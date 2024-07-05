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Переговоры Путина и Орбана завершились - РИА Новости, 05.07.2024
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16:30 05.07.2024 (обновлено: 16:53 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/putin-1957710193.html
Переговоры Путина и Орбана завершились
Переговоры Путина и Орбана завершились - РИА Новости, 05.07.2024
Переговоры Путина и Орбана завершились
В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:30
2024-07-05T16:53
политика
россия
венгрия
владимир путин
визит орбана в россию
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Встреча проходила в Кремле. В общей сложности она длилась около трех часов.В переговорах также принимал участье помощник президента Владимир Мединский.Как рассказал Юрий Ушаков, Путин и Орбан затронули вопросы двусторонних отношений, но в числе основных тем был украинский кризис."Атмосфера очень хорошая была. Могу сказать, что много вопросов было обсуждено, включая, естественно, и украинский", — отметил он в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ушаков также уточнил, что венгерский премьер не передавал российскому коллеге каких-либо посланий от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html
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политика, россия, венгрия, владимир путин, визит орбана в россию, виктор орбан, дмитрий песков, юрий ушаков, москва
Политика, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Москва
Переговоры Путина и Орбана завершились

Переговоры Путина и премьера Венгрии Орбана завершились в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча проходила в Кремле. В общей сложности она длилась около трех часов.
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В переговорах также принимал участье помощник президента Владимир Мединский.
Как рассказал Юрий Ушаков, Путин и Орбан затронули вопросы двусторонних отношений, но в числе основных тем был украинский кризис.
"Атмосфера очень хорошая была. Могу сказать, что много вопросов было обсуждено, включая, естественно, и украинский", — отметил он в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ушаков также уточнил, что венгерский премьер не передавал российскому коллеге каких-либо посланий от Владимира Зеленского.
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ПолитикаРоссияВенгрияВладимир ПутинВизит Орбана в РоссиюВиктор ОрбанДмитрий ПесковЮрий УшаковМосква
 
 
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