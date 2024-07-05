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Летняя пятерка: лучшие фестивали под открытым небом в музеях - РИА Новости, 05.07.2024
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Музейные маршруты России
 
11:13 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/pjaterka-1957478156.html
Летняя пятерка: лучшие фестивали под открытым небом в музеях
Летняя пятерка: лучшие фестивали под открытым небом в музеях - РИА Новости, 05.07.2024
Летняя пятерка: лучшие фестивали под открытым небом в музеях
В летние месяцы музейные территории становятся пространством для разнообразных театральных и музыкальных фестивалей под открытым небом. РИА Новости выбрало пять РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:13
2024-07-05T11:13
музейные маршруты россии
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
россия
москва
лев толстой (писатель)
юнеско
горки ленинские (музей)
горки ленинские
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В летние месяцы музейные территории становятся пространством для разнообразных театральных и музыкальных фестивалей под открытым небом. РИА Новости выбрало пять больших событий, на которые стоит обратить внимание.Фестиваль "Толстой"Музей-усадьба "Ясная Поляна", 5-7 июляВ знаменитой усадьбе Толстого с 2016 года регулярно проходит театральный фестиваль "Толстой". На несколько дней сюда приезжают поклонники классического и современного театра. По сложившейся традиции некоторые спектакли создаются специально для фестиваля и "Ясной Поляны". Большинство представлений проходят под открытым небом в усадебном пространстве.Стационарные площадки возводят в яснополянских садах, лесах и парках. Все они становятся местом для аудиопрогулок, квестов, лекций, кинопоказов, мастер-классов для взрослых и детей. В 2024 году главным событием "Толстого" станет спектакль Александринского театра "Воскресение" – фестиваль посвящен одноименному роману Льва Толстого, который был опубликован 125 лет назад."Лето. Музыка. Усадьба"Музей-заповедник "Архангельское", до 31 августаВсе лето в одной из красивейших подмосковных усадеб – "Архангельском" – в четвертый раз проходит фестиваль "Лето. Музыка. Усадьба". В этом году в рамках фестиваля на Летней сцене пройдет 13 концертов. Музыкальный сезон открылся самой летней песней "Король "Оранжевое лето" в исполнении Валерия Сюткина и "Сюткин Бэнд". Перед сценой организовано пространство для зрителей – пуфы и скамейки под открытым небом. Для тех, кто любит потанцевать, оборудована специальная площадка.В год 105-летия музея-заповедника хэдлайнерами музыкального сезона объявлены QUEENtet Сергея Мазаева и Варвара Визбор. Появятся на фестивале и новые имена – Катя Ковская, Gayana и Маргарита Позоян впервые выступят в "Архангельском". Зрителей ждет представление Оркестра волынщиков Москвы, концерт старейшего в мире джазового оркестра Олега Лундстрема, джазовая музыка в исполнении группы Diamond Black и каверы на знаменитые рок-хиты от HighTime Orchestra.Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес"Музей-заповедник "Херсонес Таврический", 1-4 и 8-9 августаМеждународный фестиваль оперы и балета "Херсонес" проводится в уникальном музее-заповеднике с 2016 года. Античный город, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, становится театральной площадкой – сюда приезжают как драматические, так и оперные и балетные постановки. Ежегодно фестиваль посещает более 10 тысяч человек. В этом году фестиваль пройдет во Дворце культуры рыбаков в Севастополе.Херсонес Таврический – полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове, на юго-западном побережье Крыма. Уже в V веке до нашей эры он был крупным политическим, экономическим и культурным центром, городская жизнь не прерывалась здесь вплоть до конца ХIV века."Джазовые сезоны"Музей-заповедник "Горки Ленинские", 17-18 августаСтаринная усадьба богатейшей женщины Российской империи Зинаиды Морозовой, когда-то оснащенная новейшим для своего времени техническим оборудованием, последняя резиденция вождя мировой революции, последний в СССР музей, посвященный Ленину, и просто красивый парк. "Горки Ленинские" – место с интересной судьбой, для которого в последние годы начался новый этап жизни. В частности, летом здесь теперь проходит фестиваль "Джазовые сезоны" по руководством известного музыканта Игоря Бутмана.В разные годы свои программы в Горках представляли Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Трио Олега Аккуратова, Сергей Мазаев, Денис Мацуев, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис, Варвара Убель, Billy`s Band. Ежегодно фестиваль собирает около 15 тысяч зрителей и уже несколько лет входит в пятерку лучших фестивалей России под открытым небом. На десятом юбилейном фестивале будут работать сразу две сцены, событие вновь соберет десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов.Владивостокская крепостьМузей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева, до 14 сентябряВ честь 135-летия самой большой в мире морской цитадели нынешний год в Приморье объявлен Годом Владивостокской крепости. Одним из главных событий года стал одноименный фестиваль, объединивший музейные технологии, музыку и фотоискусство. Он открылся в сентябре прошлого года, а завершится в сентябре 2024 года.Главным финальным событием фестиваля станет постановка сюиты, посвященной Владивостокской крепости. Автор – музыкант, композитор, аранжировщик Сергей Филатов, произведение ему специально заказал Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева.14 сентября на одном из объектов крепости новую сюиту исполнят оркестр и хор Российского государственного музыкального телерадиоцентра. На разных площадках Владивостока пройдут завершающие лекции и мастер-классы по колокольному звону.
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россия
москва
горки ленинские
архангельское
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, москва, лев толстой (писатель), юнеско, горки ленинские (музей), горки ленинские, херсонес таврический (заповедник), архангельское (усадьба), архангельское, ясная поляна (музей), ясная поляна
Музейные маршруты России, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Россия, Москва, Лев Толстой (писатель), ЮНЕСКО, Горки Ленинские (музей), Горки Ленинские, Херсонес Таврический (заповедник), Архангельское (усадьба), Архангельское, Ясная Поляна (музей), Ясная Поляна

Летняя пятерка: лучшие фестивали под открытым небом в музеях

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
Балет Ромео и Джульетта, Михайловский театр, 2022 г. - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" 
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В летние месяцы музейные территории становятся пространством для разнообразных театральных и музыкальных фестивалей под открытым небом. РИА Новости выбрало пять больших событий, на которые стоит обратить внимание.

Фестиваль "Толстой"

Музей-усадьба "Ясная Поляна", 5-7 июля
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Оркестр Большого театра, 2023 год
Оркестр Большого театра, 2023 год
Оркестр Большого театра, 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Сцена из балета "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. В роли Константина Левина – Денис Савин. 2023 год
Сцена из балета Анна Каренина в постановке Джона Ноймайера. В роли Константина Левина – Денис Савин. 2023 год
Сцена из балета "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. В роли Константина Левина – Денис Савин. 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Пластическая драма "Воскресение" Государственного театра киноактера. 2019 год
Пластическая драма Воскресение Государственного театра киноактера. 2019 год
Пластическая драма "Воскресение" Государственного театра киноактера. 2019 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Спектакль Полины Кардымон "Детство. Коромысли. Глава 3". 2022 год
Спектакль Полины Кардымон Детство. Коромысли. Глава 3. 2022 год
Спектакль Полины Кардымон "Детство. Коромысли. Глава 3". 2022 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
4 из 4
Оркестр Большого театра, 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
1 из 4
Сцена из балета "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. В роли Константина Левина – Денис Савин. 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
2 из 4
Пластическая драма "Воскресение" Государственного театра киноактера. 2019 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
3 из 4
Спектакль Полины Кардымон "Детство. Коромысли. Глава 3". 2022 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
4 из 4
В знаменитой усадьбе Толстого с 2016 года регулярно проходит театральный фестиваль "Толстой". На несколько дней сюда приезжают поклонники классического и современного театра. По сложившейся традиции некоторые спектакли создаются специально для фестиваля и "Ясной Поляны". Большинство представлений проходят под открытым небом в усадебном пространстве.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Сцена из балета "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. В роли Алексея Вронского – Артемий Беляков, в роли Анны Карениной – Кристина Кретова. 2023 год
Сцена из балета Анна Каренина в постановке Джона Ноймайера. В роли Алексея Вронского – Артемий Беляков, в роли Анны Карениной – Кристина Кретова. 2023 год
Сцена из балета "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. В роли Алексея Вронского – Артемий Беляков, в роли Анны Карениной – Кристина Кретова. 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Спектакль Театра им. Евгения Вахтангова "Война и мир". В роли графа Ильи Ростова – Сергей Маковецкий, в роли графини Натальи Ростовой – Ирина Купченко, в роли Марьи Перонской – Людмила Максакова. 2022 год
Спектакль Театра им. Евгения Вахтангова Война и мир. В роли графа Ильи Ростова – Сергей Маковецкий, в роли графини Натальи Ростовой – Ирина Купченко, в роли Марьи Перонской – Людмила Максакова. 2022 год
Спектакль Театра им. Евгения Вахтангова "Война и мир". В роли графа Ильи Ростова – Сергей Маковецкий, в роли графини Натальи Ростовой – Ирина Купченко, в роли Марьи Перонской – Людмила Максакова. 2022 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Выступление Хиблы Герзмавы и Российского национального оркестра (дирижер – Феликс Коробов). 2022 год
Выступление Хиблы Герзмавы и Российского национального оркестра (дирижер – Феликс Коробов). 2022 год
Выступление Хиблы Герзмавы и Российского национального оркестра (дирижер – Феликс Коробов). 2022 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Главная сцена фестиваля "Толстой" 2023 года.
Главная сцена фестиваля Толстой 2023 года
Главная сцена фестиваля "Толстой" 2023 года.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
4 из 4
Сцена из балета "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. В роли Алексея Вронского – Артемий Беляков, в роли Анны Карениной – Кристина Кретова. 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
1 из 4
Спектакль Театра им. Евгения Вахтангова "Война и мир". В роли графа Ильи Ростова – Сергей Маковецкий, в роли графини Натальи Ростовой – Ирина Купченко, в роли Марьи Перонской – Людмила Максакова. 2022 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
2 из 4
Выступление Хиблы Герзмавы и Российского национального оркестра (дирижер – Феликс Коробов). 2022 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
3 из 4
Главная сцена фестиваля "Толстой" 2023 года.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
4 из 4
Стационарные площадки возводят в яснополянских садах, лесах и парках. Все они становятся местом для аудиопрогулок, квестов, лекций, кинопоказов, мастер-классов для взрослых и детей. В 2024 году главным событием "Толстого" станет спектакль Александринского театра "Воскресение" – фестиваль посвящен одноименному роману Льва Толстого, который был опубликован 125 лет назад.

"Лето. Музыка. Усадьба"

Музей-заповедник "Архангельское", до 31 августа
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"Валерий Сюткин и "Сюткин Бэнд" на открытии фестиваля "Лето. Музыка. Усадьба"
Валерий Сюткин и Сюткин Бэнд на открытии фестиваля Лето. Музыка. Усадьба
Валерий Сюткин и "Сюткин Бэнд" на открытии фестиваля "Лето. Музыка. Усадьба"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"На Летней сцене выступает QUEENTET Сергея Мазаева
На Летней сцене выступает QUEENTET Сергея Мазаева
На Летней сцене выступает QUEENTET Сергея Мазаева
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"Музыканты группы "Лютый Бенд"
Музыканты группы Лютый Бенд
Музыканты группы "Лютый Бенд"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
3 из 3
Валерий Сюткин и "Сюткин Бэнд" на открытии фестиваля "Лето. Музыка. Усадьба"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
1 из 3
На Летней сцене выступает QUEENTET Сергея Мазаева
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
2 из 3
Музыканты группы "Лютый Бенд"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
3 из 3
Все лето в одной из красивейших подмосковных усадеб – "Архангельском" – в четвертый раз проходит фестиваль "Лето. Музыка. Усадьба". В этом году в рамках фестиваля на Летней сцене пройдет 13 концертов. Музыкальный сезон открылся самой летней песней "Король "Оранжевое лето" в исполнении Валерия Сюткина и "Сюткин Бэнд". Перед сценой организовано пространство для зрителей – пуфы и скамейки под открытым небом. Для тех, кто любит потанцевать, оборудована специальная площадка.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"Концерт Варвары Визбор на летней сцене
Концерт Варвары Визбор на летней сцене
Концерт Варвары Визбор на летней сцене
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"Музыканты группы "Лютый Бенд"
Музыканты группы Лютый Бенд
Музыканты группы "Лютый Бенд"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"Концерт Анастасии Лютовой и группы "Лютый Бенд"
Концерт Анастасии Лютовой и группы Лютый Бенд
Концерт Анастасии Лютовой и группы "Лютый Бенд"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
3 из 3
Концерт Варвары Визбор на летней сцене
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
1 из 3
Музыканты группы "Лютый Бенд"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
2 из 3
Концерт Анастасии Лютовой и группы "Лютый Бенд"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
3 из 3
В год 105-летия музея-заповедника хэдлайнерами музыкального сезона объявлены QUEENtet Сергея Мазаева и Варвара Визбор. Появятся на фестивале и новые имена – Катя Ковская, Gayana и Маргарита Позоян впервые выступят в "Архангельском". Зрителей ждет представление Оркестра волынщиков Москвы, концерт старейшего в мире джазового оркестра Олега Лундстрема, джазовая музыка в исполнении группы Diamond Black и каверы на знаменитые рок-хиты от HighTime Orchestra.

Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес"

Музей-заповедник "Херсонес Таврический", 1-4 и 8-9 августа
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Спектакль "Страсти по Бумбарашу", Театр Олега Табакова, 2023 год
Спектакль Страсти по Бумбарашу, Театр Олега Табакова, 2023 год
Спектакль "Страсти по Бумбарашу", Театр Олега Табакова, 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Спектакль "Страсти по Бумбарашу", Театр Олега Табакова, 2023 год
Спектакль Страсти по Бумбарашу, Театр Олега Табакова, 2023 год
Спектакль "Страсти по Бумбарашу", Театр Олега Табакова, 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Балет "Concerto DSCH", Мариинский театр, 2021 г.
Балет Concerto DSCH, Мариинский театр, 2021 г.
Балет "Concerto DSCH", Мариинский театр, 2021 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
3 из 3
Спектакль "Страсти по Бумбарашу", Театр Олега Табакова, 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
1 из 3
Спектакль "Страсти по Бумбарашу", Театр Олега Табакова, 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
2 из 3
Балет "Concerto DSCH", Мариинский театр, 2021 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
3 из 3
Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" проводится в уникальном музее-заповеднике с 2016 года. Античный город, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, становится театральной площадкой – сюда приезжают как драматические, так и оперные и балетные постановки. Ежегодно фестиваль посещает более 10 тысяч человек. В этом году фестиваль пройдет во Дворце культуры рыбаков в Севастополе.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Балет "Кармен-сюита", Большой театр, 2020 г.
Балет Кармен-сюита, Большой театр, 2020 г.
Балет "Кармен-сюита", Большой театр, 2020 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
Балет Ромео и Джульетта, Михайловский театр, 2022 г.
Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" 
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
Балет Ромео и Джульетта, Михайловский театр, 2022 г.
Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" 
3 из 3
Балет "Кармен-сюита", Большой театр, 2020 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
1 из 3
Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" 
2 из 3
Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" 
3 из 3
Херсонес Таврический – полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове, на юго-западном побережье Крыма. Уже в V веке до нашей эры он был крупным политическим, экономическим и культурным центром, городская жизнь не прерывалась здесь вплоть до конца ХIV века.

"Джазовые сезоны"

Музей-заповедник "Горки Ленинские", 17-18 августа
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"  Народный артист России Игорь Бутман
 Народный артист России Игорь Бутман
 Народный артист России Игорь Бутман
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" 
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" Группа Billy's Band
Группа Billy's Band
Группа Billy's Band
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" 
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" Екатерина Мочалова. Российская исполнительница на домре и мандолине, концертмейстер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова
Екатерина Мочалова. Российская исполнительница на домре и мандолине, концертмейстер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова
Екатерина Мочалова. Российская исполнительница на домре и мандолине, концертмейстер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" 
3 из 3
 Народный артист России Игорь Бутман
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" 
1 из 3
Группа Billy's Band
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" 
2 из 3
Екатерина Мочалова. Российская исполнительница на домре и мандолине, концертмейстер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" 
3 из 3
Старинная усадьба богатейшей женщины Российской империи Зинаиды Морозовой, когда-то оснащенная новейшим для своего времени техническим оборудованием, последняя резиденция вождя мировой революции, последний в СССР музей, посвященный Ленину, и просто красивый парк. "Горки Ленинские" – место с интересной судьбой, для которого в последние годы начался новый этап жизни. В частности, летом здесь теперь проходит фестиваль "Джазовые сезоны" по руководством известного музыканта Игоря Бутмана.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" Пианист и народный артист России Денис Мацуев
Пианист и народный артист России Денис Мацуев
Пианист и народный артист России Денис Мацуев
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" 
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" Московский джазовый оркестр – биг-бэнд под управлением народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана
Московский джазовый оркестр – биг-бэнд под управлением народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана
Московский джазовый оркестр – биг-бэнд под управлением народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" 
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" Пианист Олег Аккуратов, певица Лариса Долина и саксофонист Игорь Бутман
Пианист Олег Аккуратов, певица Лариса Долина и саксофонист Игорь Бутман
Пианист Олег Аккуратов, певица Лариса Долина и саксофонист Игорь Бутман
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" 
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Пианист и народный артист России Денис Мацуев
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" 
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Московский джазовый оркестр – биг-бэнд под управлением народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" 
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Пианист Олег Аккуратов, певица Лариса Долина и саксофонист Игорь Бутман
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" 
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В разные годы свои программы в Горках представляли Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Трио Олега Аккуратова, Сергей Мазаев, Денис Мацуев, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис, Варвара Убель, Billy`s Band. Ежегодно фестиваль собирает около 15 тысяч зрителей и уже несколько лет входит в пятерку лучших фестивалей России под открытым небом. На десятом юбилейном фестивале будут работать сразу две сцены, событие вновь соберет десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов.

Владивостокская крепость

Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева, до 14 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Оркестр Московского театра Новая Опера и солист-мультиинструменталист Сергей Клевенский

Оркестр Московского театра Новая опера и солист-мультиинструменталист Сергей Клевенский

Оркестр Московского театра Новая Опера и солист-мультиинструменталист Сергей Клевенский

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. АрсеньеваПриветственное слово директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктора Шалая
Приветственное слово директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктора Шалая
Приветственное слово директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктора Шалая
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Репетиция концерта оркестра Московского театра Новая Опера

Репетиция концерта оркестра Московского театра Новая опера

Репетиция концерта оркестра Московского театра Новая Опера

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. АрсеньеваМастер-класс иеродиакона отца Романа (Огрызкова) из Свято-Данилова монастыря для звонарей Покровского собора во Владивосток
Мастер-класс иеродиакона отца Романа (Огрызкова) из Свято-Данилова монастыря для звонарей Покровского собора во Владивосток
Мастер-класс иеродиакона отца Романа (Огрызкова) из Свято-Данилова монастыря для звонарей Покровского собора во Владивосток
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Оркестр Московского театра Новая Опера и солист-мультиинструменталист Сергей Клевенский

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Приветственное слово директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктора Шалая
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Репетиция концерта оркестра Московского театра Новая Опера

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Мастер-класс иеродиакона отца Романа (Огрызкова) из Свято-Данилова монастыря для звонарей Покровского собора во Владивосток
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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В честь 135-летия самой большой в мире морской цитадели нынешний год в Приморье объявлен Годом Владивостокской крепости. Одним из главных событий года стал одноименный фестиваль, объединивший музейные технологии, музыку и фотоискусство. Он открылся в сентябре прошлого года, а завершится в сентябре 2024 года.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. АрсеньеваМобильная звонница, изготовленная Даниловский колокольным центром Свято-Данилова монастыря (Москва) специально по заказу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
Мобильная звонница, изготовленная Даниловским колокольным центром Свято-Данилова монастыря (Москва) специально по заказу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
Мобильная звонница, изготовленная Даниловский колокольным центром Свято-Данилова монастыря (Москва) специально по заказу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. АрсеньеваВыступление Джаз-хора Свердловской детской филармонии на сцене Порохового погреба №13
Выступление Джаз-хора Свердловской детской филармонии на сцене Порохового погреба №13
Выступление Джаз-хора Свердловской детской филармонии на сцене Порохового погреба №13
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. АрсеньеваФинальное выступление хора и оркестра постановки сюиты Карла Дженкинса "ADIEMUS" на концертной площадке Порохового погреба №13
Финальное выступление хора и оркестра постановки сюиты Карла Дженкинса ADIEMUS на концертной площадке Порохового погреба №13
Финальное выступление хора и оркестра постановки сюиты Карла Дженкинса "ADIEMUS" на концертной площадке Порохового погреба №13
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. АрсеньеваПартитура сюиты "ADIEMUS" композитора Карла Дженкинса
Партитура сюиты ADIEMUS композитора Карла Дженкинса
Партитура сюиты "ADIEMUS" композитора Карла Дженкинса
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Мобильная звонница, изготовленная Даниловский колокольным центром Свято-Данилова монастыря (Москва) специально по заказу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
1 из 4
Выступление Джаз-хора Свердловской детской филармонии на сцене Порохового погреба №13
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
2 из 4
Финальное выступление хора и оркестра постановки сюиты Карла Дженкинса "ADIEMUS" на концертной площадке Порохового погреба №13
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Партитура сюиты "ADIEMUS" композитора Карла Дженкинса
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Главным финальным событием фестиваля станет постановка сюиты, посвященной Владивостокской крепости. Автор – музыкант, композитор, аранжировщик Сергей Филатов, произведение ему специально заказал Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева.14 сентября на одном из объектов крепости новую сюиту исполнят оркестр и хор Российского государственного музыкального телерадиоцентра. На разных площадках Владивостока пройдут завершающие лекции и мастер-классы по колокольному звону.
Ахтырские гусары атакуют неприятеля на поле битвы - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Прожить прошлое: фестивали исторических реконструкций в музеях России
25 июня, 09:55
 
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