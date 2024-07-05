https://ria.ru/20240705/putin-1957691737.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 05.07.2024
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Восемь из десяти (80,9%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 78,4% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:27
2024-07-05T15:27
2024-07-05T17:19
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Восемь из десяти (80,9%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 78,4% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 80,9% россиян, недоверие выразили 15% респондентов. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,3% опрошенных, не доверяют - 18%. Одобряют работу президента 78,4%, не одобряют - 12,7%. Работу председателя правительства РФ одобряют 52,8% граждан, неодобрение высказали 8,6%. Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись бы в ближайшее воскресенье, 37,9% назвали "Единую Россию", 9,6% - КПРФ, 9% - ЛДПР, 6,3% - "Новые люди", 3,6% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 9,6% опрошенных указали непарламентские партии, затруднились с ответом - 9,3%, при этом 12,1% вовсе не стали бы участвовать в выборах. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 24 по 30 июня 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. -0-
https://ria.ru/20240625/rabota-1955273377.html
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россия, владимир путин, вциом, госдума рф, михаил мишустин, единая россия
Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Единая Россия
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: уровень доверия Путину в России достиг 80,9%