https://ria.ru/20240705/putin-1957710193.html

Переговоры Путина и Орбана завершились

Переговоры Путина и Орбана завершились - РИА Новости, 05.07.2024

Переговоры Путина и Орбана завершились

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:30

2024-07-05T16:30

2024-07-05T16:53

политика

россия

венгрия

владимир путин

визит орбана в россию

виктор орбан

дмитрий песков

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957677871_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_6d3be51b408a0c05e35b1ea75cc34ab9.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Встреча проходила в Кремле. В общей сложности она длилась около трех часов.В переговорах также принимал участье помощник президента Владимир Мединский.Как рассказал Юрий Ушаков, Путин и Орбан затронули вопросы двусторонних отношений, но в числе основных тем был украинский кризис."Атмосфера очень хорошая была. Могу сказать, что много вопросов было обсуждено, включая, естественно, и украинский", — отметил он в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ушаков также уточнил, что венгерский премьер не передавал российскому коллеге каких-либо посланий от Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html

https://ria.ru/20240705/orban-1957694652.html

россия

венгрия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, венгрия, владимир путин, визит орбана в россию, виктор орбан, дмитрий песков, юрий ушаков, москва