости, 05.07.2024
В Сириусе началась подготовка к Большому летнему музыкальному фестивалю
Подготовка к Большому летнему фестивалю началась в Сириусе, он пройдет с 13 июля по 25 августа, на концертных площадках соберутся известные артисты классической РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:00
2024-07-05T18:00
культура
россия
валерий гергиев
сергей ролдугин
светлана захарова
фонд "талант и успех"
мариинский театр
образовательный центр "сириус"
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СИРИУС, 5 июл – РИА Новости. Подготовка к Большому летнему фестивалю началась в Сириусе, он пройдет с 13 июля по 25 августа, на концертных площадках соберутся известные артисты классической музыки, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Талант и успех". Как уточнили в фонде, сейчас специалисты работают над сборкой сцены, установкой технических элементов и аппаратуры. "В "Сириусе" открывается Большой летний музыкальный фестиваль. Самое крупное музыкальное событие федеральной территории пройдет в период с 13 июля по 25 августа. Традиционно, в программе фестиваля – концерты артистов первой величины: всемирно известных музыкантов, вокалистов, дирижеров, артистов балета, ведущих симфонических и камерных коллективов страны", - сказала собеседница агентства. На фестивале соберутся звезды классической сцены - Валерий Гергиев, Сергей Ролдугин, Светлана Захарова, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Дмитрий Корчак, Елена Стихина, Ильдар Абдразаков, Ольга Перетятько. "Мы очень рады, что наравне с выдающимися артистами России в фестивале примут участие зарубежные гости – аргентинский пианист Мигель Шебба, всемирно известный Юстус Франтц даст серию концертов, китайские музыканты познакомят нашу публику с традиционными китайскими инструментами и произведениями", – отметил художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай. В фонде уточнили, что открывать фестиваль будет руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. В первые два дня прозвучат сразу две программы – симфонический гала-концерт и опера Рахманинова "Алеко". Большой летний фестиваль в Сириусе проводится третий год с участием известных музыкантов классической музыки. В этом году для выступления артистов определены несколько площадок: Медальная площадь, территория Олимпийского парка, Большой зал, зал "Атом" в университете "Сириус", внутренний дворик Образовательного центра "Сириус". В рамках фестиваля проведут просветительские мероприятия, творческие встречи.
https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html
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россия, валерий гергиев, сергей ролдугин, светлана захарова, фонд "талант и успех", мариинский театр, образовательный центр "сириус"
Культура, Россия, Валерий Гергиев, Сергей Ролдугин, Светлана Захарова, Фонд "Талант и успех", Мариинский театр, Образовательный центр "Сириус"
В Сириусе началась подготовка к Большому летнему музыкальному фестивалю

В Сириусе 13 июля начинается Большой летний музыкальный фестиваль

© КБ СтрелкаФедеральная территория "Сириус"
Федеральная территория Сириус - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© КБ Стрелка
Федеральная территория "Сириус". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 5 июл – РИА Новости. Подготовка к Большому летнему фестивалю началась в Сириусе, он пройдет с 13 июля по 25 августа, на концертных площадках соберутся известные артисты классической музыки, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Талант и успех".
Как уточнили в фонде, сейчас специалисты работают над сборкой сцены, установкой технических элементов и аппаратуры.
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"В "Сириусе" открывается Большой летний музыкальный фестиваль. Самое крупное музыкальное событие федеральной территории пройдет в период с 13 июля по 25 августа. Традиционно, в программе фестиваля – концерты артистов первой величины: всемирно известных музыкантов, вокалистов, дирижеров, артистов балета, ведущих симфонических и камерных коллективов страны", - сказала собеседница агентства.
На фестивале соберутся звезды классической сцены - Валерий Гергиев, Сергей Ролдугин, Светлана Захарова, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Дмитрий Корчак, Елена Стихина, Ильдар Абдразаков, Ольга Перетятько.
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"Мы очень рады, что наравне с выдающимися артистами России в фестивале примут участие зарубежные гости – аргентинский пианист Мигель Шебба, всемирно известный Юстус Франтц даст серию концертов, китайские музыканты познакомят нашу публику с традиционными китайскими инструментами и произведениями", – отметил художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.
В фонде уточнили, что открывать фестиваль будет руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. В первые два дня прозвучат сразу две программы – симфонический гала-концерт и опера Рахманинова "Алеко".
Большой летний фестиваль в Сириусе проводится третий год с участием известных музыкантов классической музыки. В этом году для выступления артистов определены несколько площадок: Медальная площадь, территория Олимпийского парка, Большой зал, зал "Атом" в университете "Сириус", внутренний дворик Образовательного центра "Сириус". В рамках фестиваля проведут просветительские мероприятия, творческие встречи.
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КультураРоссияВалерий ГергиевСергей РолдугинСветлана ЗахароваФонд "Талант и успех"Мариинский театрОбразовательный центр "Сириус"
 
 
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