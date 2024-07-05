https://ria.ru/20240705/putin-1957710193.html
Переговоры Путина и Орбана завершились
Переговоры Путина и Орбана завершились - РИА Новости, 05.07.2024
Переговоры Путина и Орбана завершились
В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:30
2024-07-05T16:30
2024-07-05T16:53
политика
россия
венгрия
владимир путин
визит орбана в россию
виктор орбан
дмитрий песков
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957677871_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_6d3be51b408a0c05e35b1ea75cc34ab9.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Встреча проходила в Кремле. В общей сложности она длилась около трех часов.В переговорах также принимал участье помощник президента Владимир Мединский.Как рассказал Юрий Ушаков, Путин и Орбан затронули вопросы двусторонних отношений, но в числе основных тем был украинский кризис."Атмосфера очень хорошая была. Могу сказать, что много вопросов было обсуждено, включая, естественно, и украинский", — отметил он в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ушаков также уточнил, что венгерский премьер не передавал российскому коллеге каких-либо посланий от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html
https://ria.ru/20240705/orban-1957694652.html
россия
венгрия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957677871_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_d8048fc2b978792675ae65e2fdec97a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, венгрия, владимир путин, визит орбана в россию, виктор орбан, дмитрий песков, юрий ушаков, москва
Политика, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Москва
Переговоры Путина и Орбана завершились
Переговоры Путина и премьера Венгрии Орбана завершились в Кремле