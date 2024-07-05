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Летняя пятерка: лучшие фестивали под открытым небом в музеях

Летняя пятерка: лучшие фестивали под открытым небом в музеях - РИА Новости, 05.07.2024

Летняя пятерка: лучшие фестивали под открытым небом в музеях

В летние месяцы музейные территории становятся пространством для разнообразных театральных и музыкальных фестивалей под открытым небом. РИА Новости выбрало пять РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:13

2024-07-05T11:13

2024-07-05T11:13

музейные маршруты россии

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

россия

москва

лев толстой (писатель)

юнеско

горки ленинские (музей)

горки ленинские

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В летние месяцы музейные территории становятся пространством для разнообразных театральных и музыкальных фестивалей под открытым небом. РИА Новости выбрало пять больших событий, на которые стоит обратить внимание.Фестиваль "Толстой"Музей-усадьба "Ясная Поляна", 5-7 июляВ знаменитой усадьбе Толстого с 2016 года регулярно проходит театральный фестиваль "Толстой". На несколько дней сюда приезжают поклонники классического и современного театра. По сложившейся традиции некоторые спектакли создаются специально для фестиваля и "Ясной Поляны". Большинство представлений проходят под открытым небом в усадебном пространстве.Стационарные площадки возводят в яснополянских садах, лесах и парках. Все они становятся местом для аудиопрогулок, квестов, лекций, кинопоказов, мастер-классов для взрослых и детей. В 2024 году главным событием "Толстого" станет спектакль Александринского театра "Воскресение" – фестиваль посвящен одноименному роману Льва Толстого, который был опубликован 125 лет назад."Лето. Музыка. Усадьба"Музей-заповедник "Архангельское", до 31 августаВсе лето в одной из красивейших подмосковных усадеб – "Архангельском" – в четвертый раз проходит фестиваль "Лето. Музыка. Усадьба". В этом году в рамках фестиваля на Летней сцене пройдет 13 концертов. Музыкальный сезон открылся самой летней песней "Король "Оранжевое лето" в исполнении Валерия Сюткина и "Сюткин Бэнд". Перед сценой организовано пространство для зрителей – пуфы и скамейки под открытым небом. Для тех, кто любит потанцевать, оборудована специальная площадка.В год 105-летия музея-заповедника хэдлайнерами музыкального сезона объявлены QUEENtet Сергея Мазаева и Варвара Визбор. Появятся на фестивале и новые имена – Катя Ковская, Gayana и Маргарита Позоян впервые выступят в "Архангельском". Зрителей ждет представление Оркестра волынщиков Москвы, концерт старейшего в мире джазового оркестра Олега Лундстрема, джазовая музыка в исполнении группы Diamond Black и каверы на знаменитые рок-хиты от HighTime Orchestra.Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес"Музей-заповедник "Херсонес Таврический", 1-4 и 8-9 августаМеждународный фестиваль оперы и балета "Херсонес" проводится в уникальном музее-заповеднике с 2016 года. Античный город, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, становится театральной площадкой – сюда приезжают как драматические, так и оперные и балетные постановки. Ежегодно фестиваль посещает более 10 тысяч человек. В этом году фестиваль пройдет во Дворце культуры рыбаков в Севастополе.Херсонес Таврический – полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове, на юго-западном побережье Крыма. Уже в V веке до нашей эры он был крупным политическим, экономическим и культурным центром, городская жизнь не прерывалась здесь вплоть до конца ХIV века."Джазовые сезоны"Музей-заповедник "Горки Ленинские", 17-18 августаСтаринная усадьба богатейшей женщины Российской империи Зинаиды Морозовой, когда-то оснащенная новейшим для своего времени техническим оборудованием, последняя резиденция вождя мировой революции, последний в СССР музей, посвященный Ленину, и просто красивый парк. "Горки Ленинские" – место с интересной судьбой, для которого в последние годы начался новый этап жизни. В частности, летом здесь теперь проходит фестиваль "Джазовые сезоны" по руководством известного музыканта Игоря Бутмана.В разные годы свои программы в Горках представляли Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Трио Олега Аккуратова, Сергей Мазаев, Денис Мацуев, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис, Варвара Убель, Billy`s Band. Ежегодно фестиваль собирает около 15 тысяч зрителей и уже несколько лет входит в пятерку лучших фестивалей России под открытым небом. На десятом юбилейном фестивале будут работать сразу две сцены, событие вновь соберет десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов.Владивостокская крепостьМузей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева, до 14 сентябряВ честь 135-летия самой большой в мире морской цитадели нынешний год в Приморье объявлен Годом Владивостокской крепости. Одним из главных событий года стал одноименный фестиваль, объединивший музейные технологии, музыку и фотоискусство. Он открылся в сентябре прошлого года, а завершится в сентябре 2024 года.Главным финальным событием фестиваля станет постановка сюиты, посвященной Владивостокской крепости. Автор – музыкант, композитор, аранжировщик Сергей Филатов, произведение ему специально заказал Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева.14 сентября на одном из объектов крепости новую сюиту исполнят оркестр и хор Российского государственного музыкального телерадиоцентра. На разных площадках Владивостока пройдут завершающие лекции и мастер-классы по колокольному звону.

https://ria.ru/20240625/istoricheskierekonstruktsii-1954055677.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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