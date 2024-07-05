https://ria.ru/20240705/proverka-1957531165.html

Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить комика Гудкова

Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить комика Гудкова - РИА Новости, 05.07.2024

Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить комика Гудкова

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить комика Александра Гудкова. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T01:24

2024-07-05T01:24

2024-07-05T02:18

россия

александр гудков

екатерина мизулина

юрий швыткин

вооруженные силы украины

лига безопасного интернета

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить комика Александра Гудкова. "В 52 регионах России свое шоу собирается показывать русофоб Гудков, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню "Я русский", чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации. Список его антироссийских достижений можно продолжать бесконечно. Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом? Зачем проводить шоу этого предателя в тот момент, когда наши ребята на фронте сражаются за будущее России? Обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку", - написала Мизулина в Telegram-канале. В разных городах России планируются показы проекта "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров", один из создателей которого - Гудков. После начала спецоперации комик опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ. В четверг Минкультуры сообщило, что не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова, а его показ без соответствующего документа влечет за собой административную ответственность.

https://ria.ru/20240704/dolg-1957246481.html

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россия, александр гудков, екатерина мизулина, юрий швыткин, вооруженные силы украины, лига безопасного интернета, госдума рф, происшествия, генеральная прокуратура рф