https://ria.ru/20240705/sirius-1957740582.html

В Сириусе началась подготовка к Большому летнему музыкальному фестивалю

В Сириусе началась подготовка к Большому летнему музыкальному фестивалю - РИА Новости, 05.07.2024

В Сириусе началась подготовка к Большому летнему музыкальному фестивалю

Подготовка к Большому летнему фестивалю началась в Сириусе, он пройдет с 13 июля по 25 августа, на концертных площадках соберутся известные артисты классической РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:00

2024-07-05T18:00

2024-07-05T18:00

культура

россия

валерий гергиев

сергей ролдугин

светлана захарова

фонд "талант и успех"

мариинский театр

образовательный центр "сириус"

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СИРИУС, 5 июл – РИА Новости. Подготовка к Большому летнему фестивалю началась в Сириусе, он пройдет с 13 июля по 25 августа, на концертных площадках соберутся известные артисты классической музыки, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Талант и успех". Как уточнили в фонде, сейчас специалисты работают над сборкой сцены, установкой технических элементов и аппаратуры. "В "Сириусе" открывается Большой летний музыкальный фестиваль. Самое крупное музыкальное событие федеральной территории пройдет в период с 13 июля по 25 августа. Традиционно, в программе фестиваля – концерты артистов первой величины: всемирно известных музыкантов, вокалистов, дирижеров, артистов балета, ведущих симфонических и камерных коллективов страны", - сказала собеседница агентства. На фестивале соберутся звезды классической сцены - Валерий Гергиев, Сергей Ролдугин, Светлана Захарова, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Дмитрий Корчак, Елена Стихина, Ильдар Абдразаков, Ольга Перетятько. "Мы очень рады, что наравне с выдающимися артистами России в фестивале примут участие зарубежные гости – аргентинский пианист Мигель Шебба, всемирно известный Юстус Франтц даст серию концертов, китайские музыканты познакомят нашу публику с традиционными китайскими инструментами и произведениями", – отметил художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай. В фонде уточнили, что открывать фестиваль будет руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. В первые два дня прозвучат сразу две программы – симфонический гала-концерт и опера Рахманинова "Алеко". Большой летний фестиваль в Сириусе проводится третий год с участием известных музыкантов классической музыки. В этом году для выступления артистов определены несколько площадок: Медальная площадь, территория Олимпийского парка, Большой зал, зал "Атом" в университете "Сириус", внутренний дворик Образовательного центра "Сириус". В рамках фестиваля проведут просветительские мероприятия, творческие встречи.

https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html

https://ria.ru/20240530/gergiev-1949470891.html

https://ria.ru/20240225/festival-1929377398.html

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россия, валерий гергиев, сергей ролдугин, светлана захарова, фонд "талант и успех", мариинский театр, образовательный центр "сириус"