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Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить комика Гудкова - РИА Новости, 05.07.2024
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01:24 05.07.2024 (обновлено: 02:18 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/proverka-1957531165.html
Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить комика Гудкова
Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить комика Гудкова - РИА Новости, 05.07.2024
Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить комика Гудкова
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить комика Александра Гудкова. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T01:24
2024-07-05T02:18
россия
александр гудков
екатерина мизулина
юрий швыткин
вооруженные силы украины
лига безопасного интернета
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить комика Александра Гудкова. "В 52 регионах России свое шоу собирается показывать русофоб Гудков, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню "Я русский", чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации. Список его антироссийских достижений можно продолжать бесконечно. Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом? Зачем проводить шоу этого предателя в тот момент, когда наши ребята на фронте сражаются за будущее России? Обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку", - написала Мизулина в Telegram-канале. В разных городах России планируются показы проекта "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров", один из создателей которого - Гудков. После начала спецоперации комик опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ. В четверг Минкультуры сообщило, что не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова, а его показ без соответствующего документа влечет за собой административную ответственность.
https://ria.ru/20240704/dolg-1957246481.html
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россия, александр гудков, екатерина мизулина, юрий швыткин, вооруженные силы украины, лига безопасного интернета, госдума рф, происшествия, генеральная прокуратура рф
Россия, Александр Гудков, Екатерина Мизулина, Юрий Швыткин, Вооруженные силы Украины, Лига безопасного интернета, Госдума РФ, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ
Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить комика Гудкова

Мизулина попросила ГП проверить комика Гудкова на предмет дискредитации армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлександр Гудков
Александр Гудков - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Александр Гудков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить комика Александра Гудкова.
"В 52 регионах России свое шоу собирается показывать русофоб Гудков, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню "Я русский", чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации. Список его антироссийских достижений можно продолжать бесконечно. Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом? Зачем проводить шоу этого предателя в тот момент, когда наши ребята на фронте сражаются за будущее России? Обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку", - написала Мизулина в Telegram-канале.
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В разных городах России планируются показы проекта "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров", один из создателей которого - Гудков. После начала спецоперации комик опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ.
В четверг Минкультуры сообщило, что не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова, а его показ без соответствующего документа влечет за собой административную ответственность.
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РоссияАлександр ГудковЕкатерина МизулинаЮрий ШвыткинВооруженные силы УкраиныЛига безопасного интернетаГосдума РФПроисшествияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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