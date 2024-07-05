Летняя пятерка: лучшие фестивали под открытым небом в музеях
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
В летние месяцы музейные территории становятся пространством для разнообразных театральных и музыкальных фестивалей под открытым небом. РИА Новости выбрало пять больших событий, на которые стоит обратить внимание.
Фестиваль "Толстой"
Музей-усадьба "Ясная Поляна", 5-7 июля
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Оркестр Большого театра, 2023 год
Оркестр Большого театра, 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Сцена из балета "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. В роли Константина Левина – Денис Савин. 2023 год
Сцена из балета "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. В роли Константина Левина – Денис Савин. 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Пластическая драма "Воскресение" Государственного театра киноактера. 2019 год
Пластическая драма "Воскресение" Государственного театра киноактера. 2019 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Спектакль Полины Кардымон "Детство. Коромысли. Глава 3". 2022 год
Спектакль Полины Кардымон "Детство. Коромысли. Глава 3". 2022 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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Оркестр Большого театра, 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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Сцена из балета "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. В роли Константина Левина – Денис Савин. 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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Пластическая драма "Воскресение" Государственного театра киноактера. 2019 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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Спектакль Полины Кардымон "Детство. Коромысли. Глава 3". 2022 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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В знаменитой усадьбе Толстого с 2016 года регулярно проходит театральный фестиваль "Толстой". На несколько дней сюда приезжают поклонники классического и современного театра. По сложившейся традиции некоторые спектакли создаются специально для фестиваля и "Ясной Поляны". Большинство представлений проходят под открытым небом в усадебном пространстве.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Сцена из балета "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. В роли Алексея Вронского – Артемий Беляков, в роли Анны Карениной – Кристина Кретова. 2023 год
Сцена из балета "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. В роли Алексея Вронского – Артемий Беляков, в роли Анны Карениной – Кристина Кретова. 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Спектакль Театра им. Евгения Вахтангова "Война и мир". В роли графа Ильи Ростова – Сергей Маковецкий, в роли графини Натальи Ростовой – Ирина Купченко, в роли Марьи Перонской – Людмила Максакова. 2022 год
Спектакль Театра им. Евгения Вахтангова "Война и мир". В роли графа Ильи Ростова – Сергей Маковецкий, в роли графини Натальи Ростовой – Ирина Купченко, в роли Марьи Перонской – Людмила Максакова. 2022 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Выступление Хиблы Герзмавы и Российского национального оркестра (дирижер – Феликс Коробов). 2022 год
Выступление Хиблы Герзмавы и Российского национального оркестра (дирижер – Феликс Коробов). 2022 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"Главная сцена фестиваля "Толстой" 2023 года.
Главная сцена фестиваля "Толстой" 2023 года.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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Сцена из балета "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. В роли Алексея Вронского – Артемий Беляков, в роли Анны Карениной – Кристина Кретова. 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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Спектакль Театра им. Евгения Вахтангова "Война и мир". В роли графа Ильи Ростова – Сергей Маковецкий, в роли графини Натальи Ростовой – Ирина Купченко, в роли Марьи Перонской – Людмила Максакова. 2022 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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Выступление Хиблы Герзмавы и Российского национального оркестра (дирижер – Феликс Коробов). 2022 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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Главная сцена фестиваля "Толстой" 2023 года.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-усадьба "Ясная Поляна"
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Стационарные площадки возводят в яснополянских садах, лесах и парках. Все они становятся местом для аудиопрогулок, квестов, лекций, кинопоказов, мастер-классов для взрослых и детей. В 2024 году главным событием "Толстого" станет спектакль Александринского театра "Воскресение" – фестиваль посвящен одноименному роману Льва Толстого, который был опубликован 125 лет назад.
"Лето. Музыка. Усадьба"
Музей-заповедник "Архангельское", до 31 августа
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"Валерий Сюткин и "Сюткин Бэнд" на открытии фестиваля "Лето. Музыка. Усадьба"
Валерий Сюткин и "Сюткин Бэнд" на открытии фестиваля "Лето. Музыка. Усадьба"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"На Летней сцене выступает QUEENTET Сергея Мазаева
На Летней сцене выступает QUEENTET Сергея Мазаева
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"Музыканты группы "Лютый Бенд"
Музыканты группы "Лютый Бенд"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
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Валерий Сюткин и "Сюткин Бэнд" на открытии фестиваля "Лето. Музыка. Усадьба"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
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На Летней сцене выступает QUEENTET Сергея Мазаева
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
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Музыканты группы "Лютый Бенд"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
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Все лето в одной из красивейших подмосковных усадеб – "Архангельском" – в четвертый раз проходит фестиваль "Лето. Музыка. Усадьба". В этом году в рамках фестиваля на Летней сцене пройдет 13 концертов. Музыкальный сезон открылся самой летней песней "Король "Оранжевое лето" в исполнении Валерия Сюткина и "Сюткин Бэнд". Перед сценой организовано пространство для зрителей – пуфы и скамейки под открытым небом. Для тех, кто любит потанцевать, оборудована специальная площадка.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"Концерт Варвары Визбор на летней сцене
Концерт Варвары Визбор на летней сцене
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"Музыканты группы "Лютый Бенд"
Музыканты группы "Лютый Бенд"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"Концерт Анастасии Лютовой и группы "Лютый Бенд"
Концерт Анастасии Лютовой и группы "Лютый Бенд"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
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Концерт Варвары Визбор на летней сцене
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
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Музыканты группы "Лютый Бенд"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
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Концерт Анастасии Лютовой и группы "Лютый Бенд"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Архангельское"
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В год 105-летия музея-заповедника хэдлайнерами музыкального сезона объявлены QUEENtet Сергея Мазаева и Варвара Визбор. Появятся на фестивале и новые имена – Катя Ковская, Gayana и Маргарита Позоян впервые выступят в "Архангельском". Зрителей ждет представление Оркестра волынщиков Москвы, концерт старейшего в мире джазового оркестра Олега Лундстрема, джазовая музыка в исполнении группы Diamond Black и каверы на знаменитые рок-хиты от HighTime Orchestra.
Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес"
Музей-заповедник "Херсонес Таврический", 1-4 и 8-9 августа
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Спектакль "Страсти по Бумбарашу", Театр Олега Табакова, 2023 год
Спектакль "Страсти по Бумбарашу", Театр Олега Табакова, 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Спектакль "Страсти по Бумбарашу", Театр Олега Табакова, 2023 год
Спектакль "Страсти по Бумбарашу", Театр Олега Табакова, 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Балет "Concerto DSCH", Мариинский театр, 2021 г.
Балет "Concerto DSCH", Мариинский театр, 2021 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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Спектакль "Страсти по Бумбарашу", Театр Олега Табакова, 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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Спектакль "Страсти по Бумбарашу", Театр Олега Табакова, 2023 год
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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Балет "Concerto DSCH", Мариинский театр, 2021 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" проводится в уникальном музее-заповеднике с 2016 года. Античный город, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, становится театральной площадкой – сюда приезжают как драматические, так и оперные и балетные постановки. Ежегодно фестиваль посещает более 10 тысяч человек. В этом году фестиваль пройдет во Дворце культуры рыбаков в Севастополе.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Балет "Кармен-сюита", Большой театр, 2020 г.
Балет "Кармен-сюита", Большой театр, 2020 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический" Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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Балет "Кармен-сюита", Большой театр, 2020 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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Балет "Ромео и Джульетта", Михайловский театр, 2022 г.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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Херсонес Таврический – полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове, на юго-западном побережье Крыма. Уже в V веке до нашей эры он был крупным политическим, экономическим и культурным центром, городская жизнь не прерывалась здесь вплоть до конца ХIV века.
"Джазовые сезоны"
Музей-заповедник "Горки Ленинские", 17-18 августа
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" Народный артист России Игорь Бутман
Народный артист России Игорь Бутман
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" Группа Billy's Band
Группа Billy's Band
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" Екатерина Мочалова. Российская исполнительница на домре и мандолине, концертмейстер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова
Екатерина Мочалова. Российская исполнительница на домре и мандолине, концертмейстер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"
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Народный артист России Игорь Бутман
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"
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Группа Billy's Band
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"
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Екатерина Мочалова. Российская исполнительница на домре и мандолине, концертмейстер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"
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Старинная усадьба богатейшей женщины Российской империи Зинаиды Морозовой, когда-то оснащенная новейшим для своего времени техническим оборудованием, последняя резиденция вождя мировой революции, последний в СССР музей, посвященный Ленину, и просто красивый парк. "Горки Ленинские" – место с интересной судьбой, для которого в последние годы начался новый этап жизни. В частности, летом здесь теперь проходит фестиваль "Джазовые сезоны" по руководством известного музыканта Игоря Бутмана.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" Пианист и народный артист России Денис Мацуев
Пианист и народный артист России Денис Мацуев
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" Московский джазовый оркестр – биг-бэнд под управлением народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана
Московский джазовый оркестр – биг-бэнд под управлением народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские" Пианист Олег Аккуратов, певица Лариса Долина и саксофонист Игорь Бутман
Пианист Олег Аккуратов, певица Лариса Долина и саксофонист Игорь Бутман
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"
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Пианист и народный артист России Денис Мацуев
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"
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Московский джазовый оркестр – биг-бэнд под управлением народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"
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Пианист Олег Аккуратов, певица Лариса Долина и саксофонист Игорь Бутман
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Горки Ленинские"
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В разные годы свои программы в Горках представляли Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Трио Олега Аккуратова, Сергей Мазаев, Денис Мацуев, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис, Варвара Убель, Billy`s Band. Ежегодно фестиваль собирает около 15 тысяч зрителей и уже несколько лет входит в пятерку лучших фестивалей России под открытым небом. На десятом юбилейном фестивале будут работать сразу две сцены, событие вновь соберет десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов.
Владивостокская крепость
Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева, до 14 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
Оркестр Московского театра Новая Опера и солист-мультиинструменталист Сергей Клевенский
Оркестр Московского театра Новая Опера и солист-мультиинструменталист Сергей Клевенский
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. АрсеньеваПриветственное слово директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктора Шалая
Приветственное слово директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктора Шалая
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
Репетиция концерта оркестра Московского театра Новая Опера
Репетиция концерта оркестра Московского театра Новая Опера
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. АрсеньеваМастер-класс иеродиакона отца Романа (Огрызкова) из Свято-Данилова монастыря для звонарей Покровского собора во Владивосток
Мастер-класс иеродиакона отца Романа (Огрызкова) из Свято-Данилова монастыря для звонарей Покровского собора во Владивосток
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Оркестр Московского театра Новая Опера и солист-мультиинструменталист Сергей Клевенский
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Приветственное слово директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктора Шалая
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Репетиция концерта оркестра Московского театра Новая Опера
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Мастер-класс иеродиакона отца Романа (Огрызкова) из Свято-Данилова монастыря для звонарей Покровского собора во Владивосток
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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В честь 135-летия самой большой в мире морской цитадели нынешний год в Приморье объявлен Годом Владивостокской крепости. Одним из главных событий года стал одноименный фестиваль, объединивший музейные технологии, музыку и фотоискусство. Он открылся в сентябре прошлого года, а завершится в сентябре 2024 года.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. АрсеньеваМобильная звонница, изготовленная Даниловский колокольным центром Свято-Данилова монастыря (Москва) специально по заказу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
Мобильная звонница, изготовленная Даниловский колокольным центром Свято-Данилова монастыря (Москва) специально по заказу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. АрсеньеваВыступление Джаз-хора Свердловской детской филармонии на сцене Порохового погреба №13
Выступление Джаз-хора Свердловской детской филармонии на сцене Порохового погреба №13
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. АрсеньеваФинальное выступление хора и оркестра постановки сюиты Карла Дженкинса "ADIEMUS" на концертной площадке Порохового погреба №13
Финальное выступление хора и оркестра постановки сюиты Карла Дженкинса "ADIEMUS" на концертной площадке Порохового погреба №13
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. АрсеньеваПартитура сюиты "ADIEMUS" композитора Карла Дженкинса
Партитура сюиты "ADIEMUS" композитора Карла Дженкинса
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Мобильная звонница, изготовленная Даниловский колокольным центром Свято-Данилова монастыря (Москва) специально по заказу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Выступление Джаз-хора Свердловской детской филармонии на сцене Порохового погреба №13
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Финальное выступление хора и оркестра постановки сюиты Карла Дженкинса "ADIEMUS" на концертной площадке Порохового погреба №13
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Партитура сюиты "ADIEMUS" композитора Карла Дженкинса
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Главным финальным событием фестиваля станет постановка сюиты, посвященной Владивостокской крепости. Автор – музыкант, композитор, аранжировщик Сергей Филатов, произведение ему специально заказал Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева.14 сентября на одном из объектов крепости новую сюиту исполнят оркестр и хор Российского государственного музыкального телерадиоцентра. На разных площадках Владивостока пройдут завершающие лекции и мастер-классы по колокольному звону.